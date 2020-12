‚Cílený útok, který mě má poškodit.‘ Vyznamenaný právník Jelínek odmítá roli v kauze soudce Sováka

Vede katedru trestního práva na Univerzitě Karlově, prezident ho vyznamenal za zásluhy. Teď se právník Jiří Jelínek objevil v kauze obviněného soudce Zdeňka Sováka. Tomu měl – podle policejní verze – pomáhat s posudkem k odvolacímu řízení firmy Metrostav, které chtěl Sovák údajně ohnout a inkasovat za to 50 milionů korun. „Tyto výmysly odmítám,“ napsal Jelínek serveru iROZHLAS.cz. Přiznal ale, že pro Metrostav jiný posudek vypracoval. Praha 6:48 18. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obviněný soudce Sovák měl advokáta Jelínka požádat o pomoc s vypracováním posudku k případu firmy Metrostav | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Firma Metrostav dostala od Krajského soudu v Praze ve druhé větvi kauzy Rath na konci ledna desetimilionovou pokutu a tříletý zákaz účasti ve veřejných zakázkách. Účastníci řízení se ale odvolali a případ se přesouval na Vrchní soud v Praze. Tam si na něj – podle policejní verze – brousil zuby soudce Zdeněk Sovák, který měl společně s přítelem a neformálním asistentem Milanem Bíbou plánovat ovlivnění odvolacího rozsudku ve prospěch stavebního giganta.

A k tomu chtěli využít právě pomoc vyznamenaného právníka Jelínka, odborníka na trestní právo, který se zaměřuje na trestní odpovědnost právnických osob.

Šéf katedry trestního práva Univerzity Karlovy ale odmítá, že by obviněnému soudci Sovákovi s čímkoli radil. „Podle mne to je cílený útok, který mne má poškodit. Celé je to slátanina, která je v rozporu s elementární logikou,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz.

Nic proti ničemu?

Něco ale Jelínek nakonec přece přiznal. Třeba to, že pro firmu už v lednu jeden posudek vypracoval, jak ve středu informoval server Seznam Zprávy. „Posudek pro Metrostav jsem psal,“ řekl redakci.

Objednávku služeb známého odborníka potvrdila také firma. „Můžu potvrdit, že posudek pro Metrostav skutečně vypracoval. Víc k tomu nemůžu říct, protože je to probíhající kauza,” uvedl mluvčí firmy Vojtěch Kostiha.

Jiří Jelínek (65) Odborník na trestní právo, vysokoškolský profesor, od loňského roku působí v Legislativní radě vlády. Je vedoucím Katedry trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Působí také na dalších vysokých školách v ČR a na Slovensku. Kromě trestního práva se věnuje kriminologii a kriminalistice.

Proč významný právník pomáhal obžalované firmě ve druhé větvi kauzy Rath? „Posudek se týkal ukládání trestu právnickým osobám. Co s ním firma udělala, nevím, protože to byl její posudek. Já jsem ho psal na zakázku. Vypracování toho posudku není vlastně nic proti ničemu,“ míní Jelínek.

Na dotaz, zda pak se soudcem Sovákem komunikoval ohledně dalšího posudku k Metrostavu, ale odpovídá neurčitě. „Nepamatuji si, že bych o trestu zákazu veřejných zakázek hovořil. Nemám ale už tolik informací o tom, o čem jsem kdy mluvil, protože sám sebe neodposlouchávám, nebo nemonitoruji,“ zdůraznil.

Instalatéry neznám

Zakázka pro Metrostav ale není jediná pasáž, kdy policisté v obvinění soudce Sováka zmiňují Jelínkovo jméno. Metrostavu měl totiž soudce Sovák aktivně shánět advokáty, se kterými by se mu dobře spolupracovalo. Pomoc - opět podle policie - hledal zase u vyznamenaného právníka, který mu měl „vhodné“ obhájce dohodit.

I tahle část podle Jelínka sedí, na doporučení advokátů ale nic špatného nevidí.

„To je, jako kdyby vám někdo zavolal, abyste doporučil instalatéra. Já instalatéry neznám, znám advokáty, takže když se mě někdo zeptá na advokáta, který by byl schopen hájit určitou kauzu, tak ho doporučím, protože toho není schopen každý,“ vysvětlil serveru iROZHLAS.cz.

Jelínkovi vadí nejen to, že se jeho jméno v Sovákově případu zmiňuje, ale i to, že o tom informují média. „Celé jsou to účelové slátaniny, které mají jen vzbudit nějaký dojem,“ podotkl.