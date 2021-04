Lepší antigenní testy ve školách než žádné, pro PCR zatím chybí laboratoře, vysvětluje ministr Plaga

Děti, které se v rotačním režimu vrátily do škol, uzavřely první týden prezenční výuky – testování absolvovaly dvakrát. Podle dat z pondělí odhalily antigenní testy nižší stovky nakažených žáků a zaměstnanců škol, kteří byli odesláni na průkaznější PCR test. Komplexní data z celého týdne zanalyzuje ministerstvo zdravotnictví, tvrdí šéf resortu školství Robert Plaga (za ANO): „Kompletně vyhodnotí i to, jestli došlo k potvrzení PCR testy.“ Speciál Praha 20:11 16. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr školství Robert Plaga | Zdroj: Úřad vlády ČR

Ředitelka základní a mateřské školy Plzeň-Božkov Hana Stýblová potvrzuje, že k vážnějším problémům při návratu dětí do škol nedocházelo. Některé děti ale do školy nepřišly, protože je rodiče kvůli nesouhlasu s nošením roušek a testováním nechali doma.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lepší antigenní testy než žádné, hodnotí ministr školství Plaga. Od září by chtěl PCR testy ze slin

Přímo ve škole Plzeň-Božkov se neobjevil ani jeden pozitivní test. Stýblová ale uvádí, že mezi desítkami testovacích sad se objevily tři vadné kusy: „Měli jsme asi tři testy, které byly pravděpodobně závadné a neukázaly kontrolní čárku.“

Právě nespolehlivost testů přitom podle zástupkyně Fóra rodičů Hany Chalušové může být důvodem, proč rodiče své děti zpět do škol poslat nechtějí.

„Nevidí důvod, proč by to děti měly absolvovat,“ vysvětluje. Dodává však, že většina reakcí je pozitivní a rodiče jsou veskrze rádi, že alespoň mladší žáci se mohou vrátit do lavic.

Problematiku zpochybňování antigenních testů si dobře uvědomuje ministr školství Plaga.

„Otázka nestojí, jestli bude výuka plná, nebo rotační – ale jestli žádná, nebo rotační. Antigenní testy rozhodně odchytávají některé případy, ale rozhodně ne všechny, to víme. Ale pokud nejsme schopni plošně nastavit PCR testy, tak ty antigenní jsou cestou k bezpečnému návratu do škol,“ zdůrazňuje a dodává:

„Na doporučení odborníků už od začátku ledna vyjednáváme s ministerstvem zdravotnictví o nasazení PCR testů, které jsou spolehlivější. Opakovaně jsme ale narazili na to, že limitem jsou laboratorní kapacity.“

Plaga má nicméně informace, že kapacity by bylo možné dobudovat. „Věřím, že to bude pro nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) priorita. Neinvazivní PCR testování je podle mého názoru budoucnost a je to věc, kterou bych ve školství rád viděl,“ říká s tím, že spolehlivější testy ze slin by chtěl nasadit od září.

Poslechněte si audiozáznam celého speciálu Lukáše Matošky. Hosty byli:

Robert Plaga - ministr školství za ANO, Hana Stýblová - ředitelka ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov, členka rady Asociace ředitelů ZŠ, Hana Chalušová - zástupkyně Fóra rodičů a František Sedlák - výzkumník Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky