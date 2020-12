PRŮZKUM: Očkování proti koronaviru odmítá 47 procent dotázaných. Vstřícnější k vakcíně jsou muži

Skoro polovina lidí by se nenechala očkovat proti covidu-19. V průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas odmítlo vakcinaci 47 procent dotázaných. Naopak 40 procent lidí by se očkovat nechalo. Zbytek neví. Median oslovil mezi 8. až 10. prosincem 1052 lidí starších 18 let. Praha 6:00 16. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování odmítá téměř polovina lidí | Foto: stock exchange, Brian Hoskins

Vstřícnější k vakcíně jsou podle průzkumu muži, popisuje ředitel Medianu Přemysl Čech. „Mužů by se nechalo očkovat 45 procent. Ve vyšší míře by se též nechali očkovat vysokoškoláci.“

Hlavním důvodem pro očkování je podle průzkumu ochrana vlastního zdraví a zdraví blízkých. Odpovědělo tak asi 80 procent respondentů. Další nejčastější důvody jsou cestování nebo zrušení povinnosti nosit roušku.

Že je vakcína zřejmě jediným řešením koronavirové krize, zdůrazňuje prezident České lékařské komory Milan Kubek. „Pokud nebudeme očkovaní, tak stále budeme v mírnější karanténě a chodit v rouškách. Nebude fungovat kultura, nebudeme moci cestovat.“

Aby se podařilo úspěšně proočkovat populaci proti koronaviru, musí jít příkladem i představitelé státu. „Chodí obrovské množství hoaxů a myslím si, že je správné, aby se důvěryhodné osobnosti postavily za očkování,“ říká praktický lékař Cyril Mucha z České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Prezident Miloš Zeman i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s očkováním zatím váhají, premiér ze zdravotních důvodů. Průzkum pro Český rozhlas zjišťoval právě i to, jestli by se lidé nechali očkovat, pokud by to udělali významní představitelé státu. Kladně však odpovědělo jen 8 lidí ze sta.