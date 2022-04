Z pandemie koronaviru do obav z války na Ukrajině. Počet volajících na linku pomoci seniorům roste

Od strachu z covidu ke strachu z války. Tak se postupně změnila témata hovorů na linkách pomoci seniorům. Starším lidem se vybavují třeba vzpomínky na dětství v době protektorátu nebo na okupaci Československa v roce 1968. Pozorují to i pracovnice na lince neziskové organizace Elpida. Ta seniorům nabízí také programy, na kterých se můžou odreagovat. Praha 22:25 9. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Seniorům se vybavují vzpomínky na dětství v době protektorátu nebo na okupaci Československa v roce 1968 (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

V pražském centru Elpidy vede pravidelně lektorka Martina Kusáková výtvarné dílny s terapeutickými prvky. Ty byly loni kvůli koronaviru společně s dalšími programy především online.

Covidová pandemie se podle zkušeností z linek promítala do duševních potíží i sebevražedných myšlenek seniorů.

„Hlavně začátek pandemie byl o tématu smrt a strach. Lidé volali z důvodu strachu, obávali se onemocnění. Potom se přidalo mnoho volajících, kterým někdo zemřel,“ říká Radiožurnálu interventka a psycholožka Klára Gramppová.

„Když pomine taková velká krize, jako je ta pandemie, tak se teprve ukazuje, jaké to mělo na lidi následky. U nás je to vidět tím, že máme až trojnásobný nárůst volajících, kteří mají nějaké psychické potíže, cítí depresi, jsou smutní nebo mají úzkosti. Mají obavy, jak to bude dál. Hodně z těch lidí nikdy takové pocity nezažilo.“

Odrazila se v nich i osamělost během lockdownů. Teď se čtveřice seniorů nad čtvrtkou a výtvarnými potřebami může zase setkávat osobně.

Vzpomínky na okupaci

Se začátkem ruské invaze na Ukrajinu počet volajících na krizových linkách pro seniory znovu narostl.

Pracovníci linky organizace Elpida zaznamenali třeba následující příběh anonymní volající, ze kterého citujeme: „Volající žena je rozrušená. Říká, že poslouchala zprávy o válce a něco se jí vybavilo. Říká, že zcela zapomněla, že v roce 68 byla jednou se svojí matkou na zahradě a kolem jelo nákladní auto plné ruských vojáků. Náhle začali střílet na kluka, který stál opodál. Volající cítí velkou úzkost. Nikdy si představovala, že ještě zažije válku tak blízko.“

Senioři se taky často obávají, že příchod uprchlíků povede k omezení péče jako za pandemie. Interventky na lince volajícím pomáhají zvládnout aktuální situaci a naplánovat další kroky.

„Radíme digitální hygienu, informace si nějakým způsobem dávkovat, sledovat zprávy třeba dvakrát denně. Pokud na člověka významně působí vizuální zprávy v televizi, tak je někdy lepší poslouchat zprávy na nějaké radiostanici. Není k tomu ten obrazový materiál, který daleko více spouští tu retraumatizaci vzpomínkovou,“ přibližuje vedoucí linky Kateřina Bohatá.

Proti pocitu bezmoci podle ní pomáhají činnosti, u kterých lidé visí jasné výsledky. Mezi ty spadá například úklid, pečení, sázení květin na zahradě nebo třeba malování.