Přehled tisku: kácení stromů v Ostravě, testování léků a problémy se zabavenými zvířaty

V pondělním tisku se dočtete o tom, že obyvatelé Ostravy-Poruby kritizují město za to, že ve velkém kácí stromy. Tématu se věnuje Regionální deník. Lidové noviny píšou o tom, že na pražském Staroměstském náměstí nejspíš znovu bude stát Mariánský sloup a deník Právo upozorňuje na potíže s hledáním nových majitelů pro zabavená zvířata. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:31 19. března 2018

Mladá fronta DNES

Až třetinu bytů skupují v Česku cizinci. Dočtete se o tom v Mladé frontě DNES. Vidí v tom dobrou příležitost, jak uložit peníze. Kdo investoval na začátku roku 2012 milion korun do bydlení v Praze, vydělal za pět let 680 tisíc korun.

Hned po Praze mají zájem taky o nemovitosti v Brně i v dalších městech. Skupují je jednak lidé, kteří se do Česka stěhují za prací, ale taky ti, kteří to pojímají jako investici. Jak píše Mladá fronta DNES, v druhém případě jde nejčastěji o občany bývalého Sovětského svazu. Tuzemské byty jsou ale atraktivní také pro Italy a nebo Araby.

Regionální Deník

Obyvatelé Ostravy-Poruby kritizují město za to, že ve velkém kácí stromy. Tématu se věnuje regionální Deník. Lidem vadí hlavně padlé topoly mezi finančním úřadem a vozovnou.

Radnice obvodu ale namítá, že stromy kácet musí, protože už jsou staré nebo překáží provozu. Místo nich ale vysazuje stále nové. Podle propočtů porubské radnice tak dokonce víc stromů přibylo, než ubylo. Zeleň navíc pravidelně kontroluje a eviduje. Má tak přehled, které stromy už můžou být potenciálně nebezpečné.

Hospodářské noviny

Advokát Miroslav Jansta chce prodat nymburský basketbalový klub firmě Sport Invest, píšou Hospodářské noviny. Jak zjistily, vlivný fotbalový funkcionář se chce dlouhodobě nejlepšího basketbalového klubu v Česku zbavit. Ani on, ani firma Sport Invest to ale zatím nechtějí komentovat s tím, že je to předčasné. Z mistrovského oddílu se přitom Jansta stahuje už delší dobu.

Už loni se vzdal funkce prezidenta nymburských basketbalistů, ale v té době mluvil i o prodeji. Svůj odchod zdůvodňuje tím, že se chce zbavit starostí spojených se sháněním peněz, ale i rodinnými důvody.

E15

Do Česka vstupuje silný světový hráč v oboru testování léků. Všímá si toho deník E15. Své první ambulance v pondělí otevírá na pražském Karlově náměstí, další by měly následovat. Firma se specializuje na klinické studie nových léků. Zajišťuje nábor pacientů do testů a prověřuje účinnost léků před jejich registrací a uvedením na trh. Zabývat se bude především výzkumem v oblasti diabetu, kardiologie, neurologie nebo kožního lékařství. Pro Česko by to mohlo znamenat, že se zde bude dělat více klinických studií než dosud.

Právo

Stát těžce hledá nové majitele pro zabavená zvířata. Ve svém pondělním vydání na to upozorňuje deník Právo. Týrané psy, koně nebo třeba i kozy a kachny má často problém udat i zadarmo. Pokud se úřadu přece jen podaří zachráněná zvířata prodat - týká se to téměř výhradně koní - peníze, které za ně dostane, většinou nedosahují částky, která stojí jejich ustájení a péče po odebrání.

Právo to ilustruje loňským případem 87 koní z Jankova na Benešovsku. Stádo připadlo úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových poté, kdy je odebral původnímu majiteli pro podezření z týrání. Většina z nich se prodala až nedávno, a to za cenu, která zdaleka nepokryla náklady.

Lidové noviny

Na pražském Staroměstském náměstí nejspíš znovu bude stát Mariánský sloup. Dočtete se o tom v Lidových novinách. Praha sice vyslyšela petici občanů proti jeho vztyčení, stavba má ale platné stavební povolení. A sochař je s dílem už hotový. Rada města tak nemůže podniknout nic víc.

Mariánský sloup, který padl za oběť oslavám vzniku Československa, začal znovu budit vášně v 90. letech. Jedni poukazují na to, že je symbolem habsburského útlaku a násilné rekatolizace. Druzí ale vidí jeho duchovní rozměr - kult panny Marie. Obnovený sloup by tak podle nich symbolizoval smíření a historický odkaz, píšou Lidové noviny.