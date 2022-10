Kdyby se energetická krize prohloubila nebo vypukla jiná, tak můžeme summit svolat rychle, říká poradce

„Myšlenka Evropského politického společenství se v Praze stala realitou,“ prohlásil na závěr čtvrtečního summitu francouzský prezident Emanuel Macron. Podle českého premiéra Petra Fialy z ODS se summit ukázal jako smysluplný, a proto v něm budou státy pokračovat. „Po včerejším dni nikdo nepochyboval, že by se měli lídři takto sejít i příště,“ komentuje summit v rozhovoru pro Radiožurnál poradce premiéra Fialy Tomáš Pojar. Praha 10:34 7. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Summity mají být o otevřené debatě, nikoli o fixních strukturách,“ říká Pojar | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Český rozhlas

Účastníci summitu se v Praze dohodli na příštích třech hostitelských zemích, a to na setkání v Moldavsku, Španělsku a ve Velké Británii. Znamená to, že tento nový projekt přijali bez výhrad, anebo přetrvávají některé pochybnosti?

Všichni se shodli na tom, že má smysl pokračovat. Následující schůzky ukáží, v čem je skutečná přidaná hodnota a kam se to celé bude vyvíjet. Po včerejším dni ale rozhodně nikdo nepochyboval o tom, že by se měli lídři takto sejít i příště.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bylo velmi dobré, když se současný arménský premiér historicky poprvé viděl s tureckým prezidentem, říká poradce premiéra Petra Fialy z ODS Tomáš Pojar. Poslechněte si rozhovor

Jak často by se měli scházet? Prezident Macron navrhoval dvakrát ročně a vy jste říkal, že by to stačilo jednou za rok.

V tuto chvíli to vypadá na dvě setkání ročně. Ale není to nic, co by bylo vytesáno do kamene. Celá neformální struktura summitu s tím umožňuje hýbat a pracovat, jak bude potřeba. Kdyby vypukla další krize nebo se tato prohloubila, tak může být summit svolán rychleji. Když nebude potřeba se scházet, tak by ta frekvence mohla být menší.

Celé je to postavené tak, že se má reagovat spontánně. Má to být o otevřené debatě, nikoli o fixních strukturách.

Hlavní pozornost se zřejmě soustředila na téma ruské agrese na Ukrajině. Ukrajinský premiér Šmyhal v Praze zopakoval ambice Kyjeva vstoupit do NATO. Je to vůbec představitelné?

V budoucnosti to představitelné je, Vladimir Putin tomu rozhodně napomáhá. V tuto chvíli to ale na pořadu dne není. Teď se musí Ukrajinci bránit a my je v tom musíme podporovat. Po válce uvidíme, jaká bude ukrajinská bezpečnostní architektura.

Na Pražském hradě proběhly schůzky i mezi lídry znepřátelené Arménie a Ázerbájdžánu. Pomůžou k řešení současného napětí kolem Náhorního Karabachu?

Ta situace je nesmírně výbušná a složitá. Konflikt je hluboký, dlouhodobý a historický. Uvidíme, nakolik schůzky pomůžou. Rozhodně bylo velmi dobré, když se současný arménský premiér vůbec poprvé viděl tváří v tvář s tureckým prezidentem. Taková setkání mohou pouze napomoci.

Jestli něco skutečně vyřeší, tak to záleží na spoustě dalších okolností – na vůli lídrů a jejich národů spolu buď válčit, nebo uzavřít mír.