Výhrůžný dopis pro Kuberu jsem si od čínské ambasády neobjednal, tvrdí kancléř Mynář

Kancléř prezidenta Vratislav Mynář odmítl, že by si Kancelář prezidenta republiky jeho prostřednictvím objednala od čínské ambasády výhrůžný dopis bývalému šéfovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (ODS). Deník N tento týden napsal, že o vypracování dokumentu k zamýšlené Kuberově cestě na Tchaj-wan, v němž měla měla čínská ambasáda hrozit trestem Kuberovi i českým firmám v Číně, požádal čínské velvyslanectví právě Mynář. Praha 18:31 2. dubna 2020

„Kategoricky odmítám, že si Kancelář prezidenta republiky (KPR) měla mým prostřednictvím objednat tzv. výhrůžný dopis čínské ambasády bývalému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi. Je to naprostá lež,“ uvedl Mynář. „Žádný výhružný dopis Jaroslavu Kuberovi ve skutečnosti ani neexistuje. Dokument, který média takto prezentují, není ani oficiálním dopisem, není podepsán a rozhodně není adresován panu Jaroslavu Kuberovi,“ dodal kancléř.

O vypracování dokumentu k zamýšlené cestě požádal čínské velvyslanectví podle informací Deníku N Mynář s cílem zjistit, jak bude Čína reagovat. Dokument, který byl doplněný přípisem Pražského hradu, byl nalezen v pozůstalosti Kubery po jeho smrti.

Rozporuplná cesta na Tchaj-wan

Deník N uvedl s odkazem na tři velmi dobře informované lidi z diplomacie, okolí premiéra i z blízkosti čínské ambasády, že si KPR od čínské strany vyžádala informace, jak bude reagovat, když předseda Senátu pojede na Tchaj-wan. Mynář se kvůli tomu měl setkat se zástupcem čínského velvyslance.

Mynář v prohlášení uvedl, že Čína prostřednictvím svého velvyslanectví od loňského podzimu upozorňovala prezidenta Miloše Zemana i vládu, že případnou cestu předsedy Senátu na Tchaj-wan bude považovat za hrubé porušení vzájemných smluv a dohod a za narušení své územní celistvosti.

„Podle názoru ČLR se takovéhoto porušení bilaterálních dohod nedopouští žádná jiná země EU,“ uvedl kancléř. Čínský velvyslanec podle Mynáře o tomto postoji minimálně dvakrát s Kuberou osobně jednal.

„S blížícím se termínem připravované cesty velvyslanectví ČLR formulovalo pozici své země i písemně do tzv. non-paper (tj. stanoviska), ve kterém české straně dává na vědomí svoji reakci v případě, že cesta bude realizována,“ dodal. Toto stanovisko se podle něj stalo součástí dokumentů, které KPR připravovala pro jednání Zemana a nejvyšších ústavních činitelů.

Nadstandardní vztah

Mynář dodal, že s Kuberou měl nadstandardní vztah a nepotřeboval si objednávat výhružné dopisy, protože mu mohl říkat věci otevřeně. Pokud by podle něj byl dopis určen Kuberovi a on ho považoval za výhružný, veřejně by sdělil své stanovisko tak, jak měl ve zvyku. Obvinil novináře z Deníku N, že zneužívají památky Kubery.

„Podsouvají mu něco, co nikdy neřekl a nic nenasvědčuje ani tomu, že by si to myslel. Logika naopak napovídá, že si myslel pravý opak,“ napsal kancléř.

Deník N uvedl, že informace o pozadí vzniku dopisu dostali v březnu senátoři ze zahraničního a bezpečnostního výboru od tajných služeb. „Rád bych upozornil, že k něčemu takovému nemá BIS ani její ředitel jakékoliv oprávnění a jednalo by se o jednoznačné porušení zákona se všemi důsledky,“ uvedl Mynář. Senát podle něj není v této oblasti příjemcem zpráv BIS.

Mynář záležitost kolem dokumentu označil za pečlivě připravenou dezinformační kampaň. „Je vědomě rozpoutána v situaci, kdy lidé oceňují dodávky zdravotnického materiálu z Číny na ochranu životů v ČR,“ dodal.

Záležitostí se chce zabývat sněmovní zahraniční výbor, který pozval Mynáře na své příští zasedání. Pozváni byli i šéf zahraničního odboru Hradu Rudolf Jindrák, čínský velvyslanec Čang Ťien-min a předsedu Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

