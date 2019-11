Máme nástroje, jak nekalé jednání odhalit, odmítá Schillerová podvody v účtenkovce. Změnu ale zvažuje

Herní loterii k elektronické evidenci tržeb (EET) mohli ovládnout herní mafiáni, jak už dříve informoval server iROZHLAS.cz. Měsíčně totiž nejaktivnější hráč pošle i dvanáct tisíc účtenek denně. Šéfka ministerstva financí Alena Schillerová (za ANO) ale odmítá, že by účtenkovku mohli ovládnout hráči využívající „počítačové roboty“, její resort má podle ní nástroje, jak případné podvodníky odhalit. Změnu systému hry ale nevyloučila. Doporučujeme Praha 6:00 1. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Schillerová, ministryně financí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ministerstvo financí průběžně kontroluje dodržování pravidel účtenkovky. Pokud zjistí, že byla pravidla porušena, může být podle herního plánu zrušen hráčský účet nebo registrace účtenky,“ reagovala pro iROZHLAS.cz Schillerová. Redakce totiž minulý týden informovala o podivných praktikách, které můžou někteří hráči loterie využívat.

V srpnu neaktivnější soutěžící v loterii zaregistroval něco přes 11 tisíc účtenek. V praxi to znamená, že jich musel denně do systému poslat víc než 350, tedy zhruba každé čtyři minuty jednu, a to i v noci. Denně může hráč zaregistrovat jen jeden účet z jednoho obchodu, aktivní soutěžící by tam musel mít doma na každý den více než 350 účtenek z 350 různých obchodů.

Nejednalo se přitom o výjimečný případ, už v květnu resort financí informoval, že jeden hráč byl schopný do soutěže přihlásit přes 12 tisíc dokladů. Na internetu navíc fungují i bazary účtenek, kde se běžně směňují i doklady v hodnotě jediného haléře.

Informace o hráčích

Ministryně ale odmítá, že by mohli loterii ovládnout profesionální hráči využívající počítačové programy či internetové boty, které by za ně na bazarech samy vyměňovaly účtenky a registrovaly je do účtenkovky.

Účtenková loterie Loterii spustilo ministerstvo financí před dvěma lety, a to jako podpůrný nástroj k elektronické evidenci tržeb, známé pod zkratkou EET. Hra má lidi motivovat, aby si od obchodníků účtenky přebírali, a zároveň funguje jako kontrola, že byla účtenka zaslaná do systému finanční správy. Podmínky hry jsou jednoduché: stačí si po nákupu ponechat účtenku a pomocí aplikace ji zaregistrovat. Ze zaregistrovaných účtenek se jednou měsíčně losuje přes dvacet tisíc výherců, kteří mohou získat ceny od stovek korun do jednoho milionu.

„Odmítáme tvrzení, že by účtenkovka měla být ovládnuta počítačovými roboty. Ministerstvo financí má k dispozici nástroje, jak případné nekalé jednání hráčů odhalit a sankcionovat,“ uvedla s tím, že nejaktivnější hráč navíc ani v jednom slosování nevyhrál žádnou z hlavních výher.

První cenou je milion korun, druhou osobní automobil, třetí v pořadí může získat 300 tisíc korun, čtvrtý o sto tisíc méně. Celkem ministerstvo každý měsíc rozdává 21 tisíc výher. Nejnižší, ale nejčastější výhry jsou v hodnotě 100 korun.

Už dříve tiskový mluvčí resortu financí pro iROZHLAS.cz uvedl, že ke zrušení hráčského účtu ještě nikdy nedošlo. „Ministerstvo financí zatím nepřistoupilo ke zrušení hráčského účtu. V jednotkách případů ministerstvo financí po dohodě s provozovatelem zrušilo registraci účtenky do slosování, a to například z důvodu neoprávněné registrace účtenky,“ uvedl pro redakci mluvčí ministerstva Zdeněk Vojtěch na začátku října.

Resort financí totiž, ačkoliv účtenkovku platí, nemá o hráčích a účtenkách detailnější informace. Loterii totiž zajišťuje soukromá firma. Informace má tak pouze o výhercích. „S provozovatelem účtenkové loterie, což je společnost Wincor Nixdorf, průběžně kontrolujeme dodržování pravidel. Data má ale firma Wincor Nixdorf, my je nemáme k dispozici,“ připustilo už dříve ministerstvo.

A i když ministerstvo jakékoliv pochybení odmítá, do konce roku nejspíš navrhne pravidla loterie změnit. „I když se jedná o ojedinělé případy, ministerstvo financí dlouhodobě zvažuje určité úpravy herního plánu i systému účtenkové loterie, které pravděpodobně představíme do konce roku,“ dodala Schillerová.

6,5 milionu měsíčně

Za správu loterie zaplatí ministerstvo firmě Wincor Nixdorf měsíčně 1 032 785 korun bez DPH. K tomu se resort zavázal, že bude firmě platit 0,62 koruny za SMS zprávu, která bude spojena s provozem účtenkovky, a dalších 1,67 korun, pokud bude převádět peníze na účet výherce. Vyplývá to ze smlouvy zveřejněné v registru smluv.

Celková hodnota smlouvy, kterou ministerstvo financí uzavřelo, vyšla na 61 967 100 korun bez DPH. Pokud se rozpočítají měsíční náklady na provoz a ještě výše roční výhry, přijde účtenkovka daňové poplatníky na 6,5 milionu korun bez DPH měsíčně.

Resort investuje nemalé peníze také do kampaně v rádiu, kam putuje podle smlouvy zveřejněné v registru smluv drtivá většina letošního rozpočtu na marketing. Propagaci soutěže měla zajistit společnost Radio United Broadcasting, která za to dostala 3,2 milionu korun. Spoty se vysílaly od dubna do července na rádiu Impuls, které patří do holdingu Agrofert, a na rádiu Kiss.