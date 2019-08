Přehled tisku: pražský psycholog ve službách Ruska, obraz do Národní galerie a zabíjení dravců

Týdeník Respekt zveřejňuje nové informace v případu pražského psychologa, který se stal špionem ruské rozvědky GRU. Deník N se věnuje komplikacím v případě nákupu obrazu Národní galerií a Mf Dnes píše o digitálních technických mapách. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:02 19. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ornitologové našli a předali policii k řešení 50 mrtvých ptáků, jde o chráněné dravce. (Ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Respekt

Nové informace o jedné z největších špionážních afér v Česku přináší týdeník Respekt. Jde o deset let starý případ zmizelého pražského psychologa Roberta Rachardža, který se stal špionem ruské rozvědky GRU.

‚Ukvapené a neprofesionální gesto.‘ Odborníci reagují na výběrové řízení na ředitele Národní galerie Číst článek

Podle dosud známých informací zlákala GRU Roberta Rachardža ke špionáži proti Česku jako běžného tajného spolupracovníka. Zdroje Respektu ale tvrdí, že Rachardžo v ruské rozvědce působil ve vysoké hodnosti plukovníka a pracoval v jejím nejtajnějším oddělení. V Česku byl zaměstnaný jako vojenský psycholog v jedné z věznic. Tajné špionážní úkoly přebíral od kolegů z ruské rozvědky třeba na Kypru nebo v dalších zemích.

Deník N

V Deníku N se dočtete, že Národní galerie chce dál koupit obraz Zvěstování Panně Marii ze 14. století. Není ale jasné, kolik galerie za malbu zaplatí. Odborné posudky na ocenění obrazu se liší o desítky milionů. Podle deníku chtěl bývalý ředitel instituce Jiří Fajt vyměnit členy komise, kteří na příliš vysokou cenu za dílo upozorňovali.

Ministerstvo kultury zatím nepovolilo, aby Národní galerie obraz do svých sbírek koupila. A to kvůli tomu, že se odborníci neshodují na ceně, čeká se taky na nového šéfa resortu. Národní galerie Praha původně plánovala koupit malbu za 65 milionů korun. Komise ministerstva kultury upozornila na to, že se obraz dřív objevil v německé aukční síni Döbritz s vyvolávací cenou 110 tisíc eur (v přepočtu necelé tři miliony korun) a neprodal se.

Analytik z Bellingcatu o útocích na účty novinářů: Máme důkazy o zapojení ruské tajné služby GRU Číst článek

E15

Na realitní trh vstupují nové developerské firmy - a to i přesto, že prodeje bytů v Česku kvůli vysokým cenám stagnují. Všímá si toho pondělní vydání deníku E15. Miliardové investice do nemovitostí přichází ze sousedního Slovenska i Rakouska.

Víc než 230 bytů postaví v Horoměřicích u Prahy slovenská skupina VI Group - developerská firma do stavby dá víc než půl miliardy korun, píše list. Dalším novým hráčem na trhu s nemovitostmi je pak skupina RSBC. Ta ve spolupráci s developerem Moravská stavební - Invest staví bytový projekt v hlavním městě. Nově do českých realit vstupuje i developerská společnost Strabag Real Estate ze stejnojmenného rakouského koncernu.

Mf Dnes

Čemu pomůže vznik digitální technické mapy a jak bude novinka v Česku fungovat, na to se zaměřila Mf Dnes. V online databázi bude nově možné zjistit, kudy vedou pod zemí trubky. Pomůže ale i při povodních nebo výsadbě stromů - dodává list. Digitální technická mapa by měla v každém kraji vzniknout do června roku 2023, kdy by měl být spuštěný ostrý provoz.

Na Litoměřicku postřelili ohroženého orla mořského. Dravec uhynul, ochránci chystají trestní oznámení Číst článek

Online mapa podle deníku usnadní výstavbu nových domů - bude totiž evidovat i to, co je pod povrchem. Teď to vědí majitelé pozemků často jen přibližně. Při každé změně budou úřady mapy aktualizovat. Deník píše, že digitální mapy budou stát několik miliard - měly by jít z evropských fondů, v krajním případě ze státního rozpočtu.

Hospodářské noviny

Ornitologové letos předali policii už víc než 50 zabitých chráněných dravců, upozorňují Hospodářské noviny. Mezi zastřelenými nebo otrávenými ptáky byli i orlové mořští, kteří jsou kriticky ohrožení. Ochráncům přírody pomáhají v boji proti zabíjení vzácných druhů ptáků i speciální psí jednotky. Ornitologové už letos předali policii přesně 54 případů - to je téměř stejné číslo jako za celý loňský rok. V jednapadesáti případech vzácné ptáky někdo otrávil, tři pak lidé zastřelili. Navíc to zřejmě nebude konečné číslo. Nedá se totiž odhadovat počet těch, které ornitologové nenašli.

Právo

Majitelé útulků se shodují, že se v Česku nelepší situace s opuštěnými psy. Tématu se věnuje pondělní Právo. Podle něj jsou v Česku desítky tisíc opuštěných psů. V útulcích končí nejčastěji ti, které jejich majitelé neuměli vychovat. V současnosti je v Česku 300 útulků, píše Právo. Jednotlivými zařízeními projde ročně i víc než tisíc psů. Přesná čísla je ale těžké určit, protože útulky nemají povinnost zaznamenávat údaje například do online databáze, která by umožnila statistiky sledovat.

Lidové noviny

V českém školství chybí tisíce učitelů, upozorňují pondělní Lidové noviny. Problém s nedostatkem kantorů se navíc v budoucnu pravděpodobně nezlepší - ve vzdělávacím systému jsou hlavně starší učitelé, třetina z nich je teď v důchodovém věku. Ministerstvo školství chce do oboru přilákat lidi tím, že plánuje jednat o výrazném navýšením platů učitelů.