Piráti vstoupí do magistrátní koalice se Spolu a STAN. Schválili to v on-line hlasování

Pražští Piráti schválili v on-line hlasování vstup do magistrátní koalice se Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a hnutím STAN. Pro bylo 86 procent hlasujících. Sdělila to jejich mluvčí Martina Vacková. Hlasování předcházela pětidenní neveřejná diskuse na fóru. Vstup do koalice schválily i ostatní strany. Smlouvu plánují politici podepsat před jednáním zastupitelů 16. února, kde chtějí zvolit nové vedení metropole v čele s Bohuslavou Svobodou (ODS).

