Budou hodiny, kdy spotřebu kvůli ceně odložíme. Ale je to správné, říká šéf Komory obnovitelných zdrojů

Německo chce do roku 2030 zvýšit podíl energií z obnovitelných zdrojů z plánovaných 40 procent na dvojnásobek. Je to prý nejrychlejší cesta od uhlí. „Cíl splnitelný je. Co dosud Němci plánovali, toho dosáhli, často i překročili. Společnost plánu rozumí a souhlasí s přechodem na malé, decentralizované zdroje, které s sebou přináší demokratizaci energetiky," míní předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa. Věří tomu i Jaroslav Míl.

Míl, někdejší generální ředitel společnosti ČEZ a bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku, míní, že německý plán je uskutečnitelný. „Otázkou je, kolik to bude stát a jestli to lidé budou schopni ufinancovat,“ říká pro Český rozhlas Plus a zdůrazňuje:

„Ale správný plán to není. Němci teď nejsou schopni řídit svou soustavu, tak staví čtyři plynové elektrárny, aby vše udrželi v provozu. V první polovině tohoto roku Německo dramaticky zvýšilo své emise v uhlí o téměř 25 procent proti loňskému roku. Německý průmysl, aby byl konkurenceschopný, je dotován ze státního rozpočtu i přes ceny energií. To si my ani sousední země dovolit nemohou.“

Podle Chalupy jsou však obtíže přirozenou součástí řešení. „Problémy nás jistě čekají, ale čekaly by nás, i kdybychom se rozhodli zůstat v energetice minulého století založené na fosilních palivech. Překážky jsou od toho, aby se překonávaly.“

„To, že budou hodiny, čtvrthodiny nebo minuty, kdy elektřina bude drahá a každý podnik, živnostník i my doma si rozmyslíme, jestli spotřebu elektřiny neodložit, to nás asi čeká. Ale to je správné, protože obnovitelné zdroje jsou zdroje domácí. Nemusíme dovážet žádní palivo a je to energetická nezávislost a soběstačnost,“ hájí zelené zdroje Chalupa, šéf Komory obnovitelných zdrojů.

Míl: Jádro je víc bezemisní než fotovoltaika

Míl upozorňuje, že konečným cílem není dražší proud pro lidi, ale snížení emisí.

„Ze všech světových studií vyplývá, že fotovoltaické zdroje mají pětkrát větší emisní stopu než jaderná elektrárna, kterou Němci budou odstavovat. Pokud odstraníte bezemisní zdroj, nahradíte ho emisním a navíc zdražíte elektřinu pro spotřebitele – to není správná cesta.“

„Není ani správné mít řízenou stranu spotřeby tak, že se všem občanům sníží komfort a zdraží proud. Výsledkem těchto aktivit, které všichni s nadšením podporují, je to, že 40 procent občanů Evropské unie se dostalo do energetické chudoby. Systém emisních povolenek se vymyslel tak, aby na něm vydělávali úplně jiné instituce a došlo k dramatickému nárůstu cen elektrické energie,“ tvrdí bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku.

„Nedomnívám se, že by uhlíková stopa obnovitelných zdrojů byla vyšší než jaderné energie, pokud bereme celý životní cyklus.“ Štěpán Chalupa

Chalupa ale zpochybňuje údaje, ze kterých jeho oponent čerpá. „Nedomnívám se, že by uhlíková stopa obnovitelných zdrojů byla vyšší než jaderné energie, pokud bereme celý životní cyklus. A i u zdražování energií došlo k nepochopení: Za raketovým nárůstem cen elektřiny nestojí obnovitelné zdroje či emisní povolenky, ale z až 80 procent zvýšení ceny plynu a naše závislost na jeho dovozu.“

„Jsme na nějaké cestě, nic nejde udělat z neděle na pondělí. Plyn potřebujeme na přechodnou dobu, také ale můžeme zvyšovat podíl bioplynu v soustavě, což je též domácí obnovitelný zdroj. Cesta ke zlevňování energie je právě přes zvyšování podílu obnovitelných zdrojů,“ ujišťuje Štěpán Chalupa.

Bývalý ředitel ČEZu dodává, že teoreticky lze zvládnout všechno. „Ale realita je taková, že nárůst ceny emisních povolenek vedl k dramatickému nárůstu cen proudu. Ano, obnovitelné zdroje jsou levnější a jsem jejich velkým příznivcem, ale mají jedinou nevýhodu, že je musíte zálohovat, což stojí peníze,“ zpochybňuje možnost úplně opustit tradiční energetické zdroje Jaroslav Míl.

