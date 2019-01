Čučkaři z BIS, nedůvěryhodní soudci i zlovolní úředníci. Které nezávislé instituce zpochybnil Hrad?

Je to již poněkolikáté za posledních pár měsíců, co prezident Miloš Zeman a jeho nejbližší spolupracovníci zpochybnili práci některých nezávislých institucí. Nejdříve to byli úředníci ministerstva vnitra kvůli zprávě o extremismu, poté hlava státu označila zpravodajce Bezpečnostní informační služby za „čučkaře“. Naposledy se terčem stali soudci. Server iROZHLAS.cz přináší přehled výroků na adresu českých úřadů. Přehled Praha 6:00 26. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman (vpravo) se svým kancléřem Vratislavem Mynářem | Foto: Petr Topič/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Už v polovině loňského roku se řešilo zpoždění zprávy o extremismu, kterou obvykle v druhé půlce května vydává ministerstvo vnitra. Server Aktuálně.cz o prázdninách informoval, že jedním z důvodů zdržení měly být i výhrady Hradu.

Konkrétně vadilo, že se v dokumentu píše o hnutí SPD Tomia Okamury v souvislosti s často pravicově radikálními výroky některých jejích představitelů.

Kvůli čemu Hrad nechtěl zprávu o extremismu? Přečtěte si pasáže o hnutí SPD Číst článek

Když zpráva začátkem prosince prošla Bezpečnostní radou státu i s pasáži o SPD, mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček zpochybnil práci zaměstnanců resortu vnitra.

„Je nepřijatelné, aby jacísi anonymní ministerští úředníci svévolně ostrakizovali demokraticky zvolenou parlamentní stranu. Příště se může terčem takové zvůle stát jiná politická strana. Jde o nebezpečný precedent,“ reagoval v SMS na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

‚Čučkaři‘ z BIS

Začátkem prosince zveřejnila svoji pravidelnou výroční zprávu i Bezpečnostní informační služba (BIS). V dokumentu za rok 2017 informovala mimo jiné o ruské a čínské špionáži s diplomatickým krytím na území České republiky (podrobně jsme psali zde).

Zeman označil výroční zprávu BIS za plácání. ‚V těch dokumentech nejsou žádné důkazy,‘ řekl Číst článek

Prezident Miloš Zeman následně dokument BIS označil za „plácání“ a zpravodajce za „čučkaře“, kteří nejsou s třímiliardovým rozpočtem schopní prokázat svoji „užitečnost“.

„V těch dokumentech ale nejsou žádné důkazy. Už šest let čtu zprávy BIS. Za tu dobu jsem v nich nenašel žádný konkrétní údaj o tom, že by se podařilo odhalit byť jednoho jediného ruského nebo čínského špiona,“ řekl tehdy prezident na TV Barrandov.

Kauza Huawei

Krátce před Vánoci zveřejnil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varování před technologiemi čínských společností Huawei a ZTE. Prezident Zeman na to reagoval tím, že šéf NÚKIB Dušan Navrátil ohrozil pozici a ekonomické zájmy Česka v Číně.

Zeman: Kampaň proti Huawei poškodila zájmy českých firem v Číně, ohroženy jsou Škoda i PPF Číst článek

Do své kritiky zahrnul prezident i šéfa BIS Michala Koudelku. „Buď to dělají z blbosti, nebo za cizí peníze,“ reagoval citací Jana Wericha a dodal, že se spíš oba ředitelé chtěli zviditelnit. „Ale zviditelňují se tak trapným způsobem, že kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu,“ uvedl.

Znovu označil pracovníky BIS za „čučkaře“, stejný termín podle něj sedí i na kybernetický úřad. Kritizoval rovněž Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám.

Útok na justici

Zatím poslední výtky z Hradu mířily do řad českých soudců. Minulý týden někdejší předseda Nejvyššího správního soudu (NSS) Josef Baxa v rozhovoru pro Deník N řekl, že prezident Zeman dával při osobních schůzkách opakovaně najevo, jak má správní soud v některých kauzách rozhodovat. Tento týden pak Baxa před sněmovním podvýborem prohlásil, že mu v souvislosti s tím prezident naznačil, že by se mohl stát šéfem Ústavního soudu.

Soudce Baxa: Zeman naznačoval, že bych mohl být šéfem Ústavního soudu, připomínalo to výměnný obchod Číst článek

Zeman na vážné obvinění ze strany bývalého předsedy zareagoval opět v TV Barrandov. Odmítl, že by nabízel Baxovi funkci výměnou za rozsudek, a řekl, že se bývalý předseda NSS pouze mstí.

„On si opravdu toužebně přál, aby doktor Mazanec (Michal Mazanec – nový předseda NSS, pozn. red.), který mu předtím dělal místopředsedu, nebyl jeho nástupcem,“ uvedl prezident.

Baxovi vadilo, že Mazanec bude za tři roky muset funkci opustit kvůli věku. „Ať už to nazveme mstou, možná bych spíše mluvil o frustraci či zklamání, tak jsem nevyhověl jeho přání a on je mrzutý,“ dodal prezident.

