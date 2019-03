Víkendový přehled: zlatá Sáblíková bez stadionu, tečka za sjezdem ČSSD i úspěch ‚vetřelce‘ ve vesmíru

První březnový víkend je za námi a pokud jste neměli čas sledovat všechny domácí a zahraniční události, máte možnost vše dohnat díky editorskému výběru iROZHLAS.cz. Co zásadního, nebo třeba jen z našeho pohledu zajímavého byste si měli na našem serveru přečíst? Redakce iROZHLAS 19:40 3. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Víkendový přehled událostí podle iROZHLAS.cz | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Čínská křesťanka uspěla

V sobotu jsme přinesli zprávu, že čínská křesťanka uspěla s žalobou proti ministerstvu vnitra, které jí odmítlo udělit azyl. Krajský soud v Pardubicích rozhodl, že resort vnitra správně neposoudil její ‚osobní příběh‘. Úředníci tak budou muset řešit její žádost znovu. Jde celkově o druhý takový případ.

‚Začali mě kopat do různých míst.‘ Čínská křesťanka vyhrála soud s vnitrem. Podle úřadu jí nic nehrozilo Číst článek

Sjezd ČSSD skončil

Sociální demokracie se v sobotu v závěrečném sjezdovém manifestu vymezila vůči „hnutím na jedno použití“ a „politickým šmejdům“, hodlá také mimo jiné prosazovat zkrácení pracovní doby při zachování mzdy či zvyšování podílů občanů na rozhodování. „Demokracii začíná vytlačovat oligarchie. Tomu musíme zabránit, to je úkol pro sociální demokraty,“ uvedla ČSSD v dokumentu. Schválila ho na svém královéhradeckého sjezdu, který v sobotu skončil.

Fotogalerie (8)







Lesk a bída doktorandů

Mladí vědci si stěžují na špatné finanční podmínky a vedení od svých školitelů, upozornil Radiožurnál. Podle statistik ministerstva školství více než polovina nastupujících studentů doktorského studia školu nedokončí. Podporu výzkumu si přitom současná vláda nastavila jako jednu z priorit.

Každý druhý doktorand v Česku nedokončí studium. Podporu vědy si přitom vláda stanovila jako prioritu Číst článek

‚Mají lidi jako živé štíty.‘

V sobotu pokračovaly tvrdé boje proti Islámskému státu. Bojovníci arabsko-kurdské koalice podporovaní Spojenými státy pokročili na dvou frontách v bojích proti ozbrojencům z Islámského státu (IS) ve východní Sýrii. Radikálové se snažili jejich postup zpomalit využitím ostřelovačů a nastražených výbušnin.

Maskoval se parukou a brýlemi

Národní jednotka cíleného pátrání Policie ČR oznámila, že dopadla v pátek večer na Žižkově muže, na kterého vydaly zatykač hned tři evropské země. Ten by měl být vydán do jednoho z vyžadujících států. V neděli pak mezinárodně hledaný cizinec podezřelý z vražd skončil v předběžné vazbě. Na návrh státního zástupce o jejím uvalení rozhodl pražský městský soud.

Dařilo se ve sportu

Snowboardcrossařka Eva Samková vyhrála po dvanácté závod Světového poháru. Ve španělské Baqueiře po triumfu v páteční kvalifikaci v sobotu ovládla všechny své rozjížďky. A v sobotu před půlnoci dorazila senzační zpráva z Calgary. Sáblíková pokořila světový rekord!

Martina Sáblíková slaví se svým trenérem Petrem Novákem | Zdroj: Reuters

Jen profesionální hala na trénink jí stále chybí. Zeptali jsme se proto premiéra, kdy stadion nechá postavit, jak už dlouho slibuje. „Nejde to bohužel tak rychle, jak bych si představoval. Stát není firma,“ odpověděl. Více tady.

Těžký život v Číně

Čína zakázala 17,5 milionu nespolehlivých občanů koupit si letenky a 5,5 milionu koupit si jízdenky na vlak. Ocitli se na černé listině komunistické strany, když selhali v kontroverzním bodovém systému hodnotícím jejich „sociálních kredit“. Ve své zprávě to uvedl úřad, který informace o každodenním chování občanů shromažďuje a vyhodnocuje. Ze zprávy citoval web francouzského deníku Le Figaro.

Je Topinka zajímavější než Most!?

Strážmistr Topinka je hrdina, kterého si zasloužíme. Souhlasíte? Je vám to jedno? Nebo prostě nevíte, kdo to je. Tak si přečtěte sloupek datového novináře Michala Zlatkovského, který se ve volném čase věnuje i recenzím.

Strážmistr Topinka je hrdina, kterého si zasloužíme Číst článek

Ripleyová ve vesmíru

O pomyslný další malý krok pro člověk ve vesmíru se postaral let společnosti Space X. Loď Crew Dragon se v automatickém režimu úspěšně spojila s ISS. Zpátky na Zem se vydá za pět dní. Trojici obyvatel ISS nyní seznamování s posádkou kosmické lodi ale nečeká. Na první testovací let vyrazil Crew Dragon totiž bez ní. V jednom z křesel sedí ovšem figurína, kterou na Zemi pojmenovali Ripleyová podle Ellen Ripleyové, hlavní postavy filmu Vetřelec z roku 1979. Jak moc velký krok pro lidstvo celý program bude, to se ještě uvidí.

25 let od smrti Kryla

V neděli to bylo 25 let ode dne, kdy zemřel písničkář Karel Kryl. Srdeční příhoda ho v Mnichově zastihla pár týdnů před jeho padesátinami. Autor písní Veličenstvo Kat, Anděl nebo Salome byl pro některé legendou protestsongů, pro jiné věčně nespokojeným kverulantem. Rodák z Kroměříže získal přezdívku básník s kytarou. Připomeňte si ho tady.