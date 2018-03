6. 5. 2016 |Pavel Novák |Zprávy ze světa

Ani 71 let po konci druhé světové války se nenašly ostatky zhruba tisícovky pilotů, kteří havarovali při bojových operacích na území Nizozemska. Tamní obce nemají peníze na to, aby ostatky pilotů a jejich strojů hledaly, i když o to příbuzní padlých žádají.