Při bezkontaktním výběru z bankomatu našel falešný terminál. Podvodníci využívají takzvaný skimming

Podvodníci možná mají další metodu, jak připravit lidi o peníze. Soustředí se na bezkontaktní výběry z bankomatů, které v dnešní době převažují. V centru Prahy se na jednom z nich objevilo zařízení, které je nejspíš schopné získat informace právě z bezkontaktních karet nebo u čipů v mobilu. I když tento typ techniky zvané skimming zatím není podle policie a bank v Česku rozšířený, lidé by si měli dát pozor, na co při výběrech kartu přikládají. Praha 8:24 18. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle policie jsou podvody u bankomatů spíše ojedinělé (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pohmatem jsem tak zkusil, jestli se nejedná o nějaký podvod a po chvíli jsem zjistil, že asi ano, protože mi v ruce zůstala krabička, která napodobovala bezkontaktní terminál, který na bankomatu byl,“ popisuje Radiožurnálu svůj nález z minulého týdne Cyril Mrázek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o podvodech při bezkontaktním výběru z bankomatů

„Ještě jsem se s tím nikdy nesetkal, ale osobně zkouším, jestli ty komponenty na bankomatu drží, protože jsem podobné typy podvodů zaznamenal na sociálních sítích,“ dodává.

Policie se případem nezabývá. Pan Mrázek totiž zařízení donesl na policejní služebnu, která nemohla ověřit, zda se skutečně nacházelo na bankomatu – teď je ve ztrátách a nálezech pražského magistrátu.

„Policie mi tedy poradila, abych přivolal hlídku, než zařízení odstraním. Což ale bohužel nešlo, protože jsem ho odstranil při tom, kdy jsem zjišťoval co to je,“ namítá Cyril Mrázek.

Podvodná zařízení tohoto typu jsou známá spíš v zahraničí. Podle experta na kyberbezpečnost společnosti PwC Petra Špiříka se taky liší od čteček, které dokážou zkopírovat údaje z magnetického pásku na kartách.

„Není možné, že by ten útočník zkopíroval vaši kartu a plně používal, jako to bylo dříve možné u klasických karet. Co může udělat, je, že může nasimulovat platbu. Podobně jako když jste v obchodě nebo kavárně, vy přiložíte, pípnete a zaplatíte,“ popisuje mechanismus podvodu.

‚Jednotky případů‘

Česká spořitelna, na jejímž bankomatu pan Mrázek zařízení našel, případ prověřuje. Podle mluvčího Lukáše Kropíka jde ale o ojedinělou kauzu: „Úspěšný případ tohoto typu neevidujeme.“

Oběť podvodné internetové brigády: Na začátku vše fungovalo, něco jsem i vydělal. Pak ale peníze zmizely Číst článek

„Naše bankomaty pravidelně kontrolujeme. Nicméně není v našich silách podobným situacím zcela předejít. Podobných případů, kdy zachytíme umístění nestandardních zařízení na naše bankomaty, zaznamenáváme jednotky ročně,“ dodává Kropík.

Česká spořitelna i další banky navíc mají systém, který případné podezřelé transakce zachytí. Případ podobný tomu z Kaprovy ulice v Praze neeviduje ani Bankovní asociace, říká předseda její komise pro bankovní a finanční bezpečnost Petr Barák.

„Technicky to možné je, ale nevím o případech, které by se v Česku řešily. Jinak platí běžná rizika, jakože tam někdo nainstaluje nějakou čtečku, nějakou kameru,“ popisuje.

„Skimming je trestná činnost, která je spíše na ústupu. Evidujeme jednotky případů,“ doplňuje mluvčí policejního prezidia David Schön.

A jaká je obrana? Policie radí vybírat z bankomatů uvnitř poboček bank. Klienti by si taky měli kontrolovat výpisy plateb a při jakémkoli podezření snížit limity karty nebo ji rovnou zablokovat.