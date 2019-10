‚Ještě musí k zubaři.‘ David Rath nastoupí v pondělí po sedmi letech do vězení

Poslední hodiny před nástupem do vězení stráví David Rath také na zubařském křesle. Vyplývá to z odpovědi, kterou poskytl Radiožurnálu jeho právník Adam Černý. Bývalý ministr byl zadržen před sedmi lety, konkrétně 14. května 2012. Soud mu uložil sedmiletý trest, ten se rozhodl v pražské ruzyňské věznici nastoupit v pondělí. Odsouzený je za korupci při zadávání tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. Praha 17:51 6. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Rath | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Výzvu k nástupu do věznice Rathovi policisté v civilu doručili v úterý, což označil za nestandardní a nepřiměřeně rychlé.

„Rozsudek byl doručen na soud 28. září a už 1. října mi výzvu přinesla skupina policistů v civilu. Standardně by měl asi nejdřív rozhodnout Nejvyšší soud o těch námitkách podjatosti, které jsme dali na vrchní soud. Na Nejvyšším soudu to leželo, nerozhodl o tom, po měsíci to poslal krajskému soudu, ten za mnou obratem poslal policejní skupinu, běžně se to posílá poštou,“ popsal v úterý Radiožurnálu.

Jak uvedl Krajský soud v Praze, jedná se ale o běžný přístup a pětidenní lhůtu k nástupu do výkonu trestu určuje i u ostatních případů. I doručení výzvy Rathovi proběhlo v souladu s trestním řádem.

Vyšetření u zubaře

S nástupem bývalého středočeského hejtmana do výkonu trestu je spojený zájem veřejnosti a médií. Na dotaz Radiožurnálu, kdy přesně dorazí Rath před brány věznice, odpověděl exministr SMS: „Nevím, jak to budu stíhat. Do 18 hodin tam budu.“

Jeho advokát Černý upřesnil, že lékař z Hostivice si naplánoval na pondělí ještě návštěvu stomatologa. „Ještě musí k zubaři. Víte, jak to chodí se zubaři ve vězení,“ sdělil.

Většina věznic v Česku poskytuje primární péči prostřednictvím praktického lékaře a ve většině z nich je zajištěná také stomatologická péče. Loni bylo v ruzyňské věznici vyšetřeno celkem 2856 lidí, vyplývá z výroční zprávy Vězeňské služby ČR.

Druhá větev kauzy

Ratha pravomocně odsoudil pražský vrchní soud letos v červnu. Uložil mu také desetimilionovou pokutu. Část trestu si už bývalý hejtman odseděl ve vazbě.

V kauze bylo kromě Ratha obžalováno dalších deset lidí. Také některé z nich uznal soud vinnými. Bývalou ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Kottovou a jejího manžela Petra poslal na šest let do vězení. Každý má rovněž zaplatit 15 milionů korun. Soud je potrestal za ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad a budovy gymnázia v Hostivici.