Přehled tisku: dražší elektřina, špinavé ruce zdravotníků a verbování Fajáda českými zpravodajci

V sobotním tisku se dočtete o tom, že elektrický proud opět zdraží. Mladá fronta DNES informuje o končících závazcích za fixní ceny – spotřebitelé tak budou muset zvolit novou smlouvu. Deník Právo se věnuje kauze Fajád, získal totiž zprávu z vyšetřování Národní centrály proti organizovanému zločinu. A regionální Deník 'zkoumal', jak si čeští zdravotníci myjí ruce. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:20 5. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elektřina bude zase dražší, píše MFD. (Ilustrační snímek) | Foto: Taner Ardali | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Mladá fronta DNES

Konec levné elektřiny – to je téma Mladé fronty DNES. Ta spočítala, že si za eletřinu připlatíte asi o pět až osm procent. Zdražení nejvíce dopadne na domácnosti, které se před dvěma lety uvázaly k dlouhodobé smlouvě za nízké fixní ceny. Tyhle závazky teď ale končí. Dodavatelé zdražují kvůli růstu cen na burzách.

Přehled tisku: vyšší spotřeba vody, registr hráčů hazardních her a kontroverzní socha komunisty Nejedlého Číst článek

Cenu postupně zvyšuje většina dodavatelů. Tak třeba Pražská energetika zdražila dvouleté smlouvy o 16 procent. ČEZ zhruba o 14 procent. Ten ale zákazníkům nabízí taky přechod na ceník na dobu neurčitou. Mladá fronta DNES ale vysvětluje, že může být výhodné ve fixovaném úvazku pokračovat. Ceny totiž můžou dál stoupat. Vyjde přitom na stejno, jestli se uvázat na dva nebo na tři roky.

Deník

České špitály jsou farmy na bakterie – píše to regionální Deník. Z nemocnice si infekci odnese asi sedm procent pacientů. Zdravotnictví kvůli tomu přichází o miliardy korun ročně. Za šíření infekcí přitom nejspíš můžou lékaři, kteří si špatně myjí ruce.

Až 60 procent zdravotníků totiž si totiž ruce nemyje správně. Většina infekcí se přitom přenáší právě rukama, zdůrazňuje regionální Deník. Pacienti, kteří chytí infekci, přitom zůstávají déle na lůžku, a nemocnice tak kvůli nim spotřebují víc materiálu. Některým lidem kvůli infekci navíc oslabí imunita a pak umírají mnohem častěji než lidé, kterým se nákaza vyhnula.

Právo

Libanonec Fajád z vazby na Pankráci nelegálně volal téměř 400krát. Hovory mířily do Libanonu či USA Číst článek

Libanonce Alího Fajáda verbovaly české tajné služby – konkrétně Vojenské zpravodajství. Zjistili to detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu a zprávu z jejich vyšetřování získalo deník Právo. Zpravodajci ale neuspěli a Fajád je zřejmě převezl. Z vazby totiž nejspíš zorganizoval únos pěti Čechů v Libanonu.

Policisté Fajáda zadrželi v roce 2014 a od té doby byl ve vazbě. O jeho vydání tehdy žádaly Spojené státy. Fajádův právník ale kontaktoval české tajné služby s tím, že by Fajád pro ně mohl mít zajímavé informace a dát jim kontakty na zpravodajské služby v Libanonu. Právo píše, že na nabídku zareagovalo Vojenské zpravodajství. Za Fajádem vyslalo svého pracovníka, který se ho snažil naverbovat jako agenta. To ale Fajád odmítl. Pak se ale zpravodajci scházeli s Fajádovým právníkem a chystali cestu do Libanonu.