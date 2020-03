Podnikatel v taláru i údajná opilecká autonehoda. Nad dvěma soudci visí kárná žaloba

První podniká, druhý po autonehodě odmítl dechovou i krevní zkoušku na alkohol. V obou případech jde o soudce, konkrétně Jana Veselého a Bohuslava Petra. Zajímají se o ně jak jejich nadřízení, tak ministryně spravedlnosti Marie Benešová za hnutí ANO. Podle zjištění Radiožurnálu bude soudce Jan Veselý s největší pravděpodobností čelit kárné žalobě. Pro její podání u druhého z mužů by se klonil i předseda Vrchního soudu v Praze Luboš Dörfl. Mělník 16:36 12. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudní síň - ilustrační fotografie | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mělnický soudce Jan Veselý koupil v roce 2016 turistický resort Harasov na Kokořínsku. Na to už dříve upozornil server Aktuálně.cz. Před dvěma lety si soudce vyřídil živnostenské oprávnění na ubytovací služby, realitní činnost, správu a údržbu nemovitostí nebo pronájem a půjčování věcí. Navíc je i plátcem DPH. Podle zákona ale soudci podnikat nesmí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kárné řízení se soudci: Poslechněte si reportáž od Václava Štefana

Předseda Okresního soudu v Mělníku Oldřich Kajzr na základě těchto informací zahájil interní šetření. „Vše směřuje v podstatě k podání kárné žaloby. Držení aktivního živnostenského oprávnění, již to samotné, případně též registrace osoby jako plátce DPH, je v případě soudce třeba považovat za chování, které ohrožuje či narušuje důvěru v nezávislost a nestrannost soudnictví,“ říká.

Dodává, že výkon podnikatelské činnosti by pak byl zcela v rozporu se zákonem, který soudcům umožňuje pouze správu vlastního majetku. A to navíc jen takovou, která nenarušuje důstojnost funkce, nebo už zmíněnou nezávislost a nestrannost soudnictví.

Případ soudce podnikatele nemá podle Kajzra v Česku obdoby. „Podle mých informací takový podobný případ před kárným soudem v případě soudce dosud nebyl řešen,“ komentuje. O případné kárné žalobě chce rozhodnout na začátku příštího týdne. Informace o případu si od něj vyžádalo také ministerstvo spravedlnosti.

Veselý: Jen spravuji svůj majetek

Soudce Jan Veselý se hájí tím, že pouze spravuje svůj majetek. „Jediný důvod, proč mám živnostenské oprávnění a jsem plátcem DPH, je náhlá smrt mého otce a nutnost spravovat svůj majetek. Pokud bych si v mém konkrétním případě nemyslel, že je to přípustné a v souladu se zákonem, nečinil bych tak. Zvolený postup pokládám za nejtransparentnější a nejpřímější řešení situace, do které jsem se sílou osudu dostal,“ vysvětlil.

Soudce Veselý byl v minulosti předsedou Okresního soudu v Mělníku a měl se stát šéfem Krajského soudu v Ústí nad Labem. Prezident Miloš Zeman ho ale s odkazem na údajně nedostatečné pracovní výsledky odmítl jmenovat.

Opilý soudce za volantem?

Další případ se týká místopředsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích Bohuslava Petra. Ten v polovině února boural nedaleko obce Dasný. Podle serveru Česká justice ho před odjezdem v budově soudu vidělo několik svědků, jak jeví známky opilosti. Že by byl opilý ale místopředseda Petr pro server popřel. Tvrdí, že se mu udělalo špatně. Přiznal ale, že se po nehodě se odmítl podrobit krevní i dechové zkoušce na alkohol.

Razie na Slovensku. Policie obvinila 13 soudců, Kočnera a čtyři lidi z korupce i maření spravedlnosti Číst článek

Radiožurnálu se k nehodě vyjádřit odmítl a telefon zavěsil. Pokud by nadýchal víc než jedno promile, mohlo by se jednat o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě pravomocného odsouzení by pak přišel o talár.

Odmítnutí zkoušky na alkohol je však pouze přestupkem, za který hrozí pokuta. Pověřený předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích Jiří Šťastný počká na výsledek policejního vyšetřování.

„O celou záležitost se samozřejmě intenzivně zajímám. Přesné okolnosti dopravní nehody neznám. Policie do skončení šetření informace neposkytuje. V pravomoci pověřeného předsedy soudu není podání kárné žaloby. Paní ministryně si vyžádala mé vyjádření. Informace, které mi byly známy, jsem jí samozřejmě poskytl. Nikdy jsem se jmenovaným neřešil žádné kárné či pracovní provinění,“ říká Šťastný.

Kárnou žalobu může na soudce podat mimo jiné ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Podle mluvčího resortu Vladimíra Řepky čeká na vyjádření předsedy soudu i soudce Petra.

Soudkyně chválící justici za totality zůstane v taláru. ‚Momentální frustrace,‘ bránila se kárné žalobě Číst článek

„Paní ministryně se o případ v Českých Budějovicích zajímá a vyjádřila nad ním znepokojení. Do doby, než obdržíme to vyjádření, tak nemůžeme činit žádné konkrétní závěry a ani předjímat zda a jaké podnikneme kroky,“ sdělil Řepka.

O případu soudce Petra jednal s ministryní spravedlnosti předseda Vrchního soudu v Praze Luboš Dörfl.

Není podle něj nutné, aby okolnosti nehody prošetřoval zároveň s ministerstvem. Sám by byl pro podání kárné žaloby.

„Musel bych se zase sám tou situací zabývat, posoudit ty okolnosti, ale zatím, tak jako to vypadá, lze očekávat, že bych takový návrh podal,“ uvedl Dörfl. Navrhnout by to případně mohl i on sám, ale čeká na postup ministerstva.



Kárné žalobě čelí od loňského listopadu soudce Městského soudu v Praze Alexandr Sotolář, který pozměňoval výpovědi v kauze opencard. Ministryně spravedlnosti ho nedávno postavila mimo službu. Nejvyšším možným kárným trestem je u soudců odvolání z funkce. O žalobách rozhoduje Nejvyšší správní soud.