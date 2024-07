Případ Rusa Franchettiho je opět před soudem. Žaloba ho viní z účasti na anexi Krymu, hrozí mu vězení

Městský soud ve čtvrtek opět projedná kauzu Alexandra Franchettiho, ruského občana pobývajícího v Česku, který se měl podle obžaloby účastnit ruské anexe Krymu v roce 2014. Podílel se na násilném zadržení přinejmenším 11 proukrajinsky smýšlejících lidí. Franchetti bude souzený v nepřítomnosti, po (později zrušeném) zprošťujícím rozsudku z října 2022 totiž opustil Česko a vrátil se do Ruska. Hrozí mu až 15 let vězení. Svou vinu ale vždy odmítal. Původní zpráva Praha 5:00 18. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexandr Franchetti krátce po svém zadržení v září 2021 | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Původní rozsudek Městského soudu v Praze loni v květnu zrušil pražský vrchní soud, který případ vrátil zpátky prvoinstančnímu senátu s tím, že musí kauzu Alexandra Franchettiho znovu projednat.

„Proti obžalovanému je vedeno trestní řízení pro spáchání zločinu účasti na organizované zločinecké skupině. Obžalovaný je ohrožen trestem odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby až patnáct let,“ shrnula mluvčí soudu Štěpánka Tykalová.

Soud bude ale muset jednat ve Franchettiho nepřítomnosti. Rus totiž využil doby mezi zprošťujícím, nepravomocným rozsudkem a dobou, než rozhodl vrchní soud, opustil Česko a vrátil se zpátky do Ruska. To může celé řízení podle Tykalové ještě protáhnout.

Padne-li totiž ve věci odsuzující rozsudek, může Franchetti ještě do osmi dnů podat návrh na jeho zrušení. Rus má podle Tykalové právo požadovat provedení veškerých důkazů ve své přítomnosti. Podmínkou je, aby se vrátil do Česka a byl orgánům činným v trestním řízení opět k dispozici. V takovém případě by soud musel původní verdikt opět zrušit a celý případ projednat znovu.

Jestli by soud v případě odsuzujícího rozsudku požadoval po Rusku vydání Franchettiho, nechtěla mluvčí Tykalová zatím komentovat.

A z čeho je Franchetti obviněný? Podle obžaloby muž, který pobýval trvale v Česku, přicestoval v únoru 2014 z ruské Voroněže do Sevastopolu na Krymu. Tam měl v rozporu s ukrajinskou ústavou založit nezákonnou ozbrojenou skupinu Sevastopolská obrana. Její součástí byla i dvanáctičlenná skupina Severní vítr, kterou sám financoval a vedl.

S jejich pomocí měl Franchetti provádět na Krymu diverzní akce „včetně ozbrojených útoků vůči ukrajinským vládním silám, ukrajinskému obyvatelstvu a kritické infrastruktuře“. A tím podle obžaloby přispěl k „protiprávní anexi Autonomní republiky Krym a města Sevastopolu Ruskou federací“.

Jeho prací mělo být získávání zpravodajských informací, které následně předával námořním silám. A to podle obžaloby s vědomím, že budou využity při násilném obsazení Krymu. Pro představu: měl zkoumat terén, monitorovat elektrické a plynové vedení, ukrajinské sklady zbraní a munice a také monitoroval pohyb ukrajinských vládních sil. Nakonec měl v sevastopolské Černorečenské soutěsce zadržet také 11 lidí.

Zprošťující rozsudek

Franchetti ale s obžalobou od počátku nesouhlasil. Uvedl, že v průběhu inkriminovaných událostí pouze hlídal v lese s dalšími civilisty, aby pomohl ochránit obyvatele v okolí Sevastopolu. Do oblasti podle svých slov přijel až v době, kdy už anexe začala, chtěl prý kvůli nebezpečí válečného konfliktu zachránit svou rodinu a majetek.

Jak už ale v roce 2019 informoval server iROZHLAS.cz, ve skutečnosti dorazil Franchetti do Sevastopolu dva dny před anexí. Rus to ostatně přiznává ve svém rozhovoru s ruskou novinářkou, který vedl v září 2014. V něm opakovaně potvrzuje, že do Sevastopolu dorazil 25. února 2014, ruští vojáci se na Krymu objevili až 27. února.

„Naše skupina měla za cíl eliminovat pronikání nejrůznějších skupin na území Sevastopolu. Revír jsme rozdělili na sektory, kde se stále nacházely hlídky, pohyblivé i nepohyblivé. Sledovali jsme okolí, pohyb aut, nezvyklých aut, hledali jsme úkryty,“ říká Franchetti na záznamu.

Dům v Praze, ve kterém měl bydlet uprchlý Alexandr Franchetti

Česká policie zadržela Rusa na základě ukrajinského zatykače v září 2021 přímo na letišti Václava Havla v Praze. Po jeho zadržení rozhodovaly soudy o jeho vydání na Ukrajinu. Ačkoliv městský soud tuto možnost nejprve připustil, usnesení nakonec zrušil vrchní soud. Krátce po první rozhodnutí o vydání totiž Rusko napadlo Ukrajinu a podle soudce tak reálně hrozilo porušení Franchettiho lidských práv.

Po tomto rozhodnutí vrchního soudu byl sice Franchetti propuštěn z české předběžné vazby, na svobodu se ale nedostal. Okamžitě ho totiž zadržela Národní centrála proti organizovanému zločinu a sama jej pro účast na anexi Krymu obvinila.

Muže následně umístila do vyšetřovací vazby. V srpnu 2022 potom Vrchní státní zastupitelství muže obžalovalo. V říjnu 2022 pak padl ve věci zmíněný nepravomocný zprošťující rozsudek, Franchetti následně využil příležitosti a ze země odcestoval do Ruska.