Vnímáme to tak, že ho to stálo život, říká dcera zesnulého Kubery k ‚čínskému' výhrůžnému dopisu

Kvůli cestě na Tchaj-wan byl zesnulý předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) pod obrovským tlakem. Ještě tři dny před jeho smrtí na recepci ambasády k oslavě čínského Nového roku s ním o samotě mluvil čínský velvyslanec. Podle jeho manželky Věry a dcery Venduly Vinšové přispěly tyto okolnosti ke zhoršení jeho zdravotního stavu a úmrtí. Jak řekly v pořadu ČT 168 hodin, bývalý předseda Senátu se v posledních dnech svého života choval nestandardně. Praha 12:54 27. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman (vpravo) 14. ledna přivítal na Pražském hradě při příležitosti tradičního novoročního oběda předsedu Senátu Jaroslava Kuberu (vlevo) a předsedu sněmovny Radka Vondráčka (druhý zleva). Prezidenta doprovázel kancléř Vratislav Mynář (druhý zprava). | Zdroj: Pražský hrad

„Najednou byl opravdu jiný, nemluvil, my jsme ho skoro neviděly. Nebo jsme ho viděly, udělal si kávu, odešel a nemluvil. I maminka si stěžovala, že nemluví, že na to není zvyklá, byli spolu strašně dlouhou dobu. Najednou tatínek nemluvil,“ popsala v pořadu 168 hodin České televize poslední Kuberovy dny dcera Vendula.

Kubera si Mynáře nevážil, čínský dopis je pokusem o vyhrožování, řekl šéf kanceláře předsedy Senátu Číst článek

Ke změně jeho chování došlo podle manželky Věry po novoročním obědě s prezidentem Milošem Zemanem. Toho se kromě nich účastnili také předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) a hradní kancléř Vratislav Mynář.

„Z toho oběda se vrátil domů a jindy mi všechno vždy líčil. Tentokrát mi neřekl nic, jenom že to proběhlo normálně. Bylo mu špatně, večer chodil po zahradě, byl nervózní, což jsem byla překvapená, protože to se snad stalo poprvé v životě za 52 let, co jsme byli spolu,“ popsala Věra Kuberová.

Právě na tomto obědě měl dostat dopis z čínské ambasády.

K dalšímu nátlaku na tehdejšího předsedu Senátu mělo dojít o tři dny později přímo na čínské ambasádě. „Když jsme přijeli do Prahy, tak nás rozdělili. Manžela odvedli do místnosti, kde byl jenom s panem velvyslancem a s čínským překladatelem. Nikdo jiný tam z našich lidí nesměl. Mě odvedli do sálu, o 20 minut se prodloužil program, než to začalo. Manžel přišel, a když jsem se ho ptala, co se dělo, tak řekl: ‚Nic, pana velvyslance odvolají, protože jsem neustoupil,‘“ popsala Kuberová.

Výhrůžný dopis pro Kuberu jsem si od čínské ambasády neobjednal, tvrdí kancléř Mynář Číst článek

Akce se účastnil i ředitel sekretariátu předsedy Senátu Petr Kostka: „To jednání trvalo... já nevím... půl hodiny a pak jsme se jenom rychle připojili k ostatním hostům a šlo se na představení k novému čínskému roku. Jenom mi stačil šeptnout, že ho asi odvolají. Předpokládám, že myslel velvyslance, a z toho jsem si vyvodil, že mu velvyslanec říkal, že pokud bude na cestě trvat nebo pokud ji uskuteční, tak že bude mít problém jako velvyslanec.“

Dřívější infarkt

O tři dny později Jaroslav Kubera zemřel. Pravděpodobně na infarkt. „Podle informace od lékařky ten infarkt už byl z pátku nebo ze soboty. V sobotu byl kongres ODS, v pátek byla schůzka na čínském velvyslanectví. Takže infarkt už byl starší. Odpovídá to té stresové situaci, myslím si. Já jsem na tátu strašně hrdá. Jsem na něj hrdá, protože neustoupil. Neustoupil a opravdu to vnímáme tak, že ho to stálo v podstatě život,“ dodala Vendula Vinšová.

Vystrčil navrhne výměnu čínského velvyslance, říká jeho stranický kolega. Důvodem je dopis Kuberovi Číst článek

Později se v Kuberových věcech našly dokumenty z čínské ambasády, které obsahovaly výhrůžku, pokud skutečně pojede Kubera na Tchaj-wan. „Našla jsem to v aktovce. Byly mimo desky, které měl oficiálně ze Senátu, takže jsem to přečetla a vyděsila jsem se, protože ten první dopis, ten z čínské ambasády, na mě působil dost výhrůžně. Pak jsem našla ještě jeden dopis, ten byl přímo z Hradu,“ popsala Věra Kuberová. „Bylo to hrozné. V tu chvíli nám opravdu nebylo dobře,“ dodala dcera.

Dopis z čínské ambasády si podle Deníku N objednal sám kancléř Mynář. Ten to už dříve odmítl: „S Jaroslavem Kuberou jsme měli nadstandardní, nebojím se říci přátelské vztahy. Mohl jsem mu říkat věci otevřeně a nepotřeboval jsem ‚objednávat výhrůžné dopisy‘. Je mi líto, že po jeho předčasném úmrtí je vedená podobně nechutná diskuse.“

Tvrzení o přátelských vztazích už ale dříve odmítl v rozhovoru pro Deník N ředitel sekretariátu předsedy Senátu Petr Kostka. Podle něj si Kubera Mynáře nevážil a mluvili spolu, jen pokud to bylo nutné.

„Když o něm mluvil, tak prostě mluvil ne s neúctou, ale ne s respektem a pana Mynáře prostě neuznával. Neměl dobrý pocit z jeho rozhovorů,“ potvrdila Kostkova slova Kuberová.

Tři dopisy na Hrad

Dopis zavání vyhrožováním, řekl šéf Senátu. Ministr zahraničí považuje jednání Číny za nestandardní Číst článek

Mynáře se dříve zastal i prezident Miloš Zeman. „Pan kancléř veřejně prohlásil, že Deník N lže a že k ničemu takovému nedošlo. No tak co chcete víc?“ řekl na Frekvenci 1.

Kde se vzal dopis z čínské ambasády, kterému chybí úvod i podpis, se snaží zjistit zahraniční výbor sněmovny i současný předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Ten už na Hrad poslal tři dopisy s žádostí o vysvětlení. Odpověď dostal pouze jednou, ale šlo o stejné vyjádření, které Mynář zaslal médiím.

Vystrčil v pondělí na twitteru napsal, že i nadále požaduje vysvětlení celé kauzy: „Vznikem, účelem a důsledky čínského dokumentu se budu nadále intenzivně a urputně zabývat. Udělám vše pro to, aby pravda vyšla najevo. Dlužím to Jaroslavu Kuberovi a jeho rodině. Považuji to zároveň za naprosto zásadní pro zachování naší suverenity a svobody.“

Miloš Vystrčil

@Vystrcil_Milos Ke včerejším #168_hodin:

Vznikem, účelem a důsledky čínského dokumentu se budu nadále intenzivně a urputně zabývat. Udělám vše proto, aby pravda vyšla najevo. Dlužím to JK a jeho rodině. Považuji to zároveň za naprosto zásadní pro zachování naší suverenity a svobody. 213 2267