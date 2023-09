‚Přijetí slibu řádného chování.‘ Soud propustil z vazby zubařku obžalovanou z vraždy vůdce sekty

Pražský městský soud propustil z vazby zubařku Magdalenu, která podle obžaloby společně s učitelkou v důchodu Irenou zavraždila kutnohorského léčitele a vůdce sekty Richarda. Serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu to potvrdil mluvčí soudu Adam Wenig. „Usnesení nabylo právní moci v úterý a současně s tím byl příslušné vazební věznici zaslán příkaz k okamžitému propuštění,“ uvedl. Kutnohorská sekta Praha 16:10 26. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obžalovaná Magdalena na jednání soudu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Městský soud v Praze minulý týden vyhověl žádosti obžalované zubařky Magdaleny a v úterý ji propustil téměř po roce z vazby. V ní čekala na rozsudek v případu kutnohorské sekty, kdy podle obžaloby měla společně s učitelkou v důchodu Irenou zavraždit vůdce společenství Richarda.

Serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu to potvrdil mluvčí soudu Adam Wenig. „Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 22. září 2023 bylo rozhodnuto o propuštění obžalované z vazby na svobodu. A to mimo jiné opatřením v podobě přijetí jejího slibu řádného chování a vyslovení dohledu probačního úředníka nad ní,“ uvedl Wenig.

„Usnesení nabylo právní moci dnes (v úterý) a současně s tím byl příslušné vazební věznici zaslán příkaz k okamžitému propuštění obžalované z vazby na svobodu,“ uvedl.

Ve vazbě měla Magdalena zůstat podle předchozího verdiktu nejméně do listopadu. Podle rozhodnutí soudu z minulého týdne ale pominula obava, že by se obžalovaná vyhýbala spravedlnosti nebo prchla do zahraničí. Ve vazbě pobyla téměř jeden rok.

Již při srpnovém vazební zasedání navrhoval její obhájce Martin Bugaj, aby nahradili vazbu jinými prostředky. Státní zástupkyně Jana Murínová z pražského městského státního zastupitelství byla ale tehdy proti.

„Má finanční prostředky, má možnost odcestovat. Jakékoliv záruky, které by bylo možno přijmout, jsou nedostatečné s ohledem na trestní sazbu. Nezapomínejte, že začínáme na 12 letech odnětí svobody v případě uznání viny,“ obhajovala tehdy svůj názor Murínová.

Průtahy případu

Městský soud na začátku září vyslechl znalce v oblastech psychologie a psychiatrie, kteří zkoumali Magdalenu i Irenu. Ve svých znaleckých posudcích se ale neshodli, zda obžalované trpěly bludy, nebo si uvědomovaly protiprávnost jednání, když podle obžaloby zavraždily vůdce sekty Richarda.

Soudkyně proto zamítla další návrhy obhajoby na další výslech znalců a přikročila ke kroku, který o několik měsíců protáhne hlavní líčení – nařídila revizní ústavní posudky u znaleckého ústavu v Hradci Králové. Zástupci ústavu jí údajně přislíbili, že by posudky mohly být hotové již do konce roku. Soudkyně ale dodala, že se jejich příprava může protáhnout až do března příštího roku.

Zubařka a důchodkyně podle obžaloby usmrtily zubařčina partnera po půlnoci na 4. října 2022 v bytě v pražských Hájích. Obžaloba uvádí, že vystudovaná doktorka pedagogiky předtím zubařku utvrzovala v tom, že musí muži vyhovět v jeho přání zemřít.

U soudu vyšlo najevo, že zavražděný padesátiletý muž působil v Kutné Hoře jako samozvaný léčitel a guru. Shromáždil kolem sebe stoupence, kteří se řídili v osobním i pracovním životě jeho pokyny. Svědci vypovídali o tom, že je fyzicky i psychicky týral.