‚Bystří to mozek.‘ Senioři se na kurzech v Centru Elpida učí vyznat se v informačním chaosu

Ověřit si, jestli je řetězový e-mail plný nesmyslů nebo zjistit kde a kdy byla pořízena fotka v článku. To se učí senioři v rámci kurzu ověřování informací v Centru Elpida. Na jaře byl kurz kvůli covidu online, a ještě v listopadu by měl začít další a tentokrát už prezenčně. Praha 13:23 14. listopadu 2021

„Zaujala mě především práce s fotografiemi. Nahrávání fotografie do googlu a potom zjišťování, kdy a kde byla zveřejněna,“popisuje mi jedna z účastnic jarního kurzu Vlata Urbánková, co ji při ověřování informací bavilo. V kurzu senioři ověřovali řetězové e-maily, které sami dostávali od svých známých a příbuzných.

„Chodily maily, které se týkaly politiků a očkování. Já jsem takhle ztratila pár známých, kteří nechtěli vědět, že je to dezinformace. Myslím si, že se jim to dokonce líbilo. Měli potěšení se v tom probírat,“ doplňuje Lída Korálová.

A materiálu je opravdu hodně, dodává její kolegyně z kurzu Pavla Klepačová.

„Přísun materiálu je tak hojný, že to i bystří mozek, doufám, i v boji proti demencím. Luštění křížovek, hříčky a rébusy jsou nic proti tomu, když dostanete do ruky zadání: ‚Tohle mi přišlo, je to pravda nebo ne?‘,“ říká Klepačová.

Ověřování informací se dlouhodobě věnuje Jaroslav Valůch ze vzdělávací organizace Transitions, který kurzy v Centru Elpida vede. O podobném projektu uvažoval už v roce 2018, až pandemie koronaviru a přesun většiny aktivit do online světa ho donutily kurz vytvořit.

Stereotypní vnímání

„Prolomilo to celou řadu stereotypů, které jsem o seniorech v tomhle směru měl. A myslím si, že je má velká část veřejnosti odborné. Stereotypy myslím, že český senior je ten osamělý šiřitel fakenews na internetu, který nám to tady celé kazí,“ vysvětluje Valůch.

Hlavním cílem kurzů je podle Jaroslava Valůcha, aby senioři neměli strach se pohybovat informačním nepořádkem a trochu se v něm vyznali.

„Ani ne tak je naučit, aby si všechno ověřovali. Kdo na to z nás máme čas a dovednosti. Ale aby v informačním chaosu zažívali nějakého úspěchu. A zjistili, že to není tak, že se nedá ničemu a nikomu věřit a že nelze už dneska rozeznat pravdu od lži. Ale že díky různým postupům a metodám je to stále možné a chceme jim tu zkušenost umožnit zažít,“ říká Valdůch.

V rámci kurzu senioři řeší i to, jakým způsobem komunikovat s blízkým člověkem, který lživé informace šíří, aby o něj nepřišli. Svůj způsob si našla třeba Pavla Klepačová.

„Úplně nejjednodušší odpověď je mu odpovědět nazpátek: ‚To je báječný materiál, protože já jsem v takovém dezinformačním odhalovacím kurzu. Prosím tě, takové věci mi posílej, protože mi se na tom učíme, jak je to doopravdy.‘ To už mi asi třikrát zafungovalo,“ doplňuje Klepačová.

Protože zájem o kurzy je, řeší teď Centrum Elpida i organizace Transitions jak kurzy vést jednak prezenčně, ale i online pro seniory, kteří nejsou z Prahy a téma je přitom zajímá.))