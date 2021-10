‚Nesmí se to nikdo dozvědět.‘ Predátor z filmu V síti obtěžoval další dívky, stíhán je i za šíření pornografie

„Kde to chceš?“ Alespoň tak se Ivan H. – sexuální predátor známý ze snímku V síti – ptal nezletilé dívky, jestli s ním chce mít pohlavní styk. A popisoval jí i další sexuální praktiky. U Okresního soudu v Jeseníku si kvůli tomu vysloužil 15 měsíců za mřížemi. Server iROZHLAS.cz nyní přináší dosud nezveřejněné podrobnosti. Muž už dříve sexuálně obtěžoval i jiné dívky, byl tak v podmínce. Vedle toho je stíhán i za pokus o šíření dětské pornografie. Dokument Jeseník 5:00 2. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Partnerská dvojice ze snímku V síti | Zdroj: Hypermarket Film Ltd.

„U mě jste utekl hrobníkovi z lopaty,“ zaznělo v soudní síni letos v únoru na adresu Ivana H.

Sexuální predátor z partnerské dvojice známé z dokumentárního snímku V síti si tehdy kvůli nepovolenému kontaktu s dítětem a svádění k pohlavnímu styku vysloužil u Obvodního soudu pro Prahu 7 dva podmíněné tresty a vyhoštění zpět na rodné Slovensko.

Přesto si muž nedal říct. A jen týden před odvolacím řízením sexuálně obtěžoval další nezletilou dívku, tentokrát z Jesenicka. Městský soud v Praze tak sice 13. května původní podmíněný trest potvrdil, na svobodu se muž ale už nedostal. Policisté si pro něj přišli přímo do jednací síně a převezli ho vazby, kde čekal na další soud.

A čeho přesně se další případ, který dostal na stůl Okresní soud v Jeseníku, týkal? Ivan H. tamní dívku oslovil pod falešným profilem na facebooku. Nejdříve se ptal, kolik jí je let a kde bydlí. „Přesto, že mu poškozená sdělila, že má xxxxx let, pokračoval v písemné konverzaci, kdy se poškozené opakovaně dotazoval, zda s ním chce mít sex,“ popisuje v rozsudku soudce Miloš Kubíček. Jako první na verdikt upozornila Česká televize.

Sexuální predátor dívce podle něj přesně napsal: „Kde to chceš, do pipinky nebo do řitky nebo do pusy.“ A navrhoval jí i další sexuální praktiky.

Dívka s ním ale nechtěla dále komunikovat a znovu mu napsala svůj věk. „Přesto, že mu znovu napsala, že má teprve xxxxx let, se poškozenou snažil přesvědčit k osobní schůzce za účelem pohlavního styku a dále psal, že se o tom nesmí nikdo dozvědět,“ pokračuje soudce.

Muž se tak opět dopustil navazování nepovolených kontaktů s dítětem a ohrozil jejich mravní výchovu. Jesenický soud proto Ivana H. poslal koncem srpna na 15 měsíců za mříže. Přestože přiznal vinu, přitížila mu trestní minulost. Trest však dostal v první třetině sazby. Hrozilo mu totiž až pět let vězení. Propadl mu také mobilní telefon.

„Nutno přihlédnout k tomu, že obžalovaný se stejné trestné činnosti dopustil již po vyhlášení prvního odsuzujícího rozsudku za obdobnou trestnou činnost a musela mu být zřejmá závažnost jeho jednání,“ uvedl dále soudce Kubíček s tím, že na „obžalovaného není možno působit jinak než nepodmíněným trestem odnětí svobody“. Celý rozsudek, který redakce získala s pomocí informačního zákona, najdete na konci textu.

Jde tak o druhého muže ze snímku V síti, kterého poslal soud – zatím nepravomocně – za mříže. Trest si má Ivan H. odpykat v Česku, poté bude vyhoštěn na Slovensko. „Až ho propustí z vězení, bude zároveň hned převezen na hranice, kde si ho převezme slovenská policie,“ přibliž pro iROZHLAS.cz nyní soudce Kubíček.

Šíření pornografie

To ale není všechno. Ivana H. čeká v prosinci další líčení. Okresní soud v Ústí nad Labem totiž u muže eviduje obžalobu kvůli dalším čtyřem obdobným trestným činům, kterých se měl dopustit v listopadu 2020. Konkrétně podle mluvčího soudu Martina Kredba jde o šíření dětské pornografie a svádění k pohlavnímu styku ve stadiu pokusu.

Modus operandi zůstal stejný. „Kontaktoval dívku pod falešným profilem. Ta vystupovala jako dvanáctiletá, ale ve skutečnosti byla zletilá. A žádal po ní fotografie, zasílal jí svoje nevhodné fotografie, popisoval jí sexuální styk. Dotazoval se jí, jestli by to taky chtěla zkusit. Plánoval s ní setkání,“ přiblížil mluvčí Kredba obsah obžaloby.

Nemělo by však podle Kredby jít o dozvuk filmu V síti, ale o nový případ. Ivan H. v dokumentárním snímku vystupoval s partnerkou. Dvojice se snažila jednu z hereček odvézt z Prahy a mít s ní sex ve třech. Kamery je zachytily na schůzce v jedné z pražských cukráren. Server iROZHLAS.cz se případům sexuálních predátorů nejen ze snímku V síti věnuje dlouhodobě.