Foldyna chce přece jen žádat straníky o důvěru. Stejně jako předseda ČSSD Hamáček

Předseda ČSSD Jan Hamáček chce v sobotu na jednání ústředního výkonného výboru strany v Hradci Králové po propadu v komunálních a senátních volbách požádat o důvěru. Svou funkci chce k hlasování poté přeložit i místopředseda Jaroslav Foldyna, který krátce po volebním fiasku prohlásil, že vyvodí důsledky a odstoupí. Praha 20:07 19. 10. 2018 (Aktualizováno: 21:07 19. 10. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ČSSD sleduje výsledky komunálních voleb | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Já na té funkci opravdu nelpím. Počkám, až se rozjede diskuze, debata. Jsem připraven kdykoli svoji funkci předložit,“ řekl České televizi v pátek Foldyna. Ten sice krátce po sečtení hlasů ohlásil svou rezignaci, následně svá slova ale začal mírnit.

Filip zůstává v čele KSČM i po debaklu v senátních volbách. Výkonný výbor nepožaduje jeho rezignaci Číst článek

„Celá řada lidí se na mě obrací, kolegové z organizace, ale i veřejnost, abych to nedělal, abych zůstal do sjezdu, že zastupuji jejich pohled, názor. Takže v tuto chvíli zvažuju, jak to udělat, abych ze sebe neudělal úplného idiota,“ vysvětlil minulý týden Radiožunálu.

O důvěru bude žádat i současný předseda sociálních demokratů. „Je potřeba předstoupit, sdělit svou vizi na fungování sociální demokracie pro následující měsíce, minimálně do sjezdu, který nás čeká v březnu, a v souvislosti s tím požádat o důvěru při realizaci této vize,“ řekl Hamáček novinářům.

V pátek už přitom získal podporu stranického poslaneckého klubu. Ten se vyslovil i pro respektování referenda a setrvání ČSSD v koaliční vládě s hnutím ANO. Na svém twitterovém účtu o tom informovala místopředsedkyně klubu Kateřina Valachová.

„Myslím, že není čas na to přepřahat koně,“ řekla České televizi k otázkám vyslovování důvěry vrchním představitelům strany.

Kritika pro Zachraňme ČSSD

Hamáčka v Hradci Králové podpořilo také předsednictvo strany, jak uvedla ČTK s odkazem na vyjádření delegátů. Místopředseda Jaroslav Foldyna potvrdil, že kritiku sklidila platforma Zachraňme ČSSD, mezi jejíž iniciátory patří i statutární místopředseda strany Jiří Zimola. „Vůči platformě to bylo velmi kritické, bylo potřeba odpustit páru, co v lidech je, a to se podařilo. Neřekl bych, že by to bylo hádání,“ řekl Foldyna.

Iniciativa kolem Zimoly, bývalého jihomoravského hejtmana Michala Haška či bývalého senátora Zdeňka Škromacha vznikla začátkem roku před sjezdem s cílem spustit debatu o budoucnosti strany a jejích hodnotách.

Ve stranických orgánech, zvolených ještě za vedení tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky, však její sympatizanti nemají příliš vysoké zastoupení.

Teď dojednal poslanecký klub: 1) respektujeme výsledky stranického referenda o účasti ve vládě 2) vyslovujeme důvěru předsedovi 3) spolupráce mezi PK a ministry za ČSSD je bezproblémová a směřuje k naplňování programu ČSSD

4) nevidíme důvody k personálním změnám ministrů za ČSSD — Kateřina Valachová (@katavalachova) 19. října 2018