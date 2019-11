Přehled tisku: vyšší odvody zaměstnanců na daních z příjmu, protest úředníků i zákaz pesticidů

V českém tisku se v pondělí dočtete, že zaměstnanci loni odvedli na daních z příjmu o 20 miliard korun víc než firmy. Píše to Deník N. Patnáct úředníků ministerstva pro místní rozvoj se podle Respektu ozvalo proti tomu, jak vzniká nový stavební zákon. Ten píší právníci Hospodářské komory. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:07 25. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Respekt

Patnáct úředníků ministerstva pro místní rozvoj se ozvalo proti tomu, jak vzniká nový stavební zákon. Zjistil to týdeník Respekt. Úředníci napsali ministryni dopis, ve kterém nesouhlasí s tím, jak zákon chystají právníci Hospodářské komory. Klára Dostálová (za ANO) ale postup hájí.

Deník N

Zaměstnanci loni odvedli na daních z příjmu o 20 miliard korun víc než firmy. Rozebírá to Deník N, který vychází ze statistik ministerstva financí. Mezi roky 2016 a 2018 stouply vybrané částky u obou skupin - u firem ale výrazně pomaleji. U zaměstnanců se odvody v porovnávaných letech zvedly o 45 miliard na 194 miliard korun. U firem je růst značně menší - ve stejném období se celková výše daní zvedla o necelých deset miliard korun na 174 miliard.

Euro

Rozhýbat české děti by měl projekt Trenéři do škol - to je téma magazínu Euro. Na Praze 6 pomáhají tělocvikářům vzbudit touhu dětí po sportu profesionální trenéři. Projekt se osvědčil a od září funguje v dalších osmi školách a zájem roste.

Hospodářské noviny

Domácí spotřebiče dostanou štítky o možnosti opravy. Tak zní titulek Hospodářských novin. Kromě štítků, které budou vodítkem o životnosti výrobku a náročnosti jeho opravy, se chystají i další opatření. Třeba aby jednotlivé díly byly spojené šrouby a lehce odnímatelné, aby šly snáze opravit.

Regionální Deník

V Praze by mohla vzniknout nová vlaková zastávka Depo Hostivař. Dalo by se na ní přestoupit třeba na metro. Píše o tom regionální Deník. Pražští zastupitelé schválili dotaci 6,5 milionu korun pro městskou část Praha 10, aby mohla začít připravovat projekt. Nová zastávka bude i na Zahradním městě, kde už se staví. V budoucnu by mohlo v Praze vyrůst 13 nových vlakových zastávek.

Mf Dnes

Mf Dnes varuje před takzvanými jednorázovými vitamínovými inhalátory. Vypadají jako elektronické cigarety. Podle informací na webu prodejců neobsahují nikotin, ale naopak prospěšné vitamíny. Podle lékařů jsou ale nebezpečné, protože jsou v nich nebezpečné tuky, které mohou způsobit akutní poškození plic.

Lidové noviny

Česká republika chce posunout zákaz používání pesticidů v lesích až od roku 2026. Evropská unie by chtěla takzvané pyretroidy zakázat už ke konci příštího roku. To je hlavní téma Lidových novin. Podle ministerstva zemědělství by měly problémy s kůrovcem, proti kterému se tyto pesticidy používají, odeznívat právě zhruba za šest let.