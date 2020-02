Ministerstvo obrany pozastavilo zakázky na modernizaci tanků a vrtulníků. Výrazně se lišily ceny

Ministerstvo obrany našlo další dvě zakázky, u nichž se výrazně lišila předpokládaná a skutečná cena jako u pasivních radarů a mobilních rušiček. Jde o modernizaci 33 tanků a 15 transportních vrtulníků. V pondělí o tom informoval po předchozím dotazu serveru iROZHLAS.cz mluvčí resortu Jan Pejšek s tím, že nedošlo k uzavření smluv a bez zdůvodnění reálné ceny se tak ani nestane. Praha 17:55 17. 2. 2020 (Aktualizováno: 18:24 17. 2. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český vrtulník Mi-171Š | Foto: J. Hlaváč | Zdroj: Armáda ČR

Obě zakázky se týkají státních podniků VOP CZ a LOM Praha a v ani jednom případě ještě nebyly podepsány smlouvy. „V obou případech ale byla ve vládních materiálech uvedena neodpovídající předpokládaná hodnota,“ prezentoval Pejšek závěry kontroly resortu, kterou nařídil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Předpokládaná hodnota modernizace 33 tanků T-72M4CZ měla činit podle resortu loni v červnu 908 milionů korun bez DPH a u 15 vrtulníků Mi-171Š loni v listopadu 792 milionů bez DPH.

„Přijal jsem jednoznačná opatření, aby se neopakovaly takové chyby. A kontrolní mechanismy zafungovaly. U rozběhnutých zakázek na modernizaci tanků a transportních vrtulníků zatím nedošlo k podpisu smluv. A nestane se tak, dokud nebude známá a zdůvodněná reálná cena. Žádné velké navýšení cen nebudu tolerovat. Chci, aby vše bylo po faktické a procesní stránce zcela v pořádku,“ popsal Metnar.

Ministerstvo obrany v posledních týdnech čelilo kritice kvůli nákupům pasivních radarových systémů a mobilních rušiček komunikace. V obou případech došlo k výraznému nárůstu ceny.

Jak v sobotu informoval server iROZHLAS.cz, zakázku na nákup radarového sytému DPET prověřuje vojenská policie. Minulý týden také kvůli sporným zakázkám rezignoval náměstek ministra obrany pro vyzbrojování a akvizice Filip Říha.

Tank T-72C (ilustrační foto) | Zdroj: Wikimedia Commons

Starý průzkum trhu

Systémy DPET objednal resort pro armádu u české firmy ERA za 1,5 miliardy korun. Přitom ještě před rokem ministerstvo informovalo vládu, že by systém měl stát 780 milionů korun. Kritici také poukazují, že NATO pořídilo v tendru radary za 433 milionů bez DPH.

Resort se ale od začátku hájí tím, že částka vychází ze starého průzkumu trhu a dnes již nedopovídá reálné ceně. Právě kvůli tomu skončil na ministerstvu jeden z úředníků. A systém, který koupilo NATO, je podle resortu jiný, než pořizuje pro armádu.

Podle náčelníka generálního štábu Aleše Opaty systém Severoatlantické aliance dokáže kontrolovat pouze vzdušný prostor, zatímco DPET může být nasazen nejen ve vzduchu, ale také na zemi nebo na moři.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) na tiskové konferenci na konci ledna řekl, že nákup dvou kompletů DPET je v pořádku, a to z hlediska ceny i procesu pořízení. Uvedl, že pokud má někdo důkazy o tom, že tomu tak není, měl by je předat policii. Aktuální cenu zakázky navíc podle něj potvrdil také nezávislý znalecký posudek.

Rozdíl půl miliardy

Také u zakázek na rušičky STARKOM, které resort objednal u státního podniku Vojenský výzkumný ústav, se cena výrazně zvýšila. Jak informoval server iROZHLAS.cz, resort loni na podzim seznámil výbor pro obranu Poslanecké sněmovny s tím, že rušičky STARKOM budou stát 960 milionů korun.

Už o den později ale kolegium ministra obrany schválilo nákup osmi kompletů za částku přes 1,45 miliardy korun. Jakub Fajnor z tiskového oddělení hájil postup ministerstva s tím, že poslance informovali o tom, že cena bude navýšena „kvůli akvizičnímu procesu, tedy jednání s dodavateli“.

Postup ministerstva kritizovali poslanci výboru. „Pro mě je to absolutně nepochopitelné a nedokážu si to vysvětlit. Nevím, proč ministerstvo obrany, když jsme schvalovali rozpočet dva dny, nás o tom neinformovalo. Mně se to spíš zdá, že nám nechtějí nic říct a řeknou maximálně to, co se provalí,“ řekl serveru iROZHLAS.cz poslanec vládní ANO Pavel Růžička. Karel Krejza (ODS) dodal, že jednání resortu „zavání až pohrdáním výborem“.