Kupka: Přeplánujte cesty. Ještě v pondělí budou některé komunikace neprůjezdné, železnice stojí

Povodně a deště ohrožují dopravu na železnicích a silnicích. V Moravskoslezském kraji vlaky podle Správy železnic stojí, na mnoha místech není možné zavést ani náhradní autobusovou dopravu. „Potom, co voda ustoupí, musíme zjistit, v jakém stavu je celá dopravní infrastruktura. Komplikacemi byla zasažená celá republika. Tam, kde nebyly srážky, silně foukalo," přibližuje ve Speciálu Plusu a Radiožurnálu ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Rozhovor Praha 17:30 15. září 2024

V neděli dopoledne zasedal dopravní krizový štáb. Jaké jsou výsledky jednání? A jaká opatření teď budete přijímat?

Chceme především informovat veřejnost před začátkem dalšího týdne, aby upravila svoje chování právě podle aktuální situace. Víme bezpečně, že celá oblast Ostravska, Opavska a Jesenicka bude na několik dnů z hlediska železniční dopravy ochromená.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dávejte si pozor na cestách i v příštích dnech, vzkazuje ministr dopravy Martin Kupka (ODS)

Bude to znamenat komplikace i pro cesty vlakem mezi Ostravou, Olomoucí a Prahou. V tomto úseku v tuto chvíli stojí voda na kolejích. A my jsme preventivně, a bylo to jedno z dobrých rozhodnutí, už o půlnoci ze soboty na neděli uzavřeli tuto hlavní koridorovou trať, aby tam nikdo nezůstal ve vlaku v místech, kde by bylo velmi obtížné zasahovat.

Zároveň v tuto chvíli zajišťujeme spojení se Slovenskem přes Horní Lideč. Ale celá hlavní koridorová trať směrem na sever a na Ostravu stojí a bude během celé neděle a pravděpodobně i pondělí stát.

Bude důležité, aby veřejnost pečlivě sledovala informace o vlacích. Najde je snadno buď v aplikaci Datel, nebo přímo na webu Správy železnic. Jsou tam přehledné interaktivní mapy, které ukazují, co se může dít.

Jak složité je teď zavádět třeba náhradní autobusovou dopravu?

V některých místech to v podstatě nejde, protože tam je obtížné sjízdná komunikace. Velmi pozorně sledujeme situaci na všech silnicích první třídy a na dálnicích.

Na několika místech jsou teď uzavřené dálniční tahy, zejména je to D1 směrem do Polska, nad Ostravou, nad Bohumínem. Vracíme tam auta přijíždějící směrem od Polska zpět, protože teď není možné na tomto místě D1 projet.

Drobná komplikace je také na dálnici D55 u Otrokovic. Tam naštěstí objízdné trasy jsou.

Obtížná je situace i na jiných místech, v případě Jesenicka to jsou silnice první třídy číslo 60 a 44, ta je na mnoha místech ve špatném stavu, podemletá, neprůjezdná.

Miliardy korun

Mluvíte o komplikaci na železnici, na hlavním koridoru. Dá se odhadnout, kdy by mohla být doprava obnovená?

To je velmi komplikované. Potom, co voda ustoupí, musíme zjistit, v jakém stavu je celá dopravní infrastruktura. Víme, že jsou zasažené i technologické celky jak slaboproudu, tak silnoproudu. Bude to v následujících dnech znamenat nepochybně náročné zásahy.

Zároveň na mnoha místech doházelo průběžně k odstraňování padlých stromů. V takovém rozsahu zásahy našich drážních hasičů ještě nikdy neprobíhaly. Komplikacemi byla zasažená v podstatě celá Česká republika. Tam, kde nebyly mohutné srážky, silně foukalo, takže se zasahovalo opravdu nepřetržitě všude.

Ostravsko bude mít podle Správy železnic po těchto deštích a povodních škody na trati za stovky milionů korun. Uvažujete už o tom, kde tyto peníze na opravy vzít?

Už probíhá intenzivní debata mezi ministry. Budeme se obracet i na Evropskou unii a budeme se snažit využít všechny možné nástroje pomoci.

Zpřesněný odhad – mám k dispozici základní informace – půjde nepochybně do miliard korun. I co se týče prosté dopravní infrastruktury.

Budeme se snažit uvolnit maximum finančních prostředků, které nám ještě letošní rozpočet umožňuje, právě pro to, abych dali dopravní infrastrukturu v zasažených oblastech do nejrychleji do pořádku.

Mluvíte o rezervě ve státním rozpočtu. Ta ale asi nebude dostatečná na pomoc postiženým oblastech a ještě na škody v dopravě, že?

Mluvím zejména o tom, jak budeme schopni ve zbývajících měsících v rámci našeho vlastního rozpočtu a Státního fondu dopravní infrastruktury přeskupit finanční prostředky tak, abychom dokázali zaměřit pozornost na postižené oblasti a obnovit tam provoz,

To bude prvořadý úkol. Aby se lidé z těch oblastní mohli dostávat dál. Aby se podařilo obnovit železniční dopravu. To je na první příčce důležitosti. A samozřejmě se budeme zajistit i prostředky z Evropské unie, která po roce 2022 vytvořila speciální fond, jenž už pomohl celé řadě států zvládat podobné situaci, jakým teď čelíme v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a na dalších místech České republiky.

Ještě v neděli budou zasedat další důležité pracovní týdny. V osm hodin večer bude Ústřední krizový štáb, kterého se za dopravu budu také účastnit. Abychom dokázali i organizací dopravních záchranných prací zajistit maximum.

A důležitá je i co nejpřesnější a největší informovanost veřejnost. Aby lidé nepřetěžovali zejména v zasažených místech stávající dopravní komunikace.

Ono to přinese se začátkem týdne celou řadu omezení. Důležité je, aby se lidé mohli včas připravit. I na nedělní podvečer chystáme tiskovou konferenci, kde chceme představit zdroje informací, aby se veřejnost mohla připravit. Na mnoha místech bude sice zítra doprava omezení, ale na některých místech budou vážné komplikace.

Důležité je, aby si lidé, kteří měli v plánu cestovat přes ty zasažené oblasti, včas přeplánovali trasu. Aby nevznikl zbytečný problém nebo dokonce chaos.

Zásadní informace se tedy od vás lidé dozví po 17. hodině?

Ano, je to tak. V tuto chvíli doporučuji aplikaci Datel i stránky Správy železnic.

Co se týče silnic, tak v tuto chvíli (po poledni) dochází k evakuaci našeho Národního dopravního informačního centra z Ostravy. V odpoledních hodinách už bude web zcela v pořádku. Na webu dopravniinfo.cz budou lidé schopni nacházet omezení nejen na hlavních silnicích a dálnicích, ale i na silnicích 2. a 3. třídy.

Podívejte se na mapu aktuálních stavů jednotlivých toků. Plné zobrazení mapy k dispozici zde.