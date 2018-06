Zákon o státní službě? Brusel nemá výhrady, tvrdila vláda. ‚Jsme znepokojeni,‘ psali však evropští úředníci

Evropská komise kritizuje novelu zákona o státní službě, kterou schválila vláda v demisi a teď ji řeší sněmovna. Doslova uvádí, že je znepokojená. Novinka by měla zpřístupnit státní správu odborníkům ze soukromého sektoru a usnadnit odvolávání úředníků. Premiér a úřady dřív tvrdili, že komise námitky nemá. Radiožurnál získal dokumenty, ve kterých komise své výhrady státu oznamuje. Stát tvrdí, že čerpání dotací kvůli tomu není ohrožený. Exkluzivně Praha/Brusel 6:00 7. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlajka EU, evropská vlajka, Evropská unie, Evropská komise | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Po schůzce ministryně pro místní rozvoj v demisi Kláry Dostálové (za ANO) v Bruselu 9. března se zdálo, že Evropská komise se změnou služebního zákona problém nemá.

Evropská komise kritizuje novelu zákona o státní službě, kterou schválila vláda v demisi a teď ji řeší sněmovna.

„Jsme se dneska rozešli, že je to v podstatě technická novela. To nemá žádný dopad na dohodu o partnerství ani čerpání peněz. Komise byla ráda, že jsme jim vyvrátili ty mýty, které proběhly v médiích,“ řekla tři měsíce zpátky Dostálová.

Pro doplnění: plnění Dohody o partnerství je nezbytné k tomu, aby Česko mohlo čerpat peníze z evropských fondů. V dokumentu se mimo jiné píše o závazku odpolitizování státní správy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání Dostálové v Bruselu napsal na twitter, že komise nemá ke změnám výhrady.

Další krok k efektivnější státní správě. @DostalovaK vysvětlila naši navrhovanou novelu služebního zákona Evropské komisi. Nemají námitky, takže novela nebude mít dopad na čerpání evropských fondů. Náměstek nebude víc než ministr, otevřeme výběrka všem kvalitním uchazečům. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 9. března 2018

Její zástupci přitom na schůzce podle oficiálního zápisu, který má Radiožurnál k dispozici, upozorňovali, že návrh stále zkoumají. Novelu jen o pár dní později schválila vláda v demisi. Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna tehdy uvedl, že Brusel se změnou vyslovil předběžný souhlas.

Ani Mlsnovo tvrzení však podle dokumentů, které Radiožurnál shromáždil, neodpovídalo realitě. Komise si totiž následně vyžádala od resortu další odůvodnění změn. A ani dodatečné argumenty české strany Brusel nepřesvědčily.

V polovině dubna přišel náměstkovi ministra vnitra pro státní službu Josefu Postráneckému z úřadu eurokomisařky pro zaměstnanost dopis s jasným závěrem: „Zůstáváme tedy nadále znepokojeni klíčovými prvky návrhu. Například posunem k poněkud nízkým požadavkům druhých kol výběrových řízení pro manažerské pozice, možností odvolat manažery na základě ‚dostačujícího‘ výsledku hodnocení, možností odvolání státních úředníků na základě dvou služebních hodnocení v rozmezí 40 dnů a zbavení vedoucích pracovníků možnosti podat námitku proti služebnímu hodnocení.“

Zápis z jednání ministryně pro místní rozvoj v demisi Kláry Dostálové (za ANO) z 9. 3. 2018 v Bruselu, kde se sešla s komisařkou pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenovou:

Pozastavení dotací se neobává

Komise v dopise vyzvala ministerstvo vnitra, aby dalo na stůl všechny relevantní dokumenty, které navrhované úpravy podporují. Podotkla, že podle Dohody o partnerství jsou změny zákona o státní službě důležitým procesem, který by měl být transparentní.

Účastnit by se ho měly podle komise i zainteresované strany v zájmu co největší politické i společenské shody. Ministerstvo vnitra nyní posílá do Bruselu nové odůvodnění novely služebního zákona. Pozastavení dotací se neobává.

„Zatím v žádném z formálně doručených stanovisek ke stávající novelizaci zákona o státní službě nebyla obsažena informace o hrozbě pozastavení dotací ze strany Evropské komise,“ řekl Radiožurnálu mluvčí resortu Ondřej Krátoška.

Vysoký počet odvolaných

Změna služebního zákona by měla podle vlády v demisi otevřít státní správu odborníkům ze soukromého sektoru a usnadnit odvolávání úředníků na základě nového systému hodnocení. České úřady na návrhu trvají i přes kritiku komise.

„Z pohledu našeho ministerstva nejsou připravované změny v rozporu s Dohodou o partnerství, ale jde o změny vedoucí k lepšímu fungování zákona,“ uvedl mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček.

Novinku odmítají tuzemské odbory i sněmovní opozice. Obávají se, že to kabinetu umožní lehce se zbavovat nepohodlných lidí. Od svého nástupu Babišova vláda v rámci takzvané systemizace státní správy zrušila desítky míst včetně pozic náměstků.

Nad tím se v dopise pozastavuje i sama Evropská komise. „Počet odvolaných vysoce postavených úředníků po nástupu nové vláda naznačuje, že služební zákon účinně negarantuje odpolitizování státní správy,“ stojí v dopise. Zároveň ale komise uznává, že v Česku existují administrativní překážky, které komplikují nábor odborníků.

Dopis superúředníkovi Josefu Postráneckému z 13. 4. 2018, kde mu Andriana Sukova z úřadu Marianne Thyssenové píše, že zůstávají znepokojení novelou služebního zákona: