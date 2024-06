Omylem dceru přihlásil k distančnímu studiu, nadějí je do druhé kolo. ‚Nikdo se s námi nebaví,‘ říká otec

Dceru přihlásil na gymnázium, až po tom, co přišly výsledky, ovšem zjistil, že jeho dítě má nastoupit k distančnímu studiu. Teď doufá v úspěch ve druhém kole. Dcera ovšem ztratila šanci dostat se na státní gymnázium, v druhé kole bude doufat v přijetí na soukromé. „Neříkám, že chyba je pouze na straně školy, také jsme ji udělali. Ale měli jsme jen jednu šanci. Chyby se tady neodpouštějí a tak by to být nemělo,“ popsal Jan Vacek Radiožurnálu. Praha 19:39 3. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Asi desítka rodin v elektronickém systému DiPSy zjistila, že děti přihlásila na dálkovou formu studia namísto klasické prezenční formy (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

Je podle vás možnost pro zlepšení systému? Jak by se to dalo řešit?

Myslím si, že by lidi, kteří se hlásí na dálkové studium, mohla škola ještě nějakým extra krokem upozornit – ať už e-mailem nebo třeba i telefonátem. Protože vím i o případech, kdy se lidé místo na čtyřleté gymnázium přihlásili na osmileté. Nějaký prostor pro zlepšení tedy podle mě je.

Tím ovšem neříkám, že chyba je pouze na straně školy, také jsme ji udělali. Ale měli jsme jen jednu šanci. Chyby se tady neodpouštějí a tak by to být nemělo. Je to první ročník, ale mělo by se to dát nějakým způsobem ošetřit.

Dcera ztratila možnost dostat se na další dvě školy, což je hrozné, protože jsme ji museli přihlásit v druhém kole. Někdo to řešil jinak. Někdo si dálkové studium ponechal a bude zkoušet přestoupit. Ale body, které měla, by na ty školy bez problémů stačily, takže je to hrozné. Dítě by nemělo být trestáno za chybu jeho rodičů.

Jak u přihlášky vznikla chyba? Byla na prvním místě možnost distančního studia?

Ano, přesně takhle si to pamatuji. Když jsme to odeslali, do systému jsem se zpětně nepodíval. Nicméně, jako druhou možnost jsme vybrali školu, kde byla spousta možností. Se vším jsme si hráli, vybírali jsme mezi různými středními odbornými školami, pak tam bylo gymnázium... To scrollovací menu bylo vlastně dost bohaté. A když jsme to dokončili, tak jsme předpokládali, že u gymnázií je jen jedna možnost. Opravdu jsme neověřovali, co nám to nabídlo jako první – bohužel to bylo dálkové studium. Myslím si, že tohle je chyba, že by tyto dvě možnosti měli u gymnázií otočit.

Naděje v druhém kole

Takže jste se místa vzdali a zkoušíte druhé kolo?

Bohužel. Protože nám to bylo doporučeno. Nevím, jestli všechny školy umožňují přestup z dálkového studia na denní, v každém případě se chceme dostat na plnohodnotné gymnázium. S body, které dcera získala, by to mělo určitě ve druhém kole vyjít. Nabídka už je nicméně velice omezená.

Systém funguje tak, že vám řeknou, že jste udělali chybu a dále se s vámi nebaví. Říkám si, že dcera normálně složila zkoušky. Nejsme jediní v této situaci, evidentně tedy systém „blbuvzdorný“ není. Kdybychom byli jediní v celé Praze, tak to mění situaci. Vím ale o minimálně dalších pěti případech a jsou i další, kteří si toho všimli ještě předtím, než přijímačky skončily, a na školu volali.

Z toho mi vychází, že o problému musela škola vědět a měla se s námi bavit jinak. Bohužel, oni si to obhájí, chyba je na naší straně. Ale podobné systémy by měly být orientovány na klienta, kdyby se v tom stresu dopustil chyby, měla by být napravitelná. Třeba tím, že by rozeslali mail typu: „Opravdu chcete na dálkové studium?“ protože je to v patnácti letech zvláštní. To by je určitě nebolelo.

Podle vás byl systém DiPSy tedy ne úplně přehledný u Karlínského gymnázia?

Určitě je chyba, že dálkové studium nabízejí jako první. Protože to nás opravdu nenapadlo a vzhledem k tomu, že v tom nejsme jediní, tak systém není úplně dobře nastavený. A nejhorší je to, co teď to dítě zažívá – že narážíte na hradbu mlčení, nikdo se s vámi nebaví.

Jaká je teď atmosféra u vás doma? Jak to snáší dcera? Asi je to pro ni hodně psychicky náročné.

Naše dcera nám to nevyčítá, což některé patnáctileté rodičům dělají. Samozřejmě i nadále má ambice na gymnázium nastoupit. Nemůžu jí ale zatím říct nic jiného, než že s těmi body by se na gymnázium určitě dostat měla a že se pokusíme o nějaký přestup, protože stále jsou volná místa. Nicméně doba od podání přihlášky do vyhodnocení je velmi dlouhá. Zase budeme čekat měsíc, což je otázka, proč je systém takto nastavený. Přitom by v elektronické podobě měli vidět poměrně rychle kdo šanci má a nemá.

Jaké jsou šance dcery v druhém kole?

Našli jsme dvě gymnázia, kde je dohromady volných na padesát míst. Jsou to kalkulace, které nemusejí vyjít, ale vzhledem k tomu, že má slušné body na to, aby se na některé z gymnázií dostala, vybrali jsme takové, kde je teď nejvíce volných míst – což je soukromé gymnázium, kde se platí třeba šedesát tisíc korun, což je akceptovatelné. Když bychom si ale mohli vybrat, volili bychom určitě státní školu. Ta možnost už je ale pryč.