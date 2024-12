Postupně startuje elektronická tvorba předpisů, zákony s její pomocí budou vznikat nejdřív příští rok

Obyčejný dokument ve formátu Microsoft Word, PDF nebo dokonce papírová verze. Tak dnes vznikají vyhlášky i zákony. Od příštího roku by je měl postupně nahrazovat systém z dílny ministerstva vnitra nazvaný eLegislativa. Jde o specializovaný portál, kam se budou moci přihlásit pověření zaměstnanci více jak 90 připomínkových míst, vyjmenovaných v legislativních pravidlech vlády. Ti pak budou moci jednak nahrávat legislativní návrhy, a jednak přidávat připomínky k těm stávajícím.

Dnes legislativní práce probíhají v systému eKLEP, kam se všechny vyhlášky, zákony a změny nahrávají jako jednotlivé dokumenty. Nově ale budou všichni pracovat s jednou online aktualizovanou elektronickou verzí každého předpisu, bude tedy přehlednější, jaké konkrétní změny navrhují a jak bude následně vypadat hotový předpis. V eKLEPu pak zůstanou jenom nelegislativní dokumenty.

Předpisy budou navíc rozdělené na takzvané fragmenty, ty je možné si představit jako jednotlivé paragrafy nebo odstavce zákonů. Informační systém tak bude přesně sledovat, kdo navrhl jakou úpravu. Práce s předpisy pak bude jednotná, všichni legislativci budou muset používat speciální editor přímo na portálu eLegislativy.

S omezením eKLEPu by veřejnost neměla přijít o přehled toho, co se v legislativním procesu děje: součástí eLegislativy bude i veřejný web s informacemi o konkrétním stavu každé novely na adrese e-legislativa.cz (stránka bude funkční až od 1. ledna 2025, pozn. red.).

Zjednodušení není to hlavní

Podle ředitele odboru strategického rozvoje na ministerstvu vnitra Davida Slámy je hlavním cílem nového systému provázání dat, které dnes, v době izolovaných textových dokumentů, chybí. Digitalizace tak paradoxně ne vždy povede ke zjednodušení práce, což je ale podle Slámy přijatelná cena za to, že příprava legislativy bude systematická a vznikne datový model tuzemského práva.

Systém navíc bude podle Slámy „používat maximálně několik tisíc lidí,“ profesionálů z oblasti práva. Přiznává, že současná verze může ještě doznat změn, a přirovnává současnou podobu k „první verzi iPhone, od které se musíme k těm novějším doiterovat.“

Lidé, kteří budou se systémem pracovat se na jeho nástup nyní školí. Podle statistik ministerstva do současné doby proběhlo 56 seminářů z chystaných 64.

Výhledově tak podle ředitele bude možné analyzovat legislativní zátěž, která dopadá například na podnikatele, a tedy jednoznačně určit, jaké povinnosti na ně v jednotlivých situacích dopadají, právo to tak zpřehlední. V budoucnu se tak právní řád má dostat do podoby, kdy plánů zpracovávat strojově, podle plánů ministerstva vnitra případně i umělou inteligencí.

S používáním eLegislativy počítá legislativní řád sněmovny ve verzi platné od ledna příštího roku, jednací řád sněmovny změna teprve čeká. Pokud by systém vypadl, bude možné zákony chystat zase postaru na papíře. Podle ředitele Slámy by měl být papírový režim zachovaný i pro krizová usnesení vlády. Ta totiž vnikají narychlo, povinnost vše řádně zanést do online systému by proces zdržovala.

Program na zákony

I když má být eLegislativa dostupná jen pro zástupce připomínkových míst, veřejnost si může program na přípravu předpisů stáhnout ze stránek ministerstva. K dispozici je zatím pro operační systém Windows, přibýt má i verze pro Mac OS X, s verzí pro uživatele Linuxu ministerstvo zatím podle ředitele Slámy nepočítá.

Udělej si sám Ač tomu ministerstvo není nakloněné, tak si vlastní editační program na tvorbu zákonů bude moci naprogramovat kdokoli, pokud při tom zachová formát datového balíčku. Ten má sice neobvyklou koncovku .epn, ve skutečnosti jde ale o ZIP archiv, který obsahuje několik datových souborů ve standardním formátu JSON. Oficiální popis tohoto souboru by podle ministerstva měl být výhledově veřejný.

Nástroj je určený hlavně pro zástupce profesních nebo neziskových organizací, ty sice mezi připomínková místa nepatří, ale na přípravě legislativy se často podílí. Prostřednictvím programu tak budou moci otevřít balíček s návrhem legislativních změn, který jim některé z připomínkových míst zašle, a vepsat do něj případné připomínky. Ty zašlou zpět oficiálnímu připomínkovému místu, které je pak může uplatnit v legislativním procesu.

Program také z navrhovaných změn vygeneruje znění novelizačního předpisu s takzvanými novelizačními body. Ty dnes vnikají ručně a může při jejich formulaci dojít k chybám nebo nejasnostem, které je nutné následně odstraňovat. V budoucnu by tyhle speciální dokumenty už vůbec nemusely být potřeba, protože stát bude prostřednictvím systému eSbírka garantovat platné znění českého práva.

Předkladatel zákona bude moci teoreticky otevřít připomínkové řízení pro kohokoli z řad veřejnosti, podle Slámy jde ale o „kontroverzní otázku,“ a nejspíše půjde o vzácnou situaci.

Další odklad?

Dnes zákon předpokládá, že od začátku příštího roku budou v eLegislativě vnikat vládní nařízení a vyhlášky, zákonů se novinka bude týkat od začátku roku 2026. Ve sněmovně ale leží pozměňovací návrh z pera ministra práce Mariana Jurečky (Lidovci), podle kterého by se start eLegislativy měl odložit o další půlrok.

Elektronizace práva má v Česku mnohaleté zpoždění, systémy eSbírka a eLegislativa formálně vznikají už od roku 2007, a to s finančním přispěním z Evropské unie. Podle Hany Malé z odboru komunikace ministerstva vnitra by odklady "neměly mít vliv na financování z EU, jelikož všechny výdaje na systém financované z EU již byly schváleny a certifikovány." Podle malé je "rozhodující používání systému, které by mělo být nejpozději na podzim 2026."