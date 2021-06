ONLINE: Likvidace škod probíhají i v opomíjeném Pánově. U obcí vzniknout parkovišti pro dobrovolníky

Hasičům v sobotu vedle čtyř nejvíce zasažených obcí přibylo páté místo zásahu – malá osada Pánov u Hodonína. Tornádo se ve čtvrtek závěrem prohnalo i tam. Poškozené jsou všechny rodinné domy, sedm z nich nepřestálo bouře vůbec. Obyvatelé jsou stále bez proudu. První hodiny se museli do úklidu trosek pustit sami. Místním se hlavní oporou stal mladý, jednadvacetiletý dobrovolný hasič Jan Smolák z nedaleké vesnice.

Obří mumraj plný dobrovolníků tady totiž koordinoval. Dobrovolný hasič z nedalekých Žádovic kolem Pánova původně projížděl, aby pomohl v ostatních zasažených obcích.

„Jeli jsme od Ratíškovic a všimli jsme si toho. Tady nikdo nebyl. Všeci byli na Lužicích, Moravské Nová Vsi a tady o té nikdo nevěděl,“ říká Smolák, který byl do pátečního dne v podstatě velitel zásahu.

„Prvně se co nejrychleji vyklízeli baráky, protože byly podmáčené. Sundávaly se dolů tašky ze střech, dávaly se nové latě, zaplachtovávaly se, kdyby zase začalo pršet. Teď se srovnávají se zemí baráky, co nepřežily, odváží se to. Postupně se to tady vyklízí. Stromy se řežou, “ popisuje práce v obci Smolák.

Je to zároveň jeho první velký zásah. „Vůbec nevím, co se popravdě stalo. Byl tady takový chaos. Asi pořád nevěděli, že se i tady se něco stalo,“ uzavírá dobrovolný hasič.

První den po bouři si lidé v Pánově vypomáhali spíš navzájem. Koordinátorkou je taky Marie Švehlová, která je předsedkyní místního osadního výboru. „Lidé fungují sami, fungují bezvadně. Včera tady byli víceméně rodinní příslušníci, dneska teda naběhly záchranné složky,“ popisuje situaci Švehlová.

Profesionální jednotky totiž mířily do nejvíce zasažených oblastí, kde byly v tu chvíli potřeba především záchranné práce. V sobotu už škody likvidovala zhruba 40 profesionálních hasičů z Moravskoslezského a Jihomoravského kraje.

„Je to i naše chyba, že se částečně na ten Pánov zapomnělo,“ vysvětluje místostarosta Hodonína Petr Buráň (Svobodní a Piráti). „Šlo to postupně a na ten Pánov ti lidé a hasiči nezbyli, tak dojeli trošku později, až to bylo možné. Navezlo se sem, jsou tady pivní sety, stany, teď se sem zaváží WC. Myslím si, že tady budou potřeba i nějaké sprchy, elektrocentrály, vysoušeče. To jsou všechno teď praktické věci, které jsou potřeba po tom prvotním šoku, odklízení,“ dodává místostarosta Hodonína.

Zákaz vjezdu od obce

Třetí den po katastrofě Hrušky, stejně jako jiné obce, zmodraly. Převážně modrá je totiž barva plachet, které překrývají vichrem poničené střechy domů nebo jenom holé krovy a někde ani to ne. Je na tom poznat nezměrné úsilí, s kterým se majitelé, jejich příbuzní, přátelé, dobrovolníci a samozřejmě stovky hasičů snaží co nejrychleji odklidit nepořádek, zachránit a opravit, co se dá. A co se nedá, tak zbořit a odvést sutiny.

Místostarosta Marek Babisz (KDU-ČSL) v sobotu večer upřesnil počet poškozených domů – je jich přes 220, z toho 140 velmi vážně. Podle statika z nich 15 půjde k zemi. Demolice začnou příští týden, až se to projedná s pojišťovnou.

Od nedělního dne se do obce nedostane žádné soukromé auto s výjimkou místních. Na okraji dalších zasažených obcí vzniknou odstavná parkoviště, dobrovolníci musí dál s nářadím pěšky, aby auta nebránila bagrům, nakladačům a další těžké technice.

Zásobování vším potřebným postupně zajišťuje krizový štáb – materiálně jim zásadně nic nechybí. Dalo by se říct, že obyvatelé i dobrovolníci pracují tak rychle, že technika nestačí suť odvážet.

V Hruškách v sobotu chyběly kontejnery, stačilo ale pár telefonátů a kontejnery poslali a z vlastní kapsy zaplatily Velké Pavlovice, Novosedly nebo firmy, které pro Hrušky dříve pracovaly.

Škody na obecním majetku jsou zatím neznámé. Kostel, který se stal symbolem místní tragédie, se podle statika bude zřejmě muset zbourat větší část poškozené věže, než se původně myslelo, aby se sama nezhroutila. Na zem už jsou snesené dva zvony, které jsou teď uskladněné ve dvoře místních technických služeb.

Poškozená je i střecha lodi kostela, kam navíc spadl strom. Plný zásah dostala také škola a školka. V neděli se ji tamní učitelky spolu s kamarádkami budou snažit ještě projít a zachránit, co se dá, než začnou hrubé odklízecí práce.

Mše před kostelem

Hodiny na kostelní věži v Moravské Nové Vsi ukazují čtvrtý den za pět minut půl osmé. Přesně v tolik hodin udeřilo ve čtvrtek večer tornádo a přestala fungovat elektřina. Ze všech kostelů v zasažené oblasti je právě tento zničený nejvíc, ovšem solidarita mezi farníky a přáteli zafungovala a celý víkend tam dobrovolníci uklízejí trámy, suť a rozbité tašky. Na dvoře před kostelem se proto může od devíti hodin konat bohoslužba.

„V úterý jsem pohřbila manžela, jela jsem na odpočinek do Kostelního Vydří a dcera mně zavolala, že je tady tornádo a je potřeba pomáhat, tak jsem se vrátila zpátky, a od včerejška tady od ráno pomáhám,“ říká Věra z vedlejší obce Tvrdonice. „Proti včerejšku je to velký posun,“ dodává.

Farář Marián Kalina pobíhá v okolí svého zničeného kostela. Pochází ze slovenské Žiliny, proto mu pomoc přijeli i přátelé ze Slovenska.

„Marián byl můj ministrant, když byl malý. Já teď pracuju na Biskupském úřadě, a když jsem to včera viděl v televizi, tak jsem zavolal kamarádům, sedli jsme do auta a dnes jsme tu,“ říká jeden z dobrovolníků.

„Přijela jsem úplně sama, protože jsem chtěla pomoc. Znám tady pana faráře, tak jsem se sem dostala,“ vysvětluje sestra Anežka v montérkách. „Budu tady tak dlouho, dokud je potřeba. Ale v pondělí musím do práce, tak ještě uvidím, jak to zvládnu,“ pokračuje sestra.

Střecha je pryč, vnitřní prostory kostela ale řádění tornáda přežily. „Vevnitř to vypadá celkem dobře. Statik řekl, že statika klenby je neporušená, takže se může zachovat. Báli jsme se, že bude muset jít dolů. Ale mše svaté ještě v následujících dnech, týdnech tam pravděpodobně nebudou,“ uzavírá farář.

Farářovi se v pátek podařilo zorganizovat 200 dobrovolníků, 50 pracuje u kostela a další jsou rozmístěni po celé obci.