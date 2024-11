Týdeník iROZHLASu: Putinova vězeňkyně Alsu, co s pěstováním konopí a ‚dětské clashe‘

Hrdinství Alsu Kurmaševové, balíček novel z dílny ministerstva spravedlnosti nebo dětské pěstní souboje na základních školách. Ani v šedi poloviny listopadu web iROZHLAS.cz nespí. Naopak bedlivě sledujeme dění doma i v zahraničí. Vítejte u týdenního výběru naší tvorby. newsletter Praha 8:00 16. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Shrnutí tohoto týdne nemohu začít jinak než příběhem Alsu Kurmaševové. Rusko-americká novinářka z Rádia Svobodná Evropa, která se na 9 měsíců ocitla v ruské vazbě, poskytla Veronice Hlaváčové svůj vůbec první rozhovor v češtině. Seriál Putinova vězeňkyně má pět dílů a Alsu v nich vypráví o podmínkách v ruské vazební věznici, propuštění i o životě po návratu domů do Prahy.

„Jsem na svobodě a to cítím přesně tak, jak říkám. Jsem svobodná v tom, že se ráno probudím, kdy chci nebo kdy potřebuji. Jsem svobodná v tom jít ven kdykoliv a s kýmkoliv a vrátit se. Sama otevřít a zavřít dveře,“ popisovala pak také Alsu v emotivním rozhovoru s Matějem Skalickým v podcastu Vinohradská 12.

Novinářka Alsu Kurmaševová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nečekanou kontroverzi v týdnu přinesl balíček reforem trestního práva, který ve středu schválila vláda. Na novinky, které zavádí ministerstvo spravedlnosti, si posvítila Kristýna Guryčová.

Nejen konopí, i špionáž či šíření domácí pornografie. 5 hlavních novinek, u kterých se změní tresty Číst článek

Vyzpovídala třeba bývalého národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila (ODS) kvůli změnám v pravidlech držení a pěstování konopí. Podle něj má totiž návrh zásadní mezery. Nově by mohlo být povoleno pěstovat až tři rostliny a mít doma až 50 gramů konopí. Vobořil ale v rozhovoru podotýká, že z jedné takové rostliny může člověk vypěstovat až 300 gramů úrody. Většiny by se tak pěstitel musel zbavit.

Součástí balíčku je i robustní reforma trestního práva, která je podle ministra Pavla Blažka (ODS) „to nejdůležitější, co na ministerstvu spravedlnosti v posledních letech vzniklo“. A pokud jste během týdne nestihli všechny změny zachytit, Kristýna připravila i shrnutí pěti stěžejních novinek, které návrh přináší.

Clash of...

Clash of Lupáčova, Clash of Litomyšl 2, Clash of ZŠ Dolní Bukovsko. Miroslav Harant trávil čas prohledáváním útrob sociálních sítí a našel 20 profilů, na kterých si děti domlouvají pěstní souboje po vzoru známých influencerských zápasů pod značkou Clash of the Stars. Jeden z „dětský clashů“ řeší i policie v Litomyšli.

A zase Donald Trump

Ani 10 dnů po prezidentských volbách v USA nepřestává nově zvolený prezident Donald Trump překvapovat. Začal totiž oznamovat, kdo zasedne v jeho nové administrativě. Elon Musk bude vést nové ministerstvo pro efektivitu a třeba aktivista proti očkování Robert F. Kennedy mladší má „uzdravit Ameriku“ z křesla ministra zdravotnictví. Komu se ale Trump bude naopak mstít, to popsal Vojtěch Dvořáček.

Co se nejvíc četlo na iROZHLASu?

Pro fanoušky mluveného slova

Vyrazil do Číny, natočil pár videí, shrábnul peníze a vrátil se domů. Český influencer Jan „Honzi“ Michálek. K čemu Číně lidé na sítích jsou? Téma pro podcast Vinohradská 12.

Nasazení severokorejských vojáků v Rusku nemusí přímo na frontě mnoho změnit. Podle rusisty a politologa Karla Svobody ale vojáci Kim Čong-una získají reálné bojové zkušenosti.

Horní Lideč na Vsetínsku dál řeší zapeklitou situaci s výstavbou domova pro seniory. Obec před časem uzavřela smlouvu na novou budovu se stavební firmou a ta začala s pracemi. Místní obyvatelé ale pak v referendu stavbu domova pro seniory odmítli.

