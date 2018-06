Přehled tisku: příběh Iráčanů uprchlých z Česka, rozpor ohledně Šlachty a banky proti regulacím ČNB

Čtvrteční Mladá fronta DNES dokončila příběh Iráčanů, kteří odmítli český azyl a uprchli do Německa za lepším životem, kde ho nakonec získali. Hospodářské noviny se věnují rozporu mezi ČNB a bankami, těm vadí nová kritéria pro regulaci hypoték. A Lidové noviny píší o rozkolu mezi politiky ohledně toho, zda by měl Šlachta pomoci s vyšetřováním OKD. Víc v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 6:56 20. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příjezd druhé skupiny iráckých křesťanů do Okrouhlíku u Jihlavy | Foto: Michal Malý

Mladá fronta DNES

Iráčané, kteří odmítli český azyl a utekli do Německa za lepším životem, nakonec uspěli. Informuje o tom Mladá fronta DNES. Získali definitivně azyl a někteří z nich i dlouhodobé povolení k pobytu. Vypršela totiž už doba, kdy je německé úřady mohly vyhostit.

Iráčané, kteří odešli z Česka, nejspíš zůstanou v Německu, naznačují statistiky Číst článek

17 člennou rodinu z Iránu v lednu 2016 přesídlila do Česka nezisková organizace Generace 21. Po třech měsících ale Iráčani uprchli do Německa, protože nebyli spokojení s byty, které jim Česko nabídlo. V Německu pak požádali o azyl. Tamní úřady to zamítly a drážďanský soud nařídil jejich zpětnou deportaci do Česka. Iráčani se ale skryli v malém hornolužickém městečku, kde požádali o církevní azyl u Evangelické jednoty bratrské. Po dobu, kdy je mohlo Německo vyhostit, tak byli v podstatě schovaní na území církve.

E15

Projekt výstavby metra D je v ohrožení. Píše to deník E15. Mohla by se na něj totiž vztahovat připravovaná novela zákona o liniových stavbách, která umožní rychlejší výkup pozemků. Pražský dopravní podnik a skupina Penta teď počkají, jestli novela projde.

Hospodářské noviny

Banky jdou proti plánům ČNB - to je titulek středečních Hospodářských novin. Centrální banka chce totiž uzákonit několik kritérií pro regulaci hypoték. Díky zákonu by mohla omezení na bankách začít vymáhat. Bankám vadí, že hypoték už tak ubývá a zákonem se trh podle nich ještě víc zmrazí.

Rusnok: V ČNB chystáme zpřísnění hypoték. Vlastní nemovitost není lidské právo Číst článek

Česká národní banka chce do připravovaného zákona dostat celkem tři omezení. Banky souhlasí jen s prvním z nich, a to že půjčky na bydlení by se řídily podle maximální výše hypotéky k hodnotě nemovitosti. ČNB ale chce v zákoně taky stanovit, jak moc by se člověk mohl zadlužit podle ročního příjmu a kolik by mohl maximálně splácet vzhledem k měsíčnímu příjmu. To už je ale podle bankovní asociace zbytečné stanovovat zákonem.

Lidové noviny

Politici se znovu přou kvůli bývalému šéfovi protimafiánské policie Robertu Šlachtovi. Upozorňují na to Lidové noviny. Šlachta se totiž objevil na seznamu adeptů, kteří mají sněmovní vyšetřovací komisi pomoct vyslýchat lidi zapletené do případu privatizace OKD.

Vyšetřovací komise požádala o pomoc policii s tím, aby jí poskytla zkušeného vyšetřovatele pro vedení výslechů. Šlachta se na seznamu kandidátů objevil potom, co některé poslance zklamali adepti, které jim policie nabídla

Právo

Ukrajinští lékaři v Česku musí do roka dodělat zkoušky. Zdravotnictví se bez nich neobejde Číst článek

České úřady kvůli nedostatku pracovní síly uvolňují pravidla pro přijímání dalších pracovníků ze zahraničí - informuje Právo. Kromě Ukrajinců najdou od jara práci v Česku snadněji taky Mongolové a Filipínci. Ministerstvo zahraničí teď chce režim rozšířit ještě pro Srby.

Zájem o urychlený příjezd dalších Ukrajinců a Srbů projevilo zájem například ministerstvo zemědělství. V Českých lesích totiž kvůli kůrovcové kalamitě chybí až 6 tisíc pracovníků. Firmám z jiných oborů jde hlavně o řidiče, skladníky, montéry, svářeče.