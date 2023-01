Petr Doubravský Na Hradě: Radikální lásku! Jako prezident oslovím to lepší v lidech

„Budu prezidentem, který spojuje tím, že pojmenovává konflikty,“ říká aktivista a student environmentálních studií Petr Doubravský, třetí osobnost do 30 let, která se v podcastu Na Hradě vžila do role nově zvolené hlavy státu. Radio Wave se minisérií zapojuje do úvah o roli a odpovědnosti prezidenta nebo prezidentky mladou generaci, která kandidovat nemůže, ale volí a od hlavy státu má očekávání. Praha 17:28 6. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Důležité je zastat se slabších lidí – ať už fyzickou přítomností, nebo různými gesty, které může prezident udělat,“ myslí si Petr Doubravský v podcastu Na Hradě | Foto: Jan Jaskmanický | Zdroj: Český rozhlas

Na Hradě Na Hradě je minisérie Radia Wave vysílaná u příležitosti volby prezidenta České republiky v roce 2023. Čtyři mladé osobnosti veřejného dění se v ní vžijí do role nově zvoleného prezidenta nebo prezidentky. S autorkou Markétou Vozkovou přemýšlí o tom, jak má hlava státu vystupovat, ovlivňovat veřejné dění nebo řešit konflikty. Součástí každé epizody je i prezidentský kvíz, otázky klade robotka Libuše.

„Abych tu funkci zvládnul dobře vykonávat, musí v práci panovat přátelská atmosféra,“ říká Petr Doubravský, spoluzakladatel Fridays For Future ČR, člen platformy pro sociálně-ekologickou transformaci re-set a student environmentálních studií na Masarykově univerzitě. Jako nově zvolený prezident by se chtěl co nejdříve seznámit se všemi, kteří na Hradě pracují.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Radikální lásku. Chci oslovit to lepší v lidech a spravedlivou klimatickou transformaci, říká environmentální aktivista Petr Doubravský v podcastu Na Hradě

O změně image, kterou jako ekologický aktivista má, neuvažuje, chce zůstat sám sebou i v ostře sledované pozici. „Trochu se mi příčí markeťácké modelování politiků a političek, takže ode mě nemůžete čekat žádné výrazné změny.“

V prezidentském vědomostním kvízu, který připravila robotka Libuše, odpověděl Doubravský správně na všechny položené otázky: věděl, jakou podporu musí kandidát na prezidenta získat, aby se mohl kampaně zúčastnit – 20 podpisů poslanců, 10 senátorů nebo 50 tisíc podpisů od občanů.

Věděl také, že prezident může vetovat všechny zákony kromě ústavních a že může být souzen jedině za velezradu nebo hrubé porušení Ústavy.



Láska, Prague Pride a příroda

„Pokud prezident projevuje opak nenávisti, něco jako radikální lásku, hovoří k lepší stránce lidí,“ myslí si Petr a zdůrazňuje, že hlava státu by se měla snažit vysvětlovat, proč se někteří lidé ocitají v těžkých situacích.

Daniel Krejčík Na Hradě: Chtěl bych být prezidentem, který má schopnost naslouchat všem Číst článek

Jako prezident by dovolil, aby se průvod přehlídky Prague Pride prošel po hradním nádvoří. „Klidně bych je nechal udělat si tam zahajovací party,“ navrhuje.

„Důležité je zastat se slabších lidí – ať už fyzickou přítomností, nebo různými gesty, které může prezident udělat.“

„Je stále více zřejmé, že naší přírodě a krajině se nedaří nejlépe. Celý svět i Českou republiku čeká transformace, na jejímž konci budeme fungovat ve větší harmonii s přírodou a hrozba představovaná změnami klimatu odezní. Musíme se postarat o to, aby tato transformace nenechala nikoho na druhé koleji,“ dodává ve svém prezidentském projevu Petr Doubravský.

Celý projev si poslechněte ve třetím díle podcastové minisérie Na Hradě. Proč by si na Hrad přivedl jako mluvčí moderátorky Zuzanu Fuksovou a Ivanu Veselkovou? Poslechněte si celý podcast, audio je výše v článku.