U Svitav někdo odstavil návěs se sedmi miliony cigaret. Prodejem by vznikl únik na dani 18,5 milionu

Celníci "našli" náklad sedmi milionů nekolkovaných cigaret. Návěs s polskou RZ stál několik dní opuštěný nedaleko @ProzijteSvitavy. Unik na dani by byl 18,5 mil. Kč.



Foto: Celní správa



Kdyby člověk kouřil krabičku denně, vystačí mu to na 959 let. :-) pic.twitter.com/IOlShmLpfq