Rasismus v USA dlouhodobě přetrvává, prezident Trump ho využívá, popisuje analytik Boháček

Spojené státy mají dlouhodobý socioekonomický a rasový problém, říká pro Radiožurnál k aktuálním protestům analytik Asociace pro mezinárodní otázky Petr Boháček. Kvůli smrti George Floyda po brutálním zásahu policisty opanovaly páteční demonstrace 25 měst USA. Rasismus přitom podle Boháčka ve Spojených státech dlouhodobě přetrvává. Prezident Donald Trump ho navíc využívá a relativizuje, popisuje. Washington 18:39 30. května 2020

Je to, co se nyní v USA odehrává možné označit za začátek vnitřní bezpečnostní krize?

Začátek se tomu asi říkat nedá. Bezpečnostní krize možná ano. Ale spíše je to dlouhodobý socioekonomický a rasový problém, který se ve Spojených státech periodicky projevuje vlnou různých protestů a reakcí na různé vraždy Afroameričanů ze strany policie. Je to něco, co je opravdu cyklické. A pochází to pravděpodobně z těch socioekonomických rozdílů, které negativně ovlivňují afroamerickou komunitu.

Jsou ty současné protesty namířené proti policejní brutalitě, nebo jde o projevy rasového napětí, nebo vandalismu?

Myslím, že je to projev rebelie. Spíše než o policejní brutalitu tady jde o to rasové napětí, o systematický rasismus, který ve Spojených státech dlouhodobě přetrvává. A projevuje se v té socioekonomické nerovnosti.

Myslím, že má také co dočinění s tím, jakým způsobem je americká historie vnímaná ve Spojených státech. Je to historie vítězná a pozitivní, světové velmoci, která má roli světla na kopci pro zbytek světa. Ale už není vyrovnaná s těmi temnějšími částmi americké historie a americké povahy, jako je genocidní kolonizace a otroctví. Všechno to jsou věci, které potom eskalují a vyvřou na povrch skrz takovéto demonstrace a rebelie.

Podobnou situaci Spojené státy už zažily. Několikrát už lidé vyšli do ulic v reakci na smrt černocha rukou policisty. Jak se podařilo vášně uklidnit? Může to být dnes složitější?

Rozhodně to bude složitější v situaci, kdy je hlavou této země člověk, který rasismus a extremistickou pravici politicky využívá a relativizuje, a tím ji nepřímo umocňuje. Efektem je, že lidé, kteří mají sklony k násilí, rasismu a nenávisti, pak mají pocit, že jejich chování je v pořádku. To je vlastně efekt relativizace extremismu a rasismu, který vidíme nejen ve Spojených státech, ale i v Evropě a České republice. V této situaci je mnohem složitější to uklidnit.

Jak velkou roli dnes mohou hrát sociální problémy, které prohloubila kornavirová krize? Nezaměstnanost roste nejvíc mezi nejchudšími a mezi Afroameričany a Hispánci.

Rozhodně je to velký komponent. Myslím, že to má velký potenciál koronavirovou krizi prohloubit, protože veškerá opatření proti velkému shlukování lidí a další opatření ohledně volného pohybu osob do určité míry padly nebo jsou odvolávána. A samozřejmě těmi nejpostiženějšími jsou slabší socioekonomické skupiny. Větší hrozbou než koronavirus, je pro ně to, že nemohou a nebudou moct pracovat a uživit svou rodinu. Tohle může celou situaci ještě zhoršit a také je to do určité míry původcem té velké eskalace, kterou teď Spojené státy prožívají.

Během nepokojů se také nezvykle často objevují útoky na média - a to jak ze strany demonstrantů, tak policistů. Jak to vysvětlit?

Nemyslím si, že je to specifický projev současné situace, ale spíše té doby jako takové. Média jsou různě polarizovaná. Není to problém jen ve Spojených státech, ale i České republice. Vidíme boje o média, polarizaci toho prostoru, boje o veřejnoprávní média, takže myslím, že je to spíše symptom té doby. Nedával bych tomu nějakou konkrétní váhu, co se nyní týká protestů ve Spojených státech.

Jak zásadně může k uklidnění, nebo naopak další eskalaci napětí přispět prezident Donald Trump?

On ty situace tradičně relativizuje. Můžeme od něj očekávat očernění těch protestů kvůli poškozování majetku. Možná to pro něj bude i příležitost, vzhledem k volebnímu roku, že jeho vyzyvatel Joe Biden má za sebou škraloup, co se týká vztahů s afroamerickou komunitou. Veřejně řekl, že pokud Afroameričané nevolí Bidena, ale Trumpa, tak vůbec nejsou Afroameričany.

Trump se dlouhodobě snaží zaujmout tuto důležitou volební skupinu. Možná nás Trump ještě překvapí, protože v mediálním prostoru nemá konkurenci. Je schopný mediální témata dobře uchopovat. Tradičně bychom očekávali, že bude tvrdý vůči demonstrantům, ale to, že se blíží volby, může jeho projevem ještě zahýbat. Uvidíme, jak se k tomu postaví.