'Vnitřně rozpolcená strana, která potřebuje krizového manažera a změnu.' Expředsedové komentují situaci v ČSSD

Sociální demokracie v posledních volbách dosáhla nejhoršího výsledku v porevoluční historii. O obrodu a sjednocení znepřátelených frakcí se strana se 140letou historií pokusí na nedělním sjezdu v Hradci Králové. Delegáti tam zvolí nové předsednictvo a proberou možnost vládní koalice s hnutím ANO. Jak se na situaci ve straně dívají její bývalí předsedové? Praha 8:00 17. února 2018

„V prvé řadě bych chtěl říct, že se považujeme za stranu levého středu, za stranu, která je součástí rodiny socialistických stran v západní Evropě. Chceme být stranou moderní, stranou, která bude hájit zájmy různých skupin v tomto státě," nastínil v roce 1990 profil obnovené sociální demokracie její tehdejší předseda Jiří Horák.

Vliv strany v následujících letech rostl, na přelomu tisíciletí se stala nejsilnějším hráčem ve sněmovně. Jenže po posledních volbách se ziskem patnácti mandátů strana naopak klesla na své historické minimum. Dlouhodobě ji proto kritizuje Horákův nástupce v čele strany a současný prezident Miloš Zeman.

'ČSSD na dně'

„Ta strana je nejenom na dně, ale ta strana je vnitřně rozpolcená," řekl Zeman minulý týden v televizi Barrandov. Ke svým bývalým spolustraníkům promluví i přímo na nedělním sjezdu. „Slibuji vám, a to mohu říct už před sjezdem, že neukážu prstem na žádného z kandidátů, protože to by bylo zaprvé monarchistické gesto, a za druhé - já už deset jedenáct let nejsem členem sociální demokracie," dodal.

Na sjezd dorazí jako host i další bývalý předseda strany Vladimír Špidla. „Ta situace je sice vážná, ale základní mise sociální demokracie pořád existuje. My jsme se zrodili někdy v polovině devatenáctého století, v době, kdy docházelo k radikální změně sociálních poměrů vlivem průmyslové revoluce. A ta změna podobně hluboká a podobně radikální přichází teď, s umělou inteligencí, digitalizací a podobně," uvedl pro Radiožurnál.

Regeneraci a sjednocení sociální demokracie by podle Špidly prospělo, kdyby zůstala v opozici. Opačný názor má Jiří Paroubek, který se stal prvním mužem ČSSD v roce 2006. „Je to nutné a sebezáchovné pro sociální demokracii být ve vládě. Já se domnívám, že kdyby se tam dostali viditelní představitelé, kteří by představovali změnu a byli by partnery a respektovanými soupeři Andreje Babiše, tak by to mohlo přinést politické body sociální demokracii," řekl Paroubek.

Potřeba krizového manažera

Jiří Paroubek v současnosti dál usiluje o návrat do strany. ČSSD ale jeho přijetí zatím odmítá. Vadí jí, že po svém odchodu sociální demokracii na čas konkuroval, když založil levicovou stranu Lev 21. Radiožurnál oslovil také dalšího expředsedu ČSSD Bohuslava Sobotku, který je jedním z patnácti poslanců ČSSD ve sněmovně. Vzkázal ale, že situaci ve straně nechce komentovat. Naopak Milan Chovanec, který je pověřený vedením strany od minulého června a zároveň kandiduje na předsedu, má názor jasný.

„Já si myslím, že sociální demokracie potřebuje krizového manažera, který bude řídit stranu z Lidového domu, nebude pošilhávat po vládním angažmá," uvedl Milan Chovanec.

V nedělní volbě se utká s místopředsedou ČSSD Janem Hamáčkem, jihočeským hejtmanem Jiřím Zimolou nebo olomouckým primátorem Antonínem Staňkem. Kandidaturu oznámila také starostka České Lípy Romana Žatecká, bývalý šéf vojenského zpravodajství Milan Krejčík, zastupitel Poličky Jan Jukl a Jiří Sokol ze Slatiňan. Další jména na seznam kandidátů ale mohou do neděle přibývat.