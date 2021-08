Imunolog Hořejší: Třetí dávka očkování nehoří. Můj optimistický odhad je, že jsme z toho skoro venku

S očkováním třetí dávkou vakcíny proti covidu-19 už Izrael před časem začal. O tom, jestli stejnou cestu nastoupí i Česká republika, by se mělo rozhodnout koncem srpna. „Izrael má nejrobustnější data. Udělal analýzu asi 1,3 milionu lidí a potvrdil, že účinnost očkování v čase klesá z počátečních 90 procent asi na 40 procent. Proto se rozhodli přistoupit k aplikaci třetích dávek,“ vysvětluje předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Praha 0:10 23. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Hořejší | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Chlíbek má za to, že další přeočkování populace je na místě. „Jde nám totiž nejen o to, zabránit zahlcení zdravotnického systému, ale také o to, aby se koronavirus v populaci dál nešířil,“ říká.

Podle imunologa Václava Hořejšího z Ústavu Molekulární genetiky Akademie věd ale očkování třetí dávkou takříkajíc nehoří a vyspělé státy by měly upřednostnit vývoz vakcín do zemí třetího světa:

„V současné situaci nejde ani tak o to, kolik je tady pozitivit, ale kolik lidí tou nemocí opravdu trpí. Zdá se, že v tom jsme na tom velice dobře, protože velká část lidí je chráněna buď očkováním nebo tím, že prodělala tu nemoc. Můj optimistický odhad je, že jsme z toho téměř venku.“

Hořejší poukazuje na to, že ačkoliv hodnoty protilátek klesají, nezdá se, že by slábla schopnost imunity bránit se vážnému průběhu nemoci.

Pokud jde o často skloňovanou bezinfekčnost, varuje imunolog před matením pojmů. „I lidé, kteří jsou očkovaní, mohou být docela masivně infikováni novou variantou delta – nic jim není, mají jen infikované horní cesty dýchací, ale mohou nákazu šířit dál. Ani očkovaní lidé tedy nejsou bezinfekční,“ upozorňuje.

