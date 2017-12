Nezaměstnanost v listopadu klesla o jednu desetinu procenta, lidí bez práce je nejmíň za 20 let

V Česku je znovu nižší nezaměstnanost. Oproti říjnu klesla o jednu desetinu na 3,5 procenta. To je nejmíň za posledních 20 let. Oznámil to Úřad práce. Celkem bylo bez práce necelých 266 tisíc lidí. V listopadu zároveň přibylo volných pracovních míst.

Praha 12:14 8. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít