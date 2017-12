Havlová, Křetínský nebo Sekyra. Kdo prezidentským kandidátům platí kampaň?

„Když mi Daniel Křetínský pošle peníze, neodmítnu je,“ prohlašoval na konci listopadu o možném sponzorství miliardáře a svého někdejšího zaměstnavatele Mirek Topolánek. To se nyní stalo skutečností, Křetínský mu na kampaň před prezidentskou volbou poslal 350 tisíc korun. Jak se expremiér brání kritice ohledně napojení na mocného podnikatele? A co další uchazeči o Hrad - kdo jim platí kampaň? Původní zpráva Praha 6:00 13. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Vidíte, ještě jsem mu ani nepoděkoval... To musím napravit,“ reagoval v SMS Mirek Topolánek na dar ve výši 350 tisíc korun od podnikatele Daniela Křetínského. Ten se tak zatím stal jeho největším sponzorem. „Jak jste správně uvedla, peníze mi poslal Daniel Křetínský a ne EPH. Moc si toho vážím,“ pokračoval v odpovědi pro server iROZHLAS.cz.

S kým se shodnete, s kým ne? Porovnejte si své názory s prezidentskými kandidáty Číst článek

Narážel tím na své angažmá v rámci Energetického a průmyslového holdingu (EPH), který ovládá právě Křetínský. Topolánek konkrétně působil v čele výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky a dozorčí rady Elektrárny Opatovice. Když se rozhodl kandidovat na Hrad, svou činnost pozastavil.

Kritiku mířící na možné zájmy podnikatele v energetice ale Topolánek odmítá. „Ptala jste se pana Drahoše, co po něm za milion korun bude chtít Luděk Sekyra? Na rozdíl od pana Křetínského je Luděk Sekyra podnikatel s kontroverzní minulostí. Mám peníze od lidí, kteří mi věří, a to mě těší. Ne zprostředkovaně z hazardu, ne od podivných struktur, ne ze státního rozpočtu,“ uvedl.

Redakce oslovila také Daniela Křetínského, na dotazy ale dosud nereagoval.

Strategie za desítky tisíc

V řádu desítek tisíc korun na předvolební kampaň Topolánkovi přispěla také současná místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija nebo bývalí ministři Alexandr Vondra a Ivan Langer (oba ODS). Celkem se mu zatím podařilo vybrat podle údajů na transparentním účtu bezmála 5,9 milionu korun - utratil z toho necelé dva miliony korun.

Výdaje na kampaň Adepti na post prezidenta mohou za předvolební kampaň před prvním kolem utratit maximálně 40 milionů korun, v druhém kole pak dalších deset.

Výdaje padly především na pronájem prostor pro volební tým, reklamu i plánování jednotlivých částí kampaně. Jen za online strategii Topolánek zaplatil 150 tisíc korun, dalších 85 tisíc pak dal třeba za interní průzkum mezi potenciálními voliči. Na jeho účtu se pak objevují desítky drobných částek, u nich se však neuvádí účel platby.

Podle Edvarda Kožušníka, který se Topolánkovi stará o finance, se jedná o výdaje například za pronájem sálů, občerstvení nebo dopravu po krajích. Přesné vyúčtování se podle něho objeví v závěrečné zprávě.

Na transparentním účtu Topolánka zatím chybí také sumy, které zaplatil za svou billboardovou kampaň. „Je to dáno splatností faktur, na účtu by se tyto výdaje měly objevit v příštích dnech,“ vysvětlil Kožušník. Odmítl však říct, na kolik peněz je billboardy vyšly.

A jakou sumu by chtěl celkově do kampaně Topolánek investovat? „Kolik bude stát kampaň, netuším. Méně, než mé hlavní soupeře, ať už to vykazují jakkoli. V součtu finančního a nefinančního plnění tak na polovině limitu. Fakt ještě nevíme,“ popsal dále. Podle Kožušníka by se však mohlo jednat celkem o 10 až 12 milionů korun.

Havlová či Lobkowicz

Známá jména se objevují také mezi sponzory bývalého velvyslance ve Francii a exporadce Václava Havla Pavla Fischera, který dosud na kampaň shromáždil přes čtyři miliony korun. Přispěla mu třeba Havlova švagrová a majitelka Lucerny Dagmar Havlová.

„Podle mého názoru je nejlepší kandidát a je potřeba, aby svoje kvality měl možnost v kampani zviditelnit. Je mladý, v politice a státních službách zkušený, hovoří cizími jazyky a ví, kde a s kým v zahraničí komunikovat. Dobře zná i domácí scénu a vidí věci v souvislostech,“ vysvětlila pro iROZHLAS.cz Havlová.

Prezidenští kandidáti Pavel Fischer a Petr Hannig během debaty na Univerzitě Karlově v Praze | Foto: Michaela Danelova | Zdroj: Český rozhlas

Fischera obdaroval také Johannes Lobkowicz, kancléř českého velkopřevorství Řádu maltézských rytířů. Stejně jako Havlová mu přispěl 100 tisíc korun. „Přál bych si, abychom konečně měli slušného prezidenta,“ vzkázal.

Fischer si podle svých slov podporu od šlechtice předem dojednal. „Mluvili jsme o tom spolu na charitativním bazaru. Známe se s rodinami dlouho. Jsem velmi vděčen za to, že nacházím podporu i u osobnosti, jako je on,“ uvedl.

Za kampaň Fischer dosud utratil zhruba tři miliony korun. Na svém transparentním účtu eviduje výdaje za organizaci akcí, výroba propagačních materiálů, ale i lístky na vlak nebo invalidní vozík pro seniory. Ovšem největší položka, tedy přes 1,6 milionu korun, se týká zajištění venkovní reklamy.

Rekordmanem je zatím Drahoš

Nejvíce peněz do kampaně zatím investoval bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš, a to téměř 16 milionů korun. Na transparentním účtu má nejčastěji položky za reklamu, přes 180 tisíc korun zaplatil ale třeba za analýzu sociálních sítí.

Na darech se mu podařilo vybrat přes 29 milionů korun. Mezi jeho největší sponzory patří zakladatel společnosti Jablotron Dalibor Dědek, nadace BLÍŽKSOBĚ nebo miliardář Luděk Sekyra.

Prezidentští kandidáti Jiří Drahoš a Marek Hilšer při debatě na Univerzitě Karlově v Praze 16. listopadu | Foto: Michaela Danelova | Zdroj: Český rozhlas

Z vlastních peněz si naopak kampaň hradí skladatel Michal Horáček. Jako jediný také avizoval, že by se mohl ve výdajích dostat až na hranici povoleného limitu nákladů. Prohlásil, že pokud to bude nutné, vyčerpá celou povolenou částku.

Zatím si však Horáček poslal na svůj transparentní účet 14 milionů korun. Z této sumy mu na účtu zbývají zatím dva miliony korun.

A za co utrácel? Reklamní předměty jako pohlednice, nebo placky, další propagační materiály - jen v posledních týdnech ho vyšly na téměř 1,8 milionu korun. Dále pak vykázal výdaje na přepravu, občerstvení či poradenské služby.

Zemanova (ne)kampaň

Vlastní kapitolu pak tvoří prezident Miloš Zeman, který post hlavy státu obhajuje. Podle svých slov totiž kampaň nedělá, odmítl se také účastnit předvolebních debat kandidátů. Na svém transparentním účtu proto nemá ani žádné výdaje, objevují se tam hlavně halířové příspěvky od jeho odpůrců.

Já se vrátím a se mnou přijde zákon, zakončil Zeman tour po krajích. Že jde o kampaň, odmítá Číst článek

Dostatek prostoru k sebe propagaci měl Miloš Zeman během cest po krajích. Jen v době oficiální kampaně - tedy od konce srpna - se stihl podívat do Ústeckého, Plzeňského i Olomouckého kraje. Setkání s občany jsou přitom podle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí součástí kampaně a prezident Zeman by je tak měl vykazovat jako bezúplatné plnění. Ten to však odmítl.

Zkraje prosince se v ulicích také objevily billboardy s portrétem prezidenta a heslem „Zeman znovu 2018“. Platí je spolek Přátelé Miloše Zemana, který ovládají prezidentovi nejbližší spolupracovníci Vratislav Mynář a Martin Nejedlý. Cenu přitom odmítli zveřejnit. Podle Nejedlého nejde o kampaň, ale o podporu (více čtěte ZDE).

Příjmy a výdaje prezidentských kandidátů do 12. 12. 2017 (v mil. korun):

Výhradním sponzorem bývalého šéfa Škody Auto Vratislava Kulhánka je pak miliardář a šéf ODA Pavel Sehnal. Za kampaň zaplatil dosud 5,5 milionu korun. Desetitisícové částky dával v posledních týdnech především na reklamu na sociálních sítích. Sumy v řádu statisíců pak investoval do „přípravných prací“.

Lékař a aktivista Marek Hilšer spoléhá především na drobné příspěvky od občanů. Za kampaň utratil zatím zhruba čtvrt milionu korun. Nejvíce peněz, tedy 150 tisíc korun, minulý týden utratil za zálohu na volební videoklip.

Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek dostal od příznivců kolem 250 tisíc korun, výdaje měl asi o 100 tisíc nižší.

Minimální pohyb pak lze sledovat na transparentním účtu hudebníka a šéf strany Rozumní Petra Hanniga. Na účet mu přišlo jen 3200 korun.