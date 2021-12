Zatčený Rus Alexandr Franchetti měl blízko k separatistické smetánce na Donbasu

Pražští žalobci by měli začátkem roku rozhodnout, zda kývnou na ukrajinskou žádost o vydání Rusa Alexandra Franchettiho. Toho zadržela policie v září, a to na základě ukrajinského mezinárodního zatykače. Tamní úřady ho viní z toho, že byl v minulosti zapojený do ruské anexe poloostrova Krym. Proti jeho vydání se ale ohrazuje Moskva.

Praha 13:31 30. prosince 2021