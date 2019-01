Čtyři roky vězení za pokácení stromů na koleje. Soud přihlédl ke ‚zmenšené příčetnosti‘ seniora

Za způsobení nehod dvou osobních vlaků na Mladoboleslavsku v pondělí poslal soud seniora Jaromíra Baldu na čtyři roky do vězení a nařídil mu ambulantní psychiatrické léčení. Jedenasedmdesátiletý Balda předloni pokácel dva stromy na železniční koleje, navíc šířil výhrůžné letáky. Chtěl tak u lidí vyvolat strach z muslimských migrantů. Obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání, rozsudek tak zatím není pravomocný. Praha 9:50 14. 1. 2019 (Aktualizováno: 11:00 14. 1. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senior Jaromír Balda u soudu | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Kromě trestu odnětí svobody a ochranného psychiatrického léčení nařídil soud propadnutí věcí jako je tiskárna a motorová pila. Jaromír Balda také musí zaplatit způsobenou škodu. Podle verdiktu ji České drahy a Správa železniční dopravní cesty vyčíslily na 155 tisíc a 63 tisíc korun.

Senior po vynesení rozsudku médiím nic neřekl, mělo mu být špatně. Už dříve u soudu řekl, že nikomu ublížit nechtěl, snažil se ‚pouze‘ vyvolat strach z muslimů.

Balda navíc opakovaně zdůraznil, že v dané době bral léky na tlak, které měly vedlejší účinky a přivodily mu hrůzné sny o uprchlících.

Státní zástupce Martin Bílý je s trestem spokojený, sám sazbu navrhnul. Bílý po vyhlášení rozsudku na dotaz ČTK uvedl, že Balda je podle jeho informací vůbec prvním člověkem odsouzeným v Česku za teroristický útok.

Seniorův advokát Aleš Tolnay se zatím nechtěl k ničemu vyjadřovat.

Na čin se připravoval

Srážky se stromy se obešly bez zranění cestujících, překážky na trati však mohly vlak vykolejit, případně proniknout do kabiny strojvedoucího.

Podle předsedy senátu středočeského krajského soudu Jiřího Wažika je zjevné, že Balda se na skutky delší dobu připravoval. „Nešlo o náhlý nápad, náhlý vztek, náhlé zatmění obžalovaného,“ konstatoval soudce.

Server iDnes.cz 8. ledna informoval, že soud během líčení zveřejnil záznam telefonického rozhovoru seniora s členkou SPD Blankou Vaňkovou z podzimu 2017. V něm Balda říká, že migranti „rozežírají Evropu jako červotoči“ a že je ochotný po nich jít, „jako se jde po potkanech, po krysách, jako se jde po škodný v lese“.

Senior Jaromír Balda u soudu | Foto: Jana Magdoňová | Zdroj: Český rozhlas

„A těm pi*dám, jak tady nosí ty arabský kutny, to chce vzít malej molotovův koktejlek, pěkně hodit pod nohy, až jim hoří ku*da, p*del, oni si to rozmyslej, aby takhle chodily. Je to jednoduchý, stačí na to dvě deci benzínu,“ říká na záznamu senior.

Sny o migrantech

Za teroristický útok hrozilo Baldovi pět až 15 let odnětí svobody. Státní zástupce pro něj požadoval trest rok pod zákonnou sazbou, čemuž soud vyhověl. Přihlédl totiž k tomu, že mužova příčetnost byla při obou útocích na vlak zmenšená.

Balda, který byl doposud zcela bezúhonný, se k činům doznal. Už dříve uvedl, že jej pronásledovaly hrůzné sny o migrantech. Tvrdil, že hodlal vyburcovat veřejnost, aby brala hrozbu přílivu radikálních uprchlíků vážně.

První strom muž nastražil počátkem června 2017 na koleje mezi Mladou Boleslaví a Bakovem nad Jizerou, druhý o necelé dva měsíce později mezi stanicemi Bezděz a Bělá pod Bezdězem. Podle znalce neměli strojvedoucí šanci včas zabrzdit a vlak nevykolejil a nikdo se nezranil jen šťastnou náhodou.

V okolí pokácených stromů zanechal Balda letáky se zvoláním „Alláhu akbar!“ (arabsky Bůh je veliký). Další obdobné tiskoviny pak rozesílal do schránek a rozvěšoval na veřejných prostranstvích.