Kancléřova nedůvěra v soudce

V souvislosti s tím vyšlo také najevo, že se soudci různých soudů se scházel i prezidentův kancléř Vratislav Mynář. Týdeník Respekt napsal, že opakovaně kontaktoval soudce ve věcech, které se dotýkají Hradu a prezidenta. S ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem například probíral služební zákon, který prezident kritizoval, a případ Lesní správy Lány.

V plánu rovněž měl schůzku s ústavním soudcem Janem Filipem, který rozhoduje o prezidentově návrhu na zrušení části zákona o střetu zájmů. Filip to ale odmítl.

‚Příběh považujeme za uzavřený.‘ Mynář stahuje žalobu kvůli bezpečnostní prověrce Číst článek

V pátek mluvčí Hradu informoval, že Mynář stáhl správní žalobu na Národní bezpečnostní úřad (NBÚ). Ten žaloval proto, že mu nechtěl udělit bezpečnostní prověrku. Stažení přitom mluvčí Ovčáček odůvodnil tím, že Mynář nemá důvěru v soudce, kteří měli věc řešit.

„Dva soudci Městského soudu v Praze – Štěpán Výborný a Jan Kratochvíl, kteří jsou členy senátu, jež má rozhodovat ve věci týkající se pana kancléře – spojili svoji profesní minulost s osobami, které proti panu kancléři aktivně vystupovaly a vystupují,“ prohlásil Ovčáček. Řekl také, že v případě neúspěchu by se věc dostala k NSS. „Vzhledem k veřejným vyjádřením jeho bývalého předsedy Josefa Baxy nemůže pan kancléř očekávat, že by rozhodování Nejvyššího správního soudu nebylo zatíženo jeho stanoviskem, proto fakticky nemůže využít tohoto jediného opravného prostředku,“ doplnil Ovčáček.

Mynářovy schůzky s justicí Vojtěch Šimíček, Ústavní soud, 2015 a 2017: Kancléř Vratislav Mynář se několikrát sešel také s ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem. Mynář podle Šimíčka nejdříve lobboval proti služebnímu zákonu, se kterým prezident Miloš Zeman dlouhodobě nesouhlasil. „Na první schůzce naznačil, jaké rozhodnutí by se panu prezidentovi ve věci služebního zákona líbilo,“ popsal Respektu Šimíček. Podruhé ho Mynář kontaktoval kvůli aféře kolem Lesní správy Lány.

Josef Baxa, Nejvyšší správní soud, 2016: V březnu 2016 napsal kancléř Vratislav Mynář i tehdejšímu šéfovi Nejvyššího správního soudu Josefu Baxovi. Poslal mu dopis, ve kterém chtěl vyjádření ve věci Plzeňské teplárenské a spalovny v Chotíkově. Baxa to podle svých slov odmítl. Pro Deník N dále řekl, že mu prezident Miloš Zeman při osobních setkání dával jasně najevo, jak má v některých případech rozhodnout. „A když jsem oponoval, že soudci jsou nezávislí a tak dále, odbyl to opakovaně tím, že řekl: Ale vy jste šéf, vy to máte zařídit.“

Robert Pelikán, ministerstvo spravedlnosti, 2018: Hradní kancléř loni lobboval i kvůli případu údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina, a to u bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (za ANO), jak upozornil Radiožurnál. „Hradní kancléř mě navštívil,“ potvrdil tehdy Pelikán. Už předtím proběhly dvě schůzky přímo s prezidentem Milošem Zemanem. „Žádal, abych nevydal ruského občana do USA, ale do Ruska,“ řekl exministr.

Michal Mazanec, Nejvyšší správní soud, 2018: Nástupce Josefa Baxy v čele soudu na Hrad nejdříve pozval prezident Miloš Zeman. Poté, co odmítl jeho návrh na nového místopředsedu, pozval si ho znovu kancléř Vratislav Mynář. Schůzky se zúčastnil také prezidentův poradce Martin Nejedlý. „Bavili jsme se o otázkách právních. Pan Nejedlý u toho byl, celou dobu mlčel a usmíval se. Tématem bylo i to, jak je to se jmenováním místopředsedů,“ řekl Respektu.

Jan Filip, Ústavní soud, 2019: Kancléř Vratislav Mynář se měl sejít také s ústavním soudcem Janem Filipem – ve čtvrtek o údajně plánovaném setkání mluvil v televizi Barrandov prezident Miloš Zeman. Filip, který je zpravodajem v řízení o prezidentově návrhu na zrušení části zákona o střetu zájmů, takzvaného lex Babiš, ale v reakci řekl, že o ničem neví.

Pavel Zeman, Nejvyšší státní zastupitelství: Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v reakci na Baxovo tvrzení řekl, že sám byl v minulosti také pozván na „jakousi schůzku s panem prezidentem“, zdvořile ji ale odmítl neveřejným dopisem.