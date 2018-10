‚Byla to klasická politická diskuse, občas vyhrocenější,‘ řekl Hamáček o schůzce se Zachraňme ČSSD

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček v úterý v Praze asi hodinu a čtvrt debatoval s představiteli stranické platformy Zachraňme ČSSD. Debata byla místy vyhrocená, ale nevybočila z běžných diskusí v ČSSD, řekl novinářům Hamáček. Konkrétnější být nechtěl s odkazem na své vlastní výzvy, aby strana neřešila spory přes média. Diskuse se podle dostupných informací z jednání týkala volebního výsledku, ale i personálních otázek. Praha 20:56 16. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek (druhý zleva), statutární místopředseda Jiří Zimola (uprostřed) a předseda Jan Hamáček (druhý zprava) na neformálním jednání platformy Zachraňme ČSSD. | Foto: Tereza Chlubná | Zdroj: Český rozhlas

Vzhledem k neformální podobě úterního jednání nelze čekat žádné konkrétní závěry, řekl Hamáček. „V sobotu nás čeká jednání ústředního výkonného výboru, ten bude rozhodovat, jak dál,“ uvedl. Personálie se pak budou řešit až v březnu, dodal letos zvolený šéf ČSSD s odkazem na sjezd, na kterém bude strana znovu vybírat své vedení.

Detaily z úterní debaty Hamáček sdělit odmítl. Poukázal na to, že sám vybízí k tomu, ať strana neřeší problémy přes média. „Byla to klasická politická diskuse, občas vyhrocenější, občas méně,“ konstatoval. Podobné vedou i jiné strany, dodal. „Ale nezaznamenal jsem, že jiná strana by šla s touto debatou na veřejnost. Jestli něco ČSSD škodí, pak je to toto,“ řekl.

Jan Hamáček

Obsah mého sdělení pro platformu na dnešním setkání byl určen pro ně. Když jsem řekl, že si nechci posílat vzkazy přes média, tak to dodržím. Platí, že @ČSSD může uspět, jen pokud potáhneme za jeden provaz. Mediální očerňování musí nahradit tvrdá práce uvnitř a pro ČSSD.

Skupina Zachraňme ČSSD kolem statutárního místopředsedy strany Jiřího Zimoly či bývalého jihomoravského hejtmana Michala Haška vznikla začátkem roku před sjezdem ČSSD. Jejími představiteli jsou také bývalý senátor Zdeněk Škromach nebo hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. Platforma chce být neformálním diskusním fórem o budoucnosti strany a jejích hodnotách.

Kromě Hamáčka se úterního jednání zúčastnil také ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Jejich názory si přišlo vyslechnout přes šest desítek sociálních demokratů.

ČSSD v nedávných volbách obhájila jediný senátorský mandát ze 13, nedařilo se jí ani na komunální úrovni, kde přišla o místo v zastupitelstvech v Praze či Brně a výrazně ztrácela i ve zbytku země. Hamáček výsledek označil za odraz ode dna po loňských sněmovních volbách.

Hamáček v posledních dnech opakovaně prohlásil, že za svou dosavadní chybu pokládá, že nebyl dostatečně důrazný. Svému předchůdci v čele ČSSD poslanci Milanu Chovancovi, který vyzval k odchodu do opozice, vzkázal, že nevidí důvod, aby ve straně zůstávali lidé, kteří považují za správné mediální špinění spolustraníků. Podobně se předtím vyjádřil i na adresu těch, kdo zpochybňují proevropské směřování ČSSD.