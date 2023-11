STAN povede do voleb v Moravskoslezském kraji Vondrák. Dříve byl hejtmanem za ANO

Hnutí STAN půjde příští rok do krajských voleb v Moravskoslezském kraji v koalici Starostové a osobnosti pro kraj s bývalým hejtmanem zvoleným za ANO Ivem Vondrákem a jeho spolupracovníky z krajského zastupitelského klubu OK (Otevření a konstruktivní). Lídrem bude poslanec Vondrák, kterého v čele kandidátky doplní poslankyně a krajská předsedkyně STAN Michaela Šebelová. Zástupci koalice to v úterý oznámili v Ostravě novinářům.

