Koupaliště čelí nedostatku plavčíků. Provozovatelé pravidlem ‚na vlastní nebezpečí‘ zákon neporušují

Tropické dny, které aktuálně zažívá nejen Česko, lidé často tráví na venkovních koupalištích. Na některých z nich například v Královéhradeckém kraji ale chybí plavčíci. Nejde přitom o nedostatek sezónních pracovníků. V některých areálech nejsou plavčíci dlouhodobě. Návštěvníci tam narazí pouze na ceduli „koupání na vlastní nebezpečí“, a to přesto, že zaplatili vstupné.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na některých venkovních koupalištích v Královéhradeckém kraji nejsou plavčíci

Týká se to hlavně menších areálů, které provozují města nebo obce. Funguje to tak například v Dolní Kalné na Trutnovsku nebo v Teplicích nad Metují na Náchodsku.

Provozovatelé těchto areálů tvrdí, že v případě nehody by první pomoc mohla poskytnout obsluha - například pracovníci, kteří vybírají vstupné, nicméně řádně proškolení plavčíci tam nejsou.

Podle zjištěných informací tyto obce zákon nijak neporušují. Podle ministerstva školství je za bezpečnost na koupališti odpovědný provozovatel, což potvrdil i předseda Asociace bazénů a saun Pavel Košnar, který je současně i soudním znalcem v oboru provozování rekreačních areálů a vodní záchranné služby.

Chlapec se topil v bazénu. Vylovili ho a resuscitovali lékaři, kteří na koupališti odpočívali Číst článek

Zároveň ale dodal, že zákon, který by vyloženě ukládal povinnost mít u veřejného bazénu plavčíka, v České republice neexistuje. Na žádné závazné normy, kterými by se koupaliště při najímání plavčíků měla řídit, neodkazuje ani Inspektorát práce, ministerstvo průmyslu a obchodu nebo krajská hygienická stanice.

O plavčících se zmiňuje pouze technická norma vodního hospodářství, ta ale není právně závazná, je to pouze jakési doporučení. Tato mezera v legislativě podle Pavla Košnara z Asociace bazénů a saun provozovatelům umožňuje určovat si pravidla samostatně ve svém vlastním provozním řádu.

Případy, kdy se na koupališti bez plavčíka stane vážná nehoda, vyšetřuje kriminální policie v návaznosti na státní zastupitelství a zpravidla se k tomu dělá znalecký posudek, potvrzuje záchranář a soudní znalec na vodní záchranu Pavel Sedláček. Pak už záleží na důkazním materiálu a na tom, jak se k tomu postaví konkrétní soudce.

Podle Sedláčka se v těchto případech projevuje právě ta tenká linie mezi tím, co provozovatel musí dodržet a co ne. Policie v Královéhradeckém kraji se ale v posledních letech s žádným případem, kdy by se někdo utopil na koupališti bez plavčíka, nesetkala.