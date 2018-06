Nejmenování Pocheho? ‚Není to ponížení, budeme se ho snažit protlačit,‘ říká Chvojka

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ve čtvrtek ráno uvedl do úřadu nového ministra zahraničí. Ne však sociálními demokraty nominovaného europoslance Miroslava Pocheho, kterého Babiš prezidentovi navrhoval, ale předsedu ČSSD Jana Hamáčka, kterého prezident Miloš Zeman pověřil vedením rezortů vnitra a zahraničí. „Věděli jsme o tom a mohli s tím počítat," komentuje situaci pro Český rozhlas Plus Jiří Chvojka z ČSSD. Praha 21:47 28. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Chvojka (ČSSD) | Foto: Filip Jandourek

„Není to ponížení, protože pan prezident o tom mluvil dlouhé týdny. Věděli jsme o tom a mohli s tím počítat, budeme se snažit situaci vyřešit a pana Pocheho na ministerstvo zahraničí protlačit,“ uvádí předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka.

Zároveň potvrzuje slova premiéra Babiše, že na ministra navrhl Pocheho. „Kategoricky popírám to, co se objevilo v médiích, že byly nějaké dva seznamy. Dostal jsem kopii návrhu, na kterém bylo jméno pana Pocheho. A seznam byl opravdu jen jeden,“ zdůrazňuje.

Netlačíme, jednáme

Ústavní právní Jan Kysela ale tvrdí, že pokud Babiš trval na Pochem a Zeman nominaci nevyhověl, a navíc „svévolně“ jmenoval Hamáčka místo Pocheho, jednalo se o vážné porušení Ústavy ze strany prezidenta.

Naproti tomu ústavní právník Marek Antoš připouští možnost, že Babiš mohl Hamáčka navrhnout neformálně, například ústně. Pokud by se tak ale nestalo, bylo by jeho pověření v rozporu s Ústavou.

„To je velmi složitá otázka. Něco je ústavní právo, něco reálná politika. Tato věc se určitě musí řešit, například u Ústavního soudu, kde je kompetenční žalobu oprávněn podat pouze premiér,“ reaguje Chvojka.

Hamáček ale k žalobě nevidí důvod a je prý třeba jednat. „Pokud chcete, aby někdo něco udělal, není moudré ho do něčeho tlačit, ale je to otázka seriózních jednání. (...) V této věci je jedinou oprávněnou osobou pan Babiš a s ním se o tom musí jednat. Není to nic, k čemu ho můžete donutit nebo dotlačit,“ opakuje Chvojka.

Malicherný prezident

„Premiér musí navrhnout a prezident může jmenovat. Pokud prezident jmenuje svévolně, bez toho prvotního aktu, tak činí v rozporu s Ústavou a v tom mají ústavní právníci pravdu,“ soudí předseda TOP 09 a exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Domnívá se, že sociální demokraté nakonec ve sporu o Pocheho prohrají a nominují jiného kandidáta.

„Obávám se, že premiér Babiš, který jedná v kooperaci s prezidentem Zemanem, žádnou kompetenční žalobu nepodá a sociální demokraté tahají za krátký konec provazu. Je to vidět i v reakcích pana Chvojky," uvádí Jiří Pospíšil.

Prezident se podle Pospíšila bez zjevného důvodu, pouze na základě malicherností, rozhodl nejmenovat ministra zahraničních věcí.

„Kdyby byl pan Poche podezřelý ze závažné trestné činnosti nebo měl podivnou minulost, tak prezident může odmítnout jmenovat kandidáta na ministra. Ale tyto důvody nejsou, je to otázka politická. Pan prezident má jiné politické názory než pan Poche, a to je v rozporu s duchem Ústavy v parlamentní republice, kde má mít hlavní roli premiér,“ upozorňuje.