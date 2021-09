Nesmysl jako hlavní bod volebního programu. Zrušení důchodového fondu úřady popírají několik let

V roce 1993 měl Václav Klaus jako ministr financí zrušit důchodový fond, ve kterém bylo 340 miliard korun. Peníze údajně zmizely. S tímto jde do letošních voleb do Poslanecké sněmovny uskupení Senoři21. Místopředseda hnutí Jaroslav Pollák to znovu zopakoval v předvolební debatě v Českém rozhlase. A v programu hnutí je navrácení zmizelého důchodového fondu na prvním místě. Jenže jak uvádí ministerstvo financí, takový fond nikdy neexistoval.

