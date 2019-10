Personální změny proběhly během řízení o střetu zájmů i v Černošicích, reaguje na kritiku Jermanová

Naprostý nesmysl. Tak středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová reaguje na to, že v kauze možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (oba ANO) mohla uplatnit svůj politický vliv. Tuto možnost pro iROZHLAS.cz naznačil starosta Černošic Filip Kořínek (Věci černošické). Zároveň však přiznal, že pro to nemá žádný důkaz. Černošický úřad dvakrát rozhodl v Babišův neprospěch. Hejtmanství ale řízení nakonec stoplo s tím, že k přestupku nedošlo. Reakce Praha 7:00 22. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Středočeská Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je to naprostý nesmysl. Nejenže ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje musel opakovaně vyvracet lži, že by na úřadě došlo k účelovým personálním změnám v oddělení přestupků, ale znovu důrazně opakuji, že politici nesmějí ze zákona ovlivňovat správní řízení – a já zákony ctím,“ uvedla pro iROZHLAS.cz hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Reaguje tak na slova černošického starosty Filipa Kořínka (Věci černošické), který připustil, že by rozhodnutí středočeského úřadu mohlo odrážet postoj politického vedení kraje. Zároveň ale ocenil, že se hejtmanka během řízení o střetu zájmů k případu vyjadřovala zdrženlivě.

„Středočeský kraj je už vyšší politika, takže to tam zcela přirozeně funguje trochu jinak. Nemám ale žádné konkrétní informace o tom, že by rozhodování na středočeském úřadě bylo politicky ovlivňováno vedením kraje,“ řekl v exkluzivním rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

„Současně asi nemá smysl zastírat, že každý úřad pracuje v nějaké atmosféře, zná hodnoty a principy i politického vedení města nebo kraje. A ve složitém skládání právních argumentů z mnoha zákonů a dokumentů asi existuje prostor, aby se vyjádření přiklonilo jedním nebo druhým směrem,“ dodal Kořínek.

Personální rošády

Na hejtmanství proběhla letos v lednu jen pár dní před tím, než Černošice v Babišově případu poprvé rozhodly, personální výměna. Přestupky, které do té doby řešil odbor správních agend, měl nově na starosti odbor legislativně právní.

Kořínek tento krok označil za nešťastný, podle něj to mohlo zpochybnit budoucí rozhodnutí středočeského úřadu. Šéfka kraje ovšem upozornila na to, že i v Černošicích proběhly v době řízení o střetu zájmů personální změny. Podle Jermanové šlo o výměnu tajemníka úřadu, který měl nastoupit krátce po prvním rozhodnutí Černošic.

„Poté, co krajský úřad vrátil spis zpět do Černošic k doplnění a tamní úřad vydal druhé rozhodnutí o střetu zájmů, tak opět v řádu dnů nový tajemník odstoupil ze své funkce. To vrhá na celou personální machinaci černošického úřadu zvláštní světlo,“ popsala.

Starosta Černošic Filip Kořínek zvažuje kandidaturu v krajských volbách | Foto: Lucie Kotvalová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Záda Drábové

Jermanová se na dotaz redakce vyjádřila také k tomu, že Kořínek zvažuje kandidaturu v krajských volbách v příštím roce. „Vždyť například i pan Rakušan (šéf STAN Vít Rakušan – pozn. red.) využil na svojí cestě do velké politiky záda paní Drábové,“ odpověděla hejtmanka na otázku, jestli se případ kolem premiéra nyní nezměnil v předvolební kampaň.

Pro vysvětlení: šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábova v posledních krajských volbách kandidovala za hnutí STAN do středočeského zastupitelstva, byla také jednou z hlavních tváří předvolební kampaně. Na mandát ale po několika měsících kvůli neslučitelnosti s funkcí vysoké státní úřednice rezignovala.

„Zoufalý krok“

Poprvé rozhodl černošický úřad o možném střetu zájmů Babiše kvůli vlastnictví mediálních společností Londa a Mafra koncem ledna. „Je vinen,“ zněl verdikt radnice, která mu jako trest vyměřila pokutu ve výši 200 tisíc korun. Předseda vlády, který současně zastává post poslance, se měl přestupku dopustit z nedbalosti.

Premiér se tehdy proti rozhodnutí odvolal a případ se přesunul na Středočeský kraj. Ten rozhodnutí o pokutě na konci března zrušil a spis vrátil zpět do Černošic s tím, že o celé věci musí rozhodnout znovu. Hejtmanství posléze oba dokumenty zveřejnilo, jejich podrobnou analýzu si můžete přečíst ZDE.

Černošický úřad pak podruhé rozhodl v případě Babišova údajného střetu zájmů začátkem srpna. A svůj předchozí verdikt potvrdil, Babiš se ale proti němu opět odvolal. Finální verdikt středočeského úřadu padl koncem září. Řízení zastavil s tím, že se přestupek nestal.

Kořínek v rozhovoru dále uvedl, že rozhodnutí obou úřadů respektuje. V širším smyslu ale podle jeho názoru Babiš ve střetu zájmů je. „Všichni víme, že Agrofert je firma, která mu patřila a bude patřit,“ přiblížil. Jermanová označuje jeho slova za „zoufalý krok k zamyšlení“.

Redakce se na celou věc zeptala také premiéra Andreje Babiše, ten však na zaslané dotazy zatím nereagoval.

Případem údajného středu zájmů premiéra se nyní bude dál zabývat ministerstvo spravedlnosti, a to na podnět organizace Transparency International. Zároveň o přezkum požádal i Středočeský kraj, který spis zaslal i Nejvyššímu státnímu zastupitelství.