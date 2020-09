‚Paroubkův‘ Benda daroval ČSSD milion korun. Poté, co ho vedení prosadilo na kandidátku

Když vedení ČSSD v červenci na poslední chvíli proměnilo kandidátní listinu v Ústeckém kraji a na její čtvrté místo dosadilo podnikatele Petra Bendu, vzbudilo to mezi sociálními demokraty rozruch.

Nominace přišla navzdory skutečnosti, že v posledních sněmovních volbách kandidoval v Libereckém kraji jako lídr krajně pravicové Dělnické strany sociální spravedlnosti.

Jak nyní zjistil Radiožurnál, poslal někdejší blízký spolupracovník expremiéra Jiřího Paroubka ČSSD dar ve výši jeden milion korun. Jde přitom v rámci letošních předvolebních darů pro sociální demokracii o rekordní částku. Praha/Ústí nad Labem 6:00 9. září 2020

Petr Benda dar podle výpisu z transparentního účtu ČSSD poslal 4. září 2020. Na dotazy, zda to souvisí s tím, že se překvapivě ocitl na čtvrtém místě krajské kandidátky, nereagoval. Vyžádal si je od Radiožurnálu písemně, ale nakonec neodpověděl.

Svoji kandidaturu za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti (DSSS) už dříve označil za chybu. „Necítím se jako sympatizant extremistů, chtěl jsem zastupovat slušné lidi před nepřizpůsobivými a tehdejší možnou vlnou uprchlíků,“ napsal v minulosti Deníku N s tím, že je rovněž držitelem bezpečnostní prověrky.

Místo na kandidátce

Někdejší dlouholetý sociální demokrat se na ústeckou kandidátku dostal po zásahu vedení strany v čele s předsedou strany Janem Hamáčkem.

To odmítlo původní kandidátku, kterou krajská ČSSD sestavila pod hlavičkou Lepší sever v koalici s místními politiky z hnutí ProMost a Ústeckého fóra občanů. Namísto toho vedení sestavilo jinou - právě s Bendou.

Za hlavního iniciátora změny je považován předseda Hamáček, který se Bendy zastal. „Osobně to pokládám za chybu, nicméně to byl úspěšný předseda sociální demokracie v Ústeckém kraji. Jestli jednou takhle uklouzl a je ochoten to přiznat, tak v tom zásadní problém nevidím,“ řekl na konci července pro Právo ke kandidatuře za DSSS.

Bendův dar nyní Hamáček nekomentoval. Telefon nezvedal a na zaslanou otázku, zda krok vedení ohledně kandidátky v Ústeckém kraji souvisí s darem, neodpověděl. Pro ČSSD se přitom nejedná o nezanedbatelnou částku. Nejvyšší dar straně před blížícími se krajskými a senátními volbami zatím dosáhl 350 tisíc korun.

Jedničkou nově vzniklé kandidátky ČSSD je bývalý poslanec Jaroslav Krákora, který souvislost mezi milionovým darem a Bendovou kandidaturou odmítá. „Myslím, že to nesouvisí. Je dobře, že sponzoruje. Ta částka je vysoká, to jsem nevěděl. Asi vydělává jako podnikatel dost peněz,“ řekl Radiožurnálu.

Jiří Paroubek (ex ČSSD) a Petr Benda (NS) během jednání sněmovny v roce 2013 | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Nyní již bývalý předseda ústecké organizace ČSSD Miroslav Andrt možnou souvislost naznačuje. „Já nevím, v jakých byznysových aktivitách se pan Benda pohybuje, ale možná tvoří nějakou zajímavou finanční skupinu. Tak třeba tím je daný nějaký základ spolupráce,“ uvedl. Andrt, který nakonec kandiduje za uskupení Lepší sever, pak dodává, že postup vedení ČSSD považuje za nedemokratický.

Nominaci Bendy kritizoval například ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). „Taková kandidatura zpochybňuje základní principy 140leté české sociální demokracie,“ napsal na svém twitterovém účtu.

Lubomír Zaorálek

@ZaoralekO Bohužel jsem nebyl účasten debaty o nové kandidátce @ČSSD na Ústecku. Ale teď nemůžu prijmout,že by na naší kandidátce měl být někdo jako p.Benda,který dříve spolupracoval s pravicovými extrémisty.Taková kandidatura zpochybňuje základní principy 140leté české sociální demokracie.

Nerozlučný s Paroubkem

Petr Benda byl předsedou krajské buňky ČSSD v Ústeckém kraji od roku 2005 a na postu vydržel až do roku 2011. Spolustraníci ho tehdy podezřívali z náboru černých duší, tedy z účelového přijímání členů, kteří měli hájit jeho zájmy uvnitř strany, aby si v kraji udržel svoji pozici.

Za organizátora náboru tehdy spolustraníci označili Tomáše Horáčka, který je v současnosti stíhaný za manipulaci nemocničních zakázek. Server Aktualně.cz už v roce 2010 upozornil, že zájemce o vstup do strany měl Horáček lákat na večírky, projížďku luxusní limuzínou nebo jim slibovat finanční odměnu.

Benda tehdy nařčení z účelových náborů - stejně jako Horáček - odmítal, a to i poté, co Horáčka novináři v Litoměřicích přistihli se štosem vyplněných přihlášek do strany. Bendovu pozici uvnitř strany oslabily sněmovní volby v roce 2010, kdy rezignoval z postu předsedy ČSSD jeho přítel Jiří Paroubek.

Následně oba z ČSSD odešli a založili projekt LEV 21 - Národní socialisté. Krátce byli za tuto stranu poslanci, ve sněmovních volbách 2013 ale neuspěli - získali pouhých 0,07 procenta hlasů.

Když Paroubek v roce 2018 kandidoval na Ostravsku do Senátu, dostal od Bendy na kampaň několik set tisíc.

„Můj vliv v ČSSD přeceňujete,“ reagoval expředseda ČSSD Paroubek na dotaz Radiožurnálu. Ústecké ČSSD prý ale skutečně nabídl spolupráci a slíbil účast na volebních akcích. „To, že pan Benda daruje peníze ČSSD, vidím jako logický krok,“ dodal.

Kromě politické kariéry se Petr Benda prezentuje jako úspěšný podnikatel. V devadesátých letech provozoval stánek s občerstvením, pak diskotéky, na kterých podle vlastních slov vydělal první peníze.