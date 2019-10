Náměstek, který pozastavil dotaci Agrofertu? ‚Ztratil důvěru,‘ okomentoval jeho odchod z úřadu Brabec

Opakovaně porušoval pravidla a mediálním vystupování ztratil důvěru. Tak okomentoval ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) případ úředníka Leo Steinera.

Ten na začátku konci srpna skončil ve funkci na Státním fondu životního prostředí poté, co stopl milionovou dotaci pro holding Agrofert.

Brabec to napsal v odpovědi interpelaci na dotaz poslance Františka Elfmarka (Piráti), na kterou jako první upozornil Seznam Zprávy. Redakce iROZHLAS.cz zveřejňuje celé vyjádření ministra.

Elfmark navíc hodlá proplácení dotací holdingu řešit také na čtvrtečním jednání rady fondu. „Považuji za neakceptovatelné, aby fond v této věci neměl jasno," uvedl redakci. Dokumenty Praha 17:13 16. října 2019

„Pan Leo Steiner pravidla opakovaně i dle jeho vyjádření vědomě porušoval. Jeho mediální vystupování pak dále vedlo ke ztrátě důvěry v jeho objektivní, nestranný a nezávislý výkon služby představený ve služebním úřadu,“ napsal Brabec v interpelaci, na kterou jako první upozornil server Seznam Zprávy.

Sám Steiner od začátku připouštěl, že vnitřní předpisy svojí komunikací s médii skutečně porušil.

Jako úředník Státního fondu životního prostředí pozastavil v polovině července národní dotaci podniku Ethanol Energy z holdingu Agrofert, o čemž pak informoval prostřednictvím Hospodářských novin. Zdůvodnil to možným střetem zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO), který vložil Agrofert do svěřenského fondu. Na konci srpna pak z fondu odešel.

„Bylo toho vícero. Asi to zásadní, proč jsem takto odešel, je, že přece jen v tom vedení jsme byli přátelé. A říkal jsem si, že než jít do nějakého takového střetu, tak radši odejít,“ okomentoval tehdy svůj odchod v rozhovoru pro iROZHLAS.cz s tím, že se proti němu rozjelo kárné řízení, které měl vést jeho kamarád.

Nerovný přístup

Steinerovi navíc podle jeho slov vadilo, že měl mít Agrofert ve fondu jiný přístup. „Každý den se na fondu pozastavují a prověřují žádosti a tady se tomu tak nechtělo. Oni neřekli ne, ale házeli klacky pod nohy a viděli v kolektivu, že nejste kolegiální, jednáte jinak, chcete prověřovat projekt, který ‚se neprověřuje‘,“ uvedl také.

Prozatím neproplatit dotaci firmě z holdingu se Steiner rozhodl poté, co do Česka dorazily na jaře předběžné závěry auditního šetření, v rámci něhož bruselští kontroloři prověřovali možný střet zájmů českého premiéra a to právě kvůli dotacím pro holding Agrofert. Podle nich Babiš ve střetu zájmů je, české úřady s tím ale nesouhlasí a nyní se čeká na finální verdikt Evropské komise.

Steiner proto nevyplacení milionového doplatku na národní dotaci pro firmu Ethanol Energy zdůvodnil právě tím, že by mohla být zaplacena neoprávněně, pokud by se střet zájmů skutečně potvrdil.

I k tomu se v rámci interpelace ministr Brabec vyjádřil. „V tomto okamžiku mi není známo, že by existovalo pravomocné rozhodnutí kompetentního orgánu správního nebo činného v trestním řízení stvrzujícího, že došlo, nebo mohlo dojít k prokazatelnému střetu zájmů, které jediné by mohlo zrušit dosud zcela legitimní nárok na podporu příjemce dotace,“ napsal také v odpovědi.

Stopka pro Agrofert?

Proplácení dotací pro Agrofert by se mělo řešit také na čtvrtečním zasedání rady fondu životního prostředí. Téma tam chce otevřít právě poslanec Elfmark, který je jejím členem. „Považuji za neakceptovatelné, aby fond v této věci neměl jasno ani 2,5 roku poté, co novela zákona o střetu zájmů vstoupila v účinnost,“ uvedl pro iROZHLAS.cz.

‚Podle zákona‘ Podle Agrofertu je pozastavená dotace v pořádku. „Dotace byla přidělena a čerpána přesně podle zákona a příslušných pravidel, což potvrdila i nedávná kontrola projektu na místě. Protokol z kontroly uvádí, že projekt je bez závad. Nyní se čeká na uplynutí zákonné šestiměsíční lhůty v rámci tzv. závěrečného vypořádání akce. S ohledem na závěry kontroly nevidíme nejmenší důvod, proč by zbylá poměrná část prostředků neměla být proplacena,“ uvedl na dotaz iROZHLAS.cz mluvčí holdingu Karel Hanzelka.

Vadí mu, že fond nepozastavil plošně vyplácení dotací holdingu Agrofert, jako to udělal třeba Státní zemědělský intervenční fond poté, co do Česka předběžné závěry evropských auditů dorazily.

„Pozastavení financování v případě podezření z porušování zákona je zcela běžným postupem a přistupují k němu standardně české úřady. Přesto v tomto případě tento krok učinily pouze některé úřady, což je zcela nelogické a chaotické. Úřady k této věci musí přistupovat jednotně,“ uvedl s tím, že bude chtít po vedení fondu informace, jak by v žádosti o proplacení evropských či českých dotací holdingu Agrofert postupovalo.

„V tomto roce například fond zadal inzertní zakázku společnosti Mafra a považuji za nezbytné vědět, zdali tak bylo učiněno v souladu se zákonem o střetu zájmů,“ dodal.

Steiner na sebe upozornil již v roce 2012, kdy kritizoval nejasnosti s rozdělováním evropských dotací u Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji. Později několikrát neúspěšně kandidoval za KDU-ČSL do sněmovny a Senátu